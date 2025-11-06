Csak a szokásos: újabb tiszás szakpolitikus futamodott meg egy tv-vita elől

Nincs szerencséje Magyar Péter egészségügyi szakpolitikusaival Takács Péternek – úgy tűnik ugyanis, hogy bármennyire is szeretné, nincs lehetősége arra, hogy érdemi, szakmai vitába bocsátkozzon velük.

Takács Péter az MCC Feszten a tiszás Kulja András helyett egy plüssnyúllal volt kénytelen vitázni

A Tisza (és Magyar Péter) korábbi egészségügyi-szakpolitikai reménysége, Kulja András látványos bukása az ATV stúdiójában vette kezdetét, a Takács Péterrel folytatott vitával. Kuljában ez olyan mély nyomokat hagyott, hogy

jóval később, az MCC Feszt nyári, esztergomi pódiumbeszélgetésére sem mert elmenni, annak ellenére, hogy azt ígérte: ő maga ott lesz,

és arra is figyelmeztetett: csak Takács Péter el ne meneküljön előle... Végül fordítva történt, az államtitkár egy – Kulját helyettesítő – plüssnyúl társaságában volt kénytelen lefolytatni a pódiumbeszélgetést.