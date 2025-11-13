Megtalálták a legjobb hasonlatot Magyar Péter új húzására: ezek után senki nem írja alá az etikai kódexet (VIDEÓ)

„Magyar Péter felhívása arra, hogy a politikának legyen etikai kódexe, az olyan, mintha a nácik vagy a kommunisták emberi jogi dokumentumokat hoztak volna nyilvánosságra” – fogalmazott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter legfrissebb videójában.

Magyar Péter az, aki három gyermeke édesanyját, a feleségét lehallgatta, ezzel az ügyészségen tett feljelentést, úgyhogy ez több mint visszás.

„Ha nem lenne tragikus, akkor komikus lenne, de legalább tragikomikus” – mondta a miniszter.

Fotó: Balint Szentgallay / NurPhoto via AFP