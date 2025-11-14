„A Tisza Párt elnöke és a teljes baloldali sajtó kikészült a Trump–Orbán-találkozótól. Ahol lehet, igyekeznek mind a mai napig kisebbíteni a történelmi léptékű megállapodás jelentőségét. A baloldali sajtó és a megmondóembereik nagy pánikban vannak, hiszen egy pozitív eseményt kellett negatív köntösbe bújtatnuk. Nagyon nehezen ment ez nekik, mert a magyarok nem hülyék, pontosan látják, hogy mi szolgálja az érdeküket és mi nem.

Az amerikai látogatás a választók döntő többsége szerint sikeres volt és elérte a célját, Orbán Viktornak sikerült olyan eredményt elérnie az amerikai elnökkel folytatott tárgyaláson, ami jó az országnak. A XXI. Század Intézet friss kutatása szerint a válaszadók kétharmada jónak tartja, hogy Magyarország mentességet kapott az energiaszankciók alól.”