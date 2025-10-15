Ft
korrupciós botrány Budapest Brand Szentkirályi Alexandra Karácsony Gergely

Szentkirályi: Karácsony Gergely tegyen feljelentést a legújabb budapesti korrupciós botrány ügyében (VIDEÓ)

2025. október 15. 18:15

A fővárosi Fidesz szerint ki kell derülnie, van-e takargatni valója a főpolgármesternek.

2025. október 15. 18:15
null

Büntetőfeljelentést követel a fővárosi Fidesz-frakció a Budapest Brand ügyében. Szentkirályi Alexandra szerint Karácsony Gergely legújabb korrupciós botránya a „nokiás dobozok korrupciós botrányának” mértékét is elérheti.

A frakcióvezető szerint a Budapest Brand átvilágítását követően „hullanak a csontvázak a szekrényből”, és egy fővárosi korrupciós háló körvonalazódik. Felidézte, hogy a vizsgálóbizottság jelentése szerint több tízmillió forint prémiumot fizettek ki, emellett 100 ezer forintos rezsitámogatást, havi 250 ezer forintot költöttek parkolásra cégvezetőknek a városházával szomszédos luxusszállodában, betűnként 1 millió forintos díszleteket rendeltek, valamint sok millió forintot fizettek ki soha meg nem rendezett színházi előadásokra.

A lista nagyon hosszú. Így szivattyúzták ki a budapestiek pénzét. Követeljük, hogy a főpolgármester haladéktalanul tegyen büntetőfeljelentést; ha ezt nem teszi meg, az azt jelenti, hogy van takargatnivalója

– fogalmazott Szentkirályi. 

A budapesti Fidesz három intézkedést követel Karácsony Gergelytől azonnal:

  • Tegye meg a szükséges büntetőfeljelentéseket a fővárosi cégek korrupciós ügyei kapcsán – ha ezt nem teszi, beismeri, hogy takargatnivalója van.
  • A főváros azonnal világítsa át az összes cégét független szakértőkkel; ezt már többször kértük, a Közgyűlés is megszavazta, Karácsonyék mégsem tettek semmit.
  • Mindenben segítse az átvilágítási szakértők munkáját, és ne akadályozza azt!

Mint arról a Mandiner is beszámolt, a Budapest Brand vizsgálóbizottságának jelentése szerint a cég olyan rendszerszintű visszásságokat mutat, amelyekben a luxusparkolás, a milliós prémiumok és a politikai jellegű szolgáltatási szerződések ugyanolyan természetesek, mint a hiányzó átláthatóság.

Nyitókép forrása: MTI/Purger Tamás

Összesen 6 komment

tolltzoli1985
2025. október 15. 19:14
nem kellett volna visszalépni most te lehetnél helyette ..ennyi ..mert az LMP re nem akartak a fidesz helyett szavazni
Ízisz
2025. október 15. 19:08
Z. ...ha ezek a baloldali libsi/komcsi bűnöző tolvaj, korrupt politikusok és holdudvara nem fognak felelni a törvénytelen tetteik miatt, akkor tényleg nincs jogállam Mo.-on!!! 💯🤬😠👎❗
akitiosz
2025. október 15. 19:02
Szentkirályi cseréljen budapesti bugyit!
csulak
2025. október 15. 18:41
hogy tegyen feljelentest ez a balfasz Karogeri ,hisz a sajat emberei a korruptak
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.