10. 08.
szerda
Nevezzétek át az appot Tiszavirágnak

2025. október 08. 14:38

Az ukrán titkosszolgálattal nyilván madarat lehet fogatni.

2025. október 08. 14:38
null
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

„Magyar Péter szerint hatalmas siker a Tisza Világ applikáció, már 300 ezren letöltötték. Hatalmas siker, valóban! 

Az ukrán titkosszolgálattal nyilván madarat lehet fogatni... 

Ja, és még valami! Amit a MANöken eddig őrjöngve letagadott és ordas hazugságnak nevezett, azt mára izzadva beismerte: igen, kiszivárogtak magyar emberek adatai.

Péter, szerintem inkább nevezzétek át az appot Tiszavirágnak, az sokkal jobban érzékeltetné a mondataid szavatossági idejét...”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. október 08. 15:48
Soha, semelyik párt és kormány nem tett annyit a gyerekekért, a gyermekvédelemért, a családokért és az ifjúságért mint a Fidesz-KDNP és az Orbán kormányok! Pl. SzJA mentesség, CSOK, Otthon Start stb.
Válasz erre
0
0
pipa89
2025. október 08. 15:43
🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
feketerigo
2025. október 08. 15:23
fülöp azért visszafoghatná megát a 72 millió forinitos maybach mellé megvett 47 millióg g wagon mellől.. mert a fidesz szerinti Polgári mentalitás nagyon nem ezt a nagyzolást tükrözik..... ez még egy dolog, de hogy itt a szarosnyelvű fidesz szavazók bólogatnak is erre.. hááát.. meredek. meredek.. Most akkor polgári vagy nagyzoló a fidesz?
Válasz erre
0
0
Palatin
2025. október 08. 15:10
Poloskának kobakjában nem jár más mint ármány, Szegénykének az agyában van talán egy zárvány. Rosszra hajló híveinek ö olyan mint egy bálvány, Ám számunkra ö lókötöként türhetetlen hátrány, Mert lelkében és jellemében sötét mint a kátrány.
Válasz erre
0
0
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!