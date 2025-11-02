Ez hihetetlen: lehúzza a rolót az egyik legnépszerűbb budapesti taxis cég

Megvan, kit indítana Zuglóban a Fidesz a jövő évi választáson
Csatatér lehet a körzetből, miután Hadházy Ákos mellett lehet DK-s és tiszás jelölt is!
A társaság még november 30-ig fogad rendeléseket, ezt követően sem telefonon, sem applikáción, sem e-mailben nem lehet taxit rendelni tőlük.
A 6x6 Taxi Kft. határozatlan időre felfüggeszti működését – tájékoztatott a Magyar Jelen a társaság partnereinek elküldött közleményére hivatkozva.
A cég szerint a taxis piacon tapasztalható tisztességtelen versenyhelyzet és a működés átalakításának szükségessége vezetett a döntéshez.
A társaság még november 30-ig fogad rendeléseket, ezt követően sem telefonon, sem applikáción, sem e-mailben nem lehet taxit rendelni tőlük.
A cég ígérete szerint, amennyiben a jogszabályi környezet lehetővé teszi a működés folytatását, értesítik majd partnereiket. „Addig is köszönjük társaságunk felé tanúsított bizalmukat” – olvasható a levélben.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP