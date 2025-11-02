Kő kövön nem maradt Brüsszelben: Magyart „eltalálták” – miközben fontos tárgyalás vár Orbán Viktorra

Kő kövön nem maradt Brüsszelben a magyar reakció után: ezek után biztosan nem lesz uniós tag Ukrajna
„Ezt a jogot senki sem vitathatja el tőlünk, és ezért nem fogunk elnézést kérni senkitől” – fogalmazott Bóka János.
„Magyar a Fidesz mesterséges intelligenciával manipulált kampányvideói után reagált pánikszerűen az etikai kódex ötletével. Magyart »eltalálták«, s vége a sérthetetlenség mítoszának, így beijedt” – írta szombaton Bartus László, az Amerikai Népszava főszerkesztője.
Az etikai kódexe szinte pontról pontra arról szól, amit ő maga nem tart be.
A magyar politikai élet szégyene, hogy a gátlástalanság immár kódexbe van foglalva. A demokratikus ellenzék külön szégyene, hogy Dobrev ezt üdvözli” – hangsúlyozta az újságíró.
A magyar politikai élet szégyene, hogy a gátlástalanság immár kódexbe van foglalva.
„Marie Bjerre, a soros elnökséget adó Dánia EU-minisztere interjút adott az ukrán Telegrafnak. Egyetlen mondatával sem értek egyet.
Sajnos még vannak, akik a béke helyett a háborút szánják jövőül Európának.
De vegyük sorra az állításokat!” – írta Facebook-oldalán Bóka János.
„Számomra fontos, hogy Magyarország visszavonja a vétóját – függetlenül attól, hogy ezt a jelenlegi kormány teszi-e meg vagy egy új” – idézte a magyar tárcavezető dán kollégáját.
Hozzátette, hogy a fenti mondatot mindenki jól jegyezze meg. „A liberális politikus azért vár más összetételű kormányt Magyarországon, mert az tovább fogja engedni Ukrajna csatlakozási folyamatát annak tragikus következményeivel együtt” – hangsúlyozta Bóka János.
Mint arról korábban a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök a hétvégén ismét Egyiptomba utazott. A magyar kormányfő ezúttal a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitóján vett részt Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök meghívására.
Az útra felesége, Lévai Anikó is elkísérte.
A megnyitót követően Orbán a közösségi oldalán azt írta, „megtiszteltetés volt több mint 40 állam- és kormányfő mellett Magyarországot képviselni a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján”. A kormányfő bejegyzését azzal zárta szombat éjjel, hogy gyorsan kell aludnia, mert vasárnap fontos tárgyalása lesz Szíszi elnökkel.
