11. 02.
vasárnap
Kezdd a heted a VEKKERREL – HÉTFŐN is vár a MANDINER új ébresztő műsora GYÜRKY ENIKŐVEL és SZABÓ ANDRÁS CSUTIVAL

2025. november 02. 17:25

Ébredj egy kis laza csevegéssel! Hétfőn ismét érkezik a Vekker a Mandiner reggeli élő műsora! Minden hét első napján és csütörtökön 8:00-tól Gyürky Enikő és Szabó András Csuti ébreszt fel, hogy megvitassák veled közösen a legfrissebb közéleti témákat.

2025. november 02. 17:25
null

Ha velünk indítod a hét első reggelét akkor egy biztos: könnyed, napindító hangulatban, élőben vitathatsz meg közéleti témákat a két műsorvezetővel Gyürky Enikővel és Szabó András Csutival.

Hétfőn is végigjárjuk az elmúlt napok kiemelt témáit. 

Szó lesz Orbán Viktor és Donald Trump rendkívüli találkozójáról, a 14. havi nyugdíjról, a Tisza nyugdíjpolitikájáról, az árrésstopról és a Digitális Polgári Körök háborúellenes országjárásáról is. 

Ne feledd, 8:00-tól várunk téged minden hétfőn és csütörtökön! Gyere és csatlakozz be, mondd el a véleményedet kommentben vagy pedig a [email protected] email címen!

Iratkozz fel, és kövesd a Mandiner YouTube-csatornáját!

 

 

