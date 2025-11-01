„Akik ezt a háborút akarják, menjenek maguk a lövészárkokba” | MAXIMA Alice Weidellel

Sokkoló döntést hozott a német bíróság: nem csukják le az afgán migránst, aki megölt egy bölcsődést
A bíró érvelése szerint a férfi a gyilkosság pillanatában nem volt tudatában annak, hogy rosszat tesz.
A Maxima legújabb adásában Alice Weidel és Szalai Zoltán őszintén beszél Németország válságáról, Európa jövőjéről és a patrióta politika lehetőségeiről.
A Maxima legújabb adásának vendége Alice Weidel, a AfD társelnöke és a Bundestag frakcióvezetője volt. A politikus Szalai Zoltánnal, a Mandiner főszerkesztőjével beszélgetett a németországi politikai helyzetről, a migrációs válságról, az energiaárak hatásairól, valamint az európai jobboldal jövőjéről.
Weidel szerint Németország mély politikai és gazdasági válságban van, amit a migrációs politika, az elhibázott energiastratégia és a kormány döntésképtelensége tovább súlyosbít. Úgy fogalmazott:
„A német állampolgárok a saját bőrükön érzik a migráció és az elhibázott energiapolitika következményeit. Az emberek elégedetlenek, a kormány pedig képtelen az állampolgárai érdekeit szem előtt tartva döntéseket hozni.”
Weidel szerint a német társadalmat aggasztja a szabadságjogok fokozatos korlátozása, miközben az állam „már a polgárok felhalmozott vagyonát is felhasználná a hibás politika finanszírozására”.
Élesen bírálta Angela Merkelt is, mondván: „Merkel egyszerűen nem szereti az embereket.”
A beszélgetésben szó esett az AfD fejlődéséről, a párt körüli kritikákról, valamint az ellene irányuló betiltási kezdeményezésekről is. Weidel szerint a párt népszerűségének növekedése annak köszönhető, hogy az emberek látják: az AfD az egyetlen politikai erő, amely valóban az ő érdekeiket képviseli.
Hangsúlyozta: Németország harmadik éve recesszióban van, az ipar pedig a magas energiaárak miatt elvesztette versenyképességét.
Hozzátette:
„Európa energiapiacának tudatos megsemmisítése zajlik. Egy elveszett generáció nő fel ennek a politikának a következményeként.”
A műsorban szóba került a budapesti békecsúcs jelentősége, az orosz–ukrán háború és az európai uniós politika hibás irányai is. Weidel szerint a Nyugat hamis reményeket keltett Zelenszkijben, ami a háború elhúzódásához vezetett.
„Az ukrán emberek nem akarják folytatni a háborút, de a Nyugat sarokba szorította az országot. Putyinnak is mozdulnia kell, ezért is bír különös jelentőséggel a budapesti békecsúcs.”
Weidel nagy elismeréssel beszélt Orbán Viktorról, akit realistának nevezett:
„Magyarország sorsa Orbán Viktor kezében van a legjobb helyen. Ő az európai patrióták reménye, a szabadság és a szuverenitás képviselője.”
A magyar belpolitikáról szólva úgy fogalmazott: a magyaroknak jövőre világos döntést kell hozniuk:
„Szabadság és szuverenitás, vagy uniós alárendeltség és gazdasági hanyatlás. Bízom benne, hogy a magyarok helyesen fognak dönteni.”
Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!