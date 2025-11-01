„Akik ezt a háborút akarják, menjenek maguk a lövészárkokba” | MAXIMA Alice Weidellel

A Maxima legújabb adásának vendége Alice Weidel, a AfD társelnöke és a Bundestag frakcióvezetője volt. A politikus Szalai Zoltánnal, a Mandiner főszerkesztőjével beszélgetett a németországi politikai helyzetről, a migrációs válságról, az energiaárak hatásairól, valamint az európai jobboldal jövőjéről.

Weidel szerint Németország mély politikai és gazdasági válságban van, amit a migrációs politika, az elhibázott energiastratégia és a kormány döntésképtelensége tovább súlyosbít. Úgy fogalmazott:

„A német állampolgárok a saját bőrükön érzik a migráció és az elhibázott energiapolitika következményeit. Az emberek elégedetlenek, a kormány pedig képtelen az állampolgárai érdekeit szem előtt tartva döntéseket hozni.”

Weidel szerint a német társadalmat aggasztja a szabadságjogok fokozatos korlátozása, miközben az állam „már a polgárok felhalmozott vagyonát is felhasználná a hibás politika finanszírozására”.