Csak a szokásos: újabb tiszás szakpolitikus futamodott meg egy tv-vita elől

2025. november 06. 21:01

Szakpolitikai vitára kérte fel a HírTV Takács Péter egészségügyért felelős állatitkárt és a Tisza Párt miniszterjelöltjét, Hegedűs Zsoltot. Meglepő vagy sem, Magyar Péter embere nem vállalta el a felkérést, a „vitára” így Takács Péter és a televízió műsorvezetője között került sor.

Nincs szerencséje Magyar Péter egészségügyi szakpolitikusaival Takács Péternek – úgy tűnik ugyanis, hogy bármennyire is szeretné, nincs lehetősége arra, hogy érdemi, szakmai vitába bocsátkozzon velük.

Takács Péter az MCC Feszten a tiszás Kulja András helyett egy plüssnyúllal volt kénytelen vitázni
Takács Péter az MCC Feszten a tiszás Kulja András helyett egy plüssnyúllal volt kénytelen vitázni 

 A Tisza (és Magyar Péter) korábbi egészségügyi-szakpolitikai reménysége, Kulja András látványos bukása az ATV stúdiójában vette kezdetét, a Takács Péterrel folytatott vitával. Kuljában ez olyan mély nyomokat hagyott, hogy

jóval később, az MCC Feszt nyári, esztergomi pódiumbeszélgetésére sem mert elmenni, annak ellenére, hogy azt ígérte: ő maga ott lesz,

és arra is figyelmeztetett: csak Takács Péter el ne meneküljön előle... Végül fordítva történt, az államtitkár egy – Kulját helyettesítő – plüssnyúl társaságában volt kénytelen lefolytatni a pódiumbeszélgetést.

A HírTV csütörtök esti vitájára már maga Magyar Péter nem engedte el Kulja utódát, Hegedűs Zsolt miniszterjelöltet, ez derült ki az Egyenes Beszéd adásában néhány nappal ezelőtt. „Menekülnek június óta” – kommentálta az újabb tiszás megfutamodást Takács Péter.

Lilyana2
2025. november 06. 21:53
A tiszát képviselő bűzgörények mind ilyen "egyenes", "gerinces" "jellemóriások", akik csak papírbábukkal mernek szembe szállni, majréznak kihúzni a fejüket Brüsszel hátsójából!
Obsitos Technikus
2025. november 06. 21:35
Csak érdekességképp: Ez a messze esett rohadt alma Hegedűs Lóránt egyik fia.
Kanmacska
2025. november 06. 21:29
A tiszás politikusok csak az újságírókat merik elküldeni a fenébe, ahhoz is gyyávák és hülyék, hogy értelmes kérdésre értelmesen válaszoljanak. Vitára kiállni valakivel? Ugyan már! Mind harmadvonalbéli lúzer barom.
kalyibagaliba
2025. november 06. 21:18
Az öltözőből is lehet meccset nyerni. Csak jó nagy bunda kell hozzá.
