Premier plán: „Egyszer kancellár, nálunk mindig kancellár”

„Egyszer kancellár, nálunk mindig kancellár. Isten hozta Angela Merkelt Magyarországon!” – fogalmazott Orbán Viktor a közösségi oldalán, miután fogadta Németország korábbi vezetőjét a Karmelita kolostorban október 1-jén. A találkozóról később elmondta: „mindenféléről beszélgettünk, és mindketten úgy emlékeztünk, hogy mindig mindkettőnknek igaza volt – ezt persze udvarias formában mondtuk egymásnak. Különösen a migráció kérdésében, de az európai gazdaság versenyképességéről is szó esett, Merkel ugyanazokat az aggasztó jeleket látja, mint én.” Angela Merkel azért érkezett Budapestre, hogy bemutassa memoárját, a Szabadság című kötetet.

Nyitókép: Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldala