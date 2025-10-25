Orbán Viktor újabb kemény üzenetet küldött Brüsszelnek

Orbán Viktor miniszterelnök szombat reggel azt a kérdést tette fel követőinek, hogy mi a közös a családi adókedvezményben, a rezsicsökkentésben, a migránsmentes Magyarországban, az egykulcsos jövedelemadóban, a 13. havi nyugdíjban, a fix 3 százalékos otthonteremtési hitelben, illetve 9 százalékos társasági adóban.

Ezt meg is válaszolta posztjában.

Brüsszelnek egyik se tetszett, de mi mindet megcsináltuk”.

Felkészül: a két- és háromgyermekes anyák adómentessége” – tekintett előre a kormányfő.