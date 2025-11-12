Áttörés: végre azoknak a magyaroknak is születhet gyereke, akik eddig nem is reménykedhettek benne, a baloldali média rögtön neki is esett a programnak

Csak külföldön elérhető terápiát honosíthat meg a kormány itthon a meddő párok számára. Pénzzel is motiválnák a petesejtdonorokat, erre jött a baloldali média, és lejárató kampányt indított.