11. 01.
szombat
Tisza Párt Frei Tamás Magyarország

Frei Tamás sem ért többet világból, mint egy átlag Tisza-szavazó

2025. november 01. 11:36

Frei Tamásnak és Juszt Lászlónak is remek moszkvai kapcsolatai voltak akkoriban, még a szovjet időkből.

2025. november 01. 11:36
null
Bálint Botond
Bálint Botond
Pesti Srácok

„Az eleve egy nagyon komoly probléma, hogy Frei Tamás még jelen lehet a magyar nyilvánosságban. Ő volt ugyanis az a kedves RTL-es »riporter«, aki az első Orbán-kormány idején, egy állítólagos orosz bérgyilkostól megkérdezte (valahol Oroszországban), hogy mennyiért ölné meg a magyar miniszterelnököt, vagyis Orbán Viktort. A műsort gond nélkül leadta az RTL. Frei Tamás bérgyilkosáról aztán Juszt László pillanatok alatt azt derítette ki, hogy a szimpatikus orosz fiatalember egyébként bolti eladó.

Frei Tamásnak és Juszt Lászlónak is remek moszkvai kapcsolatai voltak akkoriban, még a szovjet időkből, és arra sem lényegtelen emlékezni, hogy az akkori teljes magyar baloldal nyakig be volt kötve az oroszokhoz, szintén még a szovjet időkből, és ugyanazok a baloldali értelmiségiek, akik ma lelkesen használják a Putyin pincsije kifejezést, akkoriban nem érezték a nemzetet veszélyeztető problémának az oroszokkal való üzletelést. Persze hogy nem, hiszen azok a baloldali oligarchák üzleteltek lelkesen az oroszokkal, akik ma is megtöltik a száz leggazdagabb magyar valódi listájának minimum a kétharmadát.

Frei Tamás pont ugyanazt a szerepet játssza most is, mint akkor, csak mások ellentételezik a működését

Miután az kiderült, hogy Moszkvának kellemetlen, ha a magyar nyilvánosságban orosz „bérgyilkosok” bukkannak fel, hogy-hogy nem, hirtelen Juszt László a moszkvai éjszakában meglelte az illetőt és »bizonyította«, hogy Frei hamis riportot készített. Ne tévesszen meg bennünket, miszerint Juszt egyetlen szimpatikus tulajdonsága az, hogy utálja a Freit és Frei egyetlen elviselhető személyiségjegye, hogy ő meg undorodik a Juszttól. Ez a két ember a kilencvenes évek két meghatározó médiaarca volt, az, hogy az egyik betámadta a másikat, az olyan, mintha ma a VIP páholy retyójában Majka megtépné Azahriaht. Akkora visszhangja is volt a dolognak akkoriban.

Na szóval ez a Frei gazdagodott meg annyira, hogy rengeteg kávézója van, három országban van lakása és még regényeket is ír. Mező Gáborral is volt mostanában csörtéje, mert Frei is az a csávó, aki szentül meg van győződve róla, hogy a saját tehetségének köszönheti az összes sikerét, és nem például annak a kulturális tőkének, amit az MSZMP által működtetett diktatúrából örökölt.”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
gullwing
2025. november 01. 13:02
Ostoba tiszaszar. Egy a sokközül.
0
0
arany1
2025. november 01. 12:07
Ez a "bérgyilkos" sztori megmutatta hogy Frei Tamás milyen bődületes ostoba buta ember. Hogyan tudott ilyen buta ember lediplomázni?...: Hát úgy hogy a kommunista rendszer kontraszelektáltja. Na jó,... van magyar állampolgársága és tud beszélni magyarul, de a "bérgyilkos sztorija" után inkább jobban tette volna hogyha hallgat. Az ilyen embert már az általános iskolában meg kellett volna buktatni, és a társadalom peremén van a helye. Ez egy ország SZOMORÚ gyarmati sorsából fakad, hogy ilyen emberek lediplomáznak. A gyarmatosító szándékosan lebutítja az oktatást hogy függő viszony legyen.
4
0
balatontihany-25
2025. november 01. 12:00
Utálják egymást (Juszt, Frei), noha egy tőről fakadnak: zs...gyerekek és kiváltságos komcsi ivadékok, akik a kommunista diktatúra lelkes propagandistái voltak. Ők a legellenszenvesebb típus képviselői.
7
0
nyugalom
•••
2025. november 01. 11:58 Szerkesztve
Mindkettő 00! Ócska libsi.
5
0
