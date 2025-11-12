Orbán Viktor lebukott, vége van neki, mint a botnak – Magyar Péter most már kényelmesen hátradőlhet
Egek, a magyar miniszterelnök firkál! Csakúgy, mint Churchill, Eisenhower vagy Bill Gates tette. Francesca Rivafinoli írása.
S akkor következzék szokás szerint Francesca.
„S akkor következzék szokás szerint Francesca, a tények szerelmese:
»Orbán Viktor lebukott, vége van neki, mint a botnak...«”
