Ft
Ft
17°C
10°C
Ft
Ft
17°C
10°C
11. 01.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 01.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
békecsúcs Németország Szalai Zoltán AfD Alice Weidel szuverenitás

„Akik ezt a háborút akarják, menjenek maguk a lövészárkokba” | MAXIMA Alice Weidellel

2025. november 01. 17:00

A Maxima legújabb adásában Alice Weidel és Szalai Zoltán őszintén beszél Németország válságáról, Európa jövőjéről és a patrióta politika lehetőségeiről.

2025. november 01. 17:00
null

A Maxima legújabb adásának vendége Alice Weidel, a AfD társelnöke és a Bundestag frakcióvezetője volt. A politikus Szalai Zoltánnal, a Mandiner főszerkesztőjével beszélgetett a németországi politikai helyzetről, a migrációs válságról, az energiaárak hatásairól, valamint az európai jobboldal jövőjéről.

Weidel szerint Németország mély politikai és gazdasági válságban van, amit a migrációs politika, az elhibázott energiastratégia és a kormány döntésképtelensége tovább súlyosbít. Úgy fogalmazott:

„A német állampolgárok a saját bőrükön érzik a migráció és az elhibázott energiapolitika következményeit. Az emberek elégedetlenek, a kormány pedig képtelen az állampolgárai érdekeit szem előtt tartva döntéseket hozni.”

Weidel szerint a német társadalmat aggasztja a szabadságjogok fokozatos korlátozása, miközben az állam „már a polgárok felhalmozott vagyonát is felhasználná a hibás politika finanszírozására”. 

Élesen bírálta Angela Merkelt is, mondván: „Merkel egyszerűen nem szereti az embereket.”

A beszélgetésben szó esett az AfD fejlődéséről, a párt körüli kritikákról, valamint az ellene irányuló betiltási kezdeményezésekről is. Weidel szerint a párt népszerűségének növekedése annak köszönhető, hogy az emberek látják: az AfD az egyetlen politikai erő, amely valóban az ő érdekeiket képviseli.

Hangsúlyozta: Németország harmadik éve recesszióban van, az ipar pedig a magas energiaárak miatt elvesztette versenyképességét.

 Hozzátette:

„Európa energiapiacának tudatos megsemmisítése zajlik. Egy elveszett generáció nő fel ennek a politikának a következményeként.”

A műsorban szóba került a budapesti békecsúcs jelentősége, az orosz–ukrán háború és az európai uniós politika hibás irányai is. Weidel szerint a Nyugat hamis reményeket keltett Zelenszkijben, ami a háború elhúzódásához vezetett.

„Az ukrán emberek nem akarják folytatni a háborút, de a Nyugat sarokba szorította az országot. Putyinnak is mozdulnia kell, ezért is bír különös jelentőséggel a budapesti békecsúcs.”

Weidel nagy elismeréssel beszélt Orbán Viktorról, akit realistának nevezett:

„Magyarország sorsa Orbán Viktor kezében van a legjobb helyen. Ő az európai patrióták reménye, a szabadság és a szuverenitás képviselője.”

A magyar belpolitikáról szólva úgy fogalmazott: a magyaroknak jövőre világos döntést kell hozniuk:

„Szabadság és szuverenitás, vagy uniós alárendeltség és gazdasági hanyatlás. Bízom benne, hogy a magyarok helyesen fognak dönteni.”

 

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagira004
2025. november 01. 19:02
FeketeFehér 2025. november 01. 19:01 Háborút Brüsszel pénzeli nyugati tőkések vagyonát ukránokkal védenék .
Válasz erre
1
0
bagira004
•••
2025. november 01. 18:52 Szerkesztve
Ukrán háborúért nem akarunk meghalni nem pénzeljük , közben az ukránok se akarnak Zelelenszkijért hazájukért meghalni . Nyugati tőkések vagyonát Ukrajnában nem védjük meg. 15 millió ukrán nyugatra szökött , németek toloncolják haza harcoljanak . Magyarországnak a háború nem érdeke semmi közünk hozzá, belügyeikbe nem avatkozunk be. Németek aggódás helyett irány az ukrán háborúba , menjetek.
Válasz erre
1
0
FeketeFehér
2025. november 01. 18:50
"Akik ezt a háborút akarják, menjenek maguk a lövészárkokba" Putyinon kívül ezt az orosz-ukrán háborút senki nem akarja. Putyin viszont nyilván nem megy a lövészárokba. Amúgy az AFD az NDK átka Németországnak. :)))
Válasz erre
0
1
csalodtamafideszben
2025. november 01. 18:50
„A német állampolgárok a saját bőrükön érzik a migráció következményeit” Na, álljunk meg egy szóra! Ennek az asszonyságnak nem egy migráns nő a felesége?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!