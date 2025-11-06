Ft
Mandiner Díj

Éjfélkor lezárult a szavazás a Mandiner Díjra

2025. november 06. 06:03

Több tízezer voks érkezett be; köszönjük a kiemelt érdeklődést!

2025. november 06. 06:03
null

Mint ismert, a Mandiner idén először indítja útjára a Mandiner Díjat, amelynek célja, hogy elismerje azokat a személyeket és vállalkozásokat, akik a közéletben, a sajtóban, a sportban vagy a gazdaságban kiemelkedőt alkottak, és hozzájárultak közösségünk fejlődéséhez.

A Mandiner Díj jelölési folyamata október elején indult: október 2. és 15. között bárki javasolhatott jelölteket tizenkét kategóriában, rövid indoklással kiegészítve. A beérkezett ajánlásokat bizottság – Kudlik Júlia, Varga Judit, Kemény Dénes, Stumpf István, Szalai Zoltán és Kereki Gergő – bírálta el, majd október 20-án kategóriánként tíz-tíz jelöltet hirdettek ki. Ezt követően október 20. és november 5. között zajlott a szavazás, amelynek során az olvasók online adhatták le voksaikat kedvenceikre. 

Éjfélkor lezárult a szavazás, több tízezer voks érkezett be, a kiemelt érdeklődésért ezúton is hálásak vagyunk!

A kategóriák legjobb hármasait hamarosan bemutatjuk, a győztesek kilétére pedig november 26-án, a Várkert Bazárban (zárt körben) megrendezett Mandiner Gálán derül fény, amelyről természetesen felületeinken is beszámolunk. 

Nyitókép: Mandiner

 

Picnic Niki
2025. november 06. 06:49
Tűkön ülve várom az eredményt! :D
gyzoltan-2
2025. november 06. 06:11
-csak, csak összejön egy adatbázis..! Elektronikus világunkban ki tudja mire is használható..?!
