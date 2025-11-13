Megtalálták a legjobb hasonlatot Magyar Péter új húzására: ezek után senki nem írja alá az etikai kódexet (VIDEÓ)

Én egyébként megértő vagyok Magyar Péterrel
A virtigli NER-esekből sokkal kevesebb olyan jut, aki épp most állna át a Tiszába.
„Magyar Péter felhívása arra, hogy a politikának legyen etikai kódexe, az olyan, mintha a nácik vagy a kommunisták emberi jogi dokumentumokat hoztak volna nyilvánosságra” – fogalmazott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter legfrissebb videójában.
Magyar Péter az, aki három gyermeke édesanyját, a feleségét lehallgatta, ezzel az ügyészségen tett feljelentést, úgyhogy ez több mint visszás.
„Ha nem lenne tragikus, akkor komikus lenne, de legalább tragikomikus” – mondta a miniszter.
Fotó: Balint Szentgallay / NurPhoto via AFP