Csak a szokásos: újabb tiszás szakpolitikus futamodott meg egy tv-vita elől

Gyávaság: Magyar Péter nem engedi a megbukott Kulja András utódját Takács Péterrel vitázni
A Tisza-vezér szerint az egészségügyi államtitkár a „valaha volt legrosszabb”.
Szakpolitikai vitára kérte fel a HírTV Takács Péter egészségügyért felelős állatitkárt és a Tisza Párt miniszterjelöltjét, Hegedűs Zsoltot. Meglepő vagy sem, Magyar Péter embere nem vállalta el a felkérést, a „vitára” így Takács Péter és a televízió műsorvezetője között került sor.
Nincs szerencséje Magyar Péter egészségügyi szakpolitikusaival Takács Péternek – úgy tűnik ugyanis, hogy bármennyire is szeretné, nincs lehetősége arra, hogy érdemi, szakmai vitába bocsátkozzon velük.
A Tisza (és Magyar Péter) korábbi egészségügyi-szakpolitikai reménysége, Kulja András látványos bukása az ATV stúdiójában vette kezdetét, a Takács Péterrel folytatott vitával. Kuljában ez olyan mély nyomokat hagyott, hogy
jóval később, az MCC Feszt nyári, esztergomi pódiumbeszélgetésére sem mert elmenni, annak ellenére, hogy azt ígérte: ő maga ott lesz,
és arra is figyelmeztetett: csak Takács Péter el ne meneküljön előle... Végül fordítva történt, az államtitkár egy – Kulját helyettesítő – plüssnyúl társaságában volt kénytelen lefolytatni a pódiumbeszélgetést.
A HírTV csütörtök esti vitájára már maga Magyar Péter nem engedte el Kulja utódát, Hegedűs Zsolt miniszterjelöltet, ez derült ki az Egyenes Beszéd adásában néhány nappal ezelőtt. „Menekülnek június óta” – kommentálta az újabb tiszás megfutamodást Takács Péter.
