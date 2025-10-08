Ja, és még valami! Amit a MANöken eddig őrjöngve letagadott és ordas hazugságnak nevezett, azt mára izzadva beismerte: igen, kiszivárogtak magyar emberek adatai.

Péter, szerintem inkább nevezzétek át az appot Tiszavirágnak, az sokkal jobban érzékeltetné a mondataid szavatossági idejét...”