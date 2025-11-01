„Az eleve egy nagyon komoly probléma, hogy Frei Tamás még jelen lehet a magyar nyilvánosságban. Ő volt ugyanis az a kedves RTL-es »riporter«, aki az első Orbán-kormány idején, egy állítólagos orosz bérgyilkostól megkérdezte (valahol Oroszországban), hogy mennyiért ölné meg a magyar miniszterelnököt, vagyis Orbán Viktort. A műsort gond nélkül leadta az RTL. Frei Tamás bérgyilkosáról aztán Juszt László pillanatok alatt azt derítette ki, hogy a szimpatikus orosz fiatalember egyébként bolti eladó.

Frei Tamásnak és Juszt Lászlónak is remek moszkvai kapcsolatai voltak akkoriban, még a szovjet időkből, és arra sem lényegtelen emlékezni, hogy az akkori teljes magyar baloldal nyakig be volt kötve az oroszokhoz, szintén még a szovjet időkből, és ugyanazok a baloldali értelmiségiek, akik ma lelkesen használják a Putyin pincsije kifejezést, akkoriban nem érezték a nemzetet veszélyeztető problémának az oroszokkal való üzletelést. Persze hogy nem, hiszen azok a baloldali oligarchák üzleteltek lelkesen az oroszokkal, akik ma is megtöltik a száz leggazdagabb magyar valódi listájának minimum a kétharmadát.

Frei Tamás pont ugyanazt a szerepet játssza most is, mint akkor, csak mások ellentételezik a működését

Miután az kiderült, hogy Moszkvának kellemetlen, ha a magyar nyilvánosságban orosz „bérgyilkosok” bukkannak fel, hogy-hogy nem, hirtelen Juszt László a moszkvai éjszakában meglelte az illetőt és »bizonyította«, hogy Frei hamis riportot készített. Ne tévesszen meg bennünket, miszerint Juszt egyetlen szimpatikus tulajdonsága az, hogy utálja a Freit és Frei egyetlen elviselhető személyiségjegye, hogy ő meg undorodik a Juszttól. Ez a két ember a kilencvenes évek két meghatározó médiaarca volt, az, hogy az egyik betámadta a másikat, az olyan, mintha ma a VIP páholy retyójában Majka megtépné Azahriaht. Akkora visszhangja is volt a dolognak akkoriban.