csütörtök
Orbán Viktor bejelentette: ekkor jön a 14. havi nyugdíj első részlete (VIDEÓ)

etikai kódex Magyar Péter Gulyás Gergely ügyészség politika

Megtalálták a legjobb hasonlatot Magyar Péter új húzására: ezek után senki nem írja alá az etikai kódexet (VIDEÓ)

2025. november 13. 08:27

„Ha nem lenne tragikus, akkor komikus lenne, de legalább tragikomikus” – jegyezte meg Gulyás Gergely.

„Magyar Péter felhívása arra, hogy a politikának legyen etikai kódexe, az olyan, mintha a nácik vagy a kommunisták emberi jogi dokumentumokat hoztak volna nyilvánosságra” – fogalmazott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter legfrissebb videójában.

Magyar Péter az, aki három gyermeke édesanyját, a feleségét lehallgatta, ezzel az ügyészségen tett feljelentést, úgyhogy ez több mint visszás.

„Ha nem lenne tragikus, akkor komikus lenne, de legalább tragikomikus” – mondta a miniszter.

csulak
2025. november 13. 09:35
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
Héja
2025. november 13. 09:22
M. PÉter hitványsága nyilvánvaló.
red-bullshit
2025. november 13. 09:00
Kapcsolati erőszak, telefon lopás és bennfenntes kereskedés után etikai kódexet írni olyan mintha valaki csődbe vinné Magyarországot és utána kijelentené magáról, hogy ő hazafi.
soma100
2025. november 13. 08:59
Miután lezajlik majd a 2026-os országgyűlési választás és Magyar Péter és a Tisza pofára fog esni, utána sok-sok elemzőnek, pszichológusnak bőven lesz kutatómunkája. Ki kell majd elemezniük, hogy mi volt ez a messiás jelenség, miért álltak jelentős számban Magyar Péter mögé olyan hétköznapi választók, akik jól élnek, csak köszönhetnek a Fidesznek és Orbán Viktornak, és mégis mellszélességgel álltak ki a Tisza Párt mögé. Az, hogy van egy szűk réteg, aki elvakultan gyűlöli Orbánt és van egy másik szűk réteg, aki minden meglévő hatalommal elégedetlen, és van-nem is kevés-fizetett provokátor, meg tudom érteni. De mi vitt rá értelmes embereket arra, hogy egy szélhámos pszichopata mögé beálljon, na ez lesz az igazi feladat kideríteni.
