Robban a Tisza-botrány: Magyar Péter végül beismerő vallomást tett!
Nagyon gyanús az ukrán szál, Orbán Viktor is megszólalt.
Az ukrán titkosszolgálattal nyilván madarat lehet fogatni.
„Magyar Péter szerint hatalmas siker a Tisza Világ applikáció, már 300 ezren letöltötték. Hatalmas siker, valóban!
Ja, és még valami! Amit a MANöken eddig őrjöngve letagadott és ordas hazugságnak nevezett, azt mára izzadva beismerte: igen, kiszivárogtak magyar emberek adatai.
Péter, szerintem inkább nevezzétek át az appot Tiszavirágnak, az sokkal jobban érzékeltetné a mondataid szavatossági idejét...”
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
