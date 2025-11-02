Kő kövön nem maradt Brüsszelben: Magyart „eltalálták” – miközben fontos tárgyalás vár Orbán Viktorra

„Magyar a Fidesz mesterséges intelligenciával manipulált kampányvideói után reagált pánikszerűen az etikai kódex ötletével. Magyart »eltalálták«, s vége a sérthetetlenség mítoszának, így beijedt” – írta szombaton Bartus László, az Amerikai Népszava főszerkesztője.

Az etikai kódexe szinte pontról pontra arról szól, amit ő maga nem tart be.

A magyar politikai élet szégyene, hogy a gátlástalanság immár kódexbe van foglalva. A demokratikus ellenzék külön szégyene, hogy Dobrev ezt üdvözli” – hangsúlyozta az újságíró.