kancellár Németország memoár Budapest Angela Merkel Orbán Viktor

Premier plán: „Egyszer kancellár, nálunk mindig kancellár”

2025. október 08. 22:48

Orbán Viktor fogadta Angela Merkelt Magyarországon.

2025. október 08. 22:48
„Egyszer kancellár, nálunk mindig kancellár. Isten hozta Angela Merkelt Magyarországon!” – fogalmazott Orbán Viktor a közösségi oldalán, miután fogadta Németország korábbi vezetőjét a Karmelita kolostorban október 1-jén. A találkozóról később elmondta: „mindenféléről beszélgettünk, és mindketten úgy emlékeztünk, hogy mindig mindkettőnknek igaza volt – ezt persze udvarias formában mondtuk egymásnak. Különösen a migráció kérdésében, de az európai gazdaság versenyképességéről is szó esett, Merkel ugyanazokat az aggasztó jeleket látja, mint én.” Angela Merkel azért érkezett Budapestre, hogy bemutassa memoárját, a Szabadság című kötetet.

Nyitókép: Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldala

neszteklipschik
2025. október 08. 22:59 Szerkesztve
Orbán egy úriember. Én nem tudtam volna ilyen tisztelettel fogadni Merkelt, mert Európa elárulóját és sírásóját látom benne. Orbán nyilván jobban ismeri őt, mint embert nálam és bizonyára többet tud róla, mint én. Vagyis itt vagy én látom Merkelt egyoldalúan és van (volt) rengeteg pozitív tulajdonsága is. Vagy csak úgy tekint már rá, mint egy régi ismerősére (minden emberi gyengeségével, politikusként elkövetett hibájával együtt), aki már nem politikus és csak a szépre emlékeznek már csak így együtt. Hmmmm......
