10. 25.
szombat
10. 25.
szombat
Európa békecsúcs adócsökkentés üzenet Orbán Viktor miniszterelnök választás

Orbán Viktor újabb kemény üzenetet küldött Brüsszelnek

2025. október 25. 07:50

„Jövőre nem babra megy a játék. Védjük meg, amit közösen elértünk!” – fogalmazott a miniszterelnök.

2025. október 25. 07:50
Orbán Viktor miniszterelnök szombat reggel azt a kérdést tette fel követőinek, hogy mi a közös a családi adókedvezményben, a rezsicsökkentésben, a migránsmentes Magyarországban, az egykulcsos jövedelemadóban, a 13. havi nyugdíjban, a fix 3 százalékos otthonteremtési hitelben, illetve 9 százalékos társasági adóban. 

Ezt meg is válaszolta posztjában.

Brüsszelnek egyik se tetszett, de mi mindet megcsináltuk”.

Felkészül: a két- és háromgyermekes anyák adómentessége” – tekintett előre a kormányfő.

Bejegyzésének végén figyelmeztetett, hogy „jövőre nem babra megy a játék. Védjük meg, amit közösen elértünk!”

Orbán Viktor elárulta, Európa készen áll-e a békecsúcsra

Mint ismert Orbán Viktor az október 23-i ünnepség után Brüsszelbe utazott az Európai Tanács ülésére. Pócza István, a Stratéga és a Harctér műsorvezetője ezután arról kérdezte, hogy Európa készen áll-e a békecsúcsra.

A budapesti békecsúcs napirenden van.

Emlékezzünk, hogyan jött létre a közel-keleti békecsúcs. Szombaton este kaptam egy levelet, hogy hétfőn rendezik. Az ilyen tárgyalások jól beazonosítható kérdéseken függnek. Van 3-4 ügy, amiben nem tudtak megegyezni az amerikaiak és az oroszok, de folyamatosan tárgyalnak és bármikor megegyezhetnek. Ha sikerül, nagyon gyorsan tető alá lehet hozni egy béketanácskozást”.

Magyarországon stand by állapotban vagyunk.

Van egy előkészítő munkacsoportunk, amely dolgozik, helyszín, biztosítás, rengeteg technikai kérdés adódik. Dolgozik a békecsúcsot előkészítő munkacsoport. Európának nem az orosz–amerikai tárgyalásokra kellene készen állnia, hanem meggyőződésem szerint tárgyalásokat kellene kezdeményeznie az oroszokkal, pont azt kellene csinálnia tükörszerűen, mint, amit az amerikaiak elnöke csinál” – hangsúlyozta a magyar kormányfő.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

XTRO
2025. október 25. 09:55
Sajnos felesleges … addig amíg ezek képviselik az uniót süket fülekre talál…
optimista-2
2025. október 25. 09:53
Tegnap a 6-os villamoson utaztam. Nem tudtam eddig, hogy Budapesten lakosságcsere történt. Aki nem hiszi, szálljon fel rá és kezdje el számolni az utasokat. Hány fehér és hány barna-fekete jön vele szembe ? Meg fog lepődni
