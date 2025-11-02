Ez hihetetlen: lehúzza a rolót az egyik legnépszerűbb budapesti taxis cég

A 6x6 Taxi Kft. határozatlan időre felfüggeszti működését – tájékoztatott a Magyar Jelen a társaság partnereinek elküldött közleményére hivatkozva.

A cég szerint a taxis piacon tapasztalható tisztességtelen versenyhelyzet és a működés átalakításának szükségessége vezetett a döntéshez.

A társaság még november 30-ig fogad rendeléseket, ezt követően sem telefonon, sem applikáción, sem e-mailben nem lehet taxit rendelni tőlük.

A cég ígérete szerint, amennyiben a jogszabályi környezet lehetővé teszi a működés folytatását, értesítik majd partnereiket. „Addig is köszönjük társaságunk felé tanúsított bizalmukat” – olvasható a levélben.