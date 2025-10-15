Szentkirályi: Karácsony Gergely tegyen feljelentést a legújabb budapesti korrupciós botrány ügyében (VIDEÓ)

Büntetőfeljelentést követel a fővárosi Fidesz-frakció a Budapest Brand ügyében. Szentkirályi Alexandra szerint Karácsony Gergely legújabb korrupciós botránya a „nokiás dobozok korrupciós botrányának” mértékét is elérheti.

A frakcióvezető szerint a Budapest Brand átvilágítását követően „hullanak a csontvázak a szekrényből”, és egy fővárosi korrupciós háló körvonalazódik. Felidézte, hogy a vizsgálóbizottság jelentése szerint több tízmillió forint prémiumot fizettek ki, emellett 100 ezer forintos rezsitámogatást, havi 250 ezer forintot költöttek parkolásra cégvezetőknek a városházával szomszédos luxusszállodában, betűnként 1 millió forintos díszleteket rendeltek, valamint sok millió forintot fizettek ki soha meg nem rendezett színházi előadásokra.

A lista nagyon hosszú. Így szivattyúzták ki a budapestiek pénzét. Követeljük, hogy a főpolgármester haladéktalanul tegyen büntetőfeljelentést; ha ezt nem teszi meg, az azt jelenti, hogy van takargatnivalója

– fogalmazott Szentkirályi.

A budapesti Fidesz három intézkedést követel Karácsony Gergelytől azonnal: