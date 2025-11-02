Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
6x6 Taxi Kft Budapest taxi

Ez hihetetlen: lehúzza a rolót az egyik legnépszerűbb budapesti taxis cég

2025. november 02. 19:20

A társaság még november 30-ig fogad rendeléseket, ezt követően sem telefonon, sem applikáción, sem e-mailben nem lehet taxit rendelni tőlük.

null

A 6x6 Taxi Kft. határozatlan időre felfüggeszti működését – tájékoztatott a Magyar Jelen a társaság partnereinek elküldött közleményére hivatkozva.

A cég szerint a taxis piacon tapasztalható tisztességtelen versenyhelyzet és a működés átalakításának szükségessége vezetett a döntéshez. 

A cég ígérete szerint, amennyiben a jogszabályi környezet lehetővé teszi a működés folytatását, értesítik majd partnereiket. „Addig is köszönjük társaságunk felé tanúsított bizalmukat” – olvasható a levélben.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Ehetős Odó
2025. november 02. 20:37
35 éve nem ültem taxiban. És nem is szeretnék.
csulak
2025. november 02. 19:57
Karogeri aldasos uralma alatt minden tonkremegy
Obsitos Technikus
•••
2025. november 02. 19:47 Szerkesztve
Magamtól egész életemben ha 5-6-szor taxiztam, de egy időben behívós rendszerben ügyeltünk, és ha éjjeli meló volt, taxit küldtek. Hogy melyik társaságot, az az aktuális gazdasági igazgató rokonságától meg szeszélyétől függött, így aztán havonta párszor kipróbálhattam az úgynevezett rendszerváltás utáni fővárosi cégeket a Citytől a dobókockásokon át a Palota taxiig vagy mi volt később a neve. Ez utóbbi a leglekoszlottabb hiénákat gyűjtötte maga köré, rémes volt. A dobókockások csak rövid ideig voltak, de azokkal sem voltak jó élményeim. A City (nem tudom vannak-e még ezek és milyenek, kb 2021-ben utaztam taxival utoljára) volt a csúcs ebben, udvarias, nem fecsegő taxisokkal, tiszta autókkal, pontosak voltak. Hát ha nem bírják az ütemet, akkor elfogynak, ennyi. Kapitalizmus van.
nempolitizalok-0
•••
2025. november 02. 19:29 Szerkesztve
Vagy 2 éve ettől a cégtől rendeltem hajnalra taxit, a reptérre vitettem magam. Az lett gyanús, hogy már vagy 3/4 óra eltelt, de még mindig nem értünk oda, sőt a környékére sem. Eltévedt. Miközben navi volt a kocsiban. Azért rendes volt, nem a teljes óra szerinti összeget fizettette ki. Persze nem a céget hibáztatom, de azt gondolom, akárki azért ne lehessen taxis. Ez a rendszer így biztosan nem OK. Azzal együtt én mindig ezektől rendeltem taxit.
