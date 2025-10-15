Szentkirályi: Karácsony Gergely tegyen feljelentést a legújabb budapesti korrupciós botrány ügyében (VIDEÓ)

Döbbenetes részletek derültek ki Karácsonyék elképesztő mutyijairól
Luxusparkolásra persze volt pénze az állítólag csődben lévő fővárosnak.
A fővárosi Fidesz szerint ki kell derülnie, van-e takargatni valója a főpolgármesternek.
Büntetőfeljelentést követel a fővárosi Fidesz-frakció a Budapest Brand ügyében. Szentkirályi Alexandra szerint Karácsony Gergely legújabb korrupciós botránya a „nokiás dobozok korrupciós botrányának” mértékét is elérheti.
A frakcióvezető szerint a Budapest Brand átvilágítását követően „hullanak a csontvázak a szekrényből”, és egy fővárosi korrupciós háló körvonalazódik. Felidézte, hogy a vizsgálóbizottság jelentése szerint több tízmillió forint prémiumot fizettek ki, emellett 100 ezer forintos rezsitámogatást, havi 250 ezer forintot költöttek parkolásra cégvezetőknek a városházával szomszédos luxusszállodában, betűnként 1 millió forintos díszleteket rendeltek, valamint sok millió forintot fizettek ki soha meg nem rendezett színházi előadásokra.
A lista nagyon hosszú. Így szivattyúzták ki a budapestiek pénzét. Követeljük, hogy a főpolgármester haladéktalanul tegyen büntetőfeljelentést; ha ezt nem teszi meg, az azt jelenti, hogy van takargatnivalója
– fogalmazott Szentkirályi.
A budapesti Fidesz három intézkedést követel Karácsony Gergelytől azonnal:
Mint arról a Mandiner is beszámolt, a Budapest Brand vizsgálóbizottságának jelentése szerint a cég olyan rendszerszintű visszásságokat mutat, amelyekben a luxusparkolás, a milliós prémiumok és a politikai jellegű szolgáltatási szerződések ugyanolyan természetesek, mint a hiányzó átláthatóság.
Nyitókép forrása: MTI/Purger Tamás
Ezt is ajánljuk a témában
Luxusparkolásra persze volt pénze az állítólag csődben lévő fővárosnak.
***