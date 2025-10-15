Még a helyi Tisza-szimpatizánsok is elismerik, hogy Magyar Péter rendezvényei nem váltották ki a várt sikert. Söjtörön például alig mentek el néhányan, és azok közül is sokan kíváncsi fideszesek voltak. A helyi szervezők sem számítanak érdemi növekedésre.

3. A Tisza Párt botrányai elbizonytalanították a választókat

Többen is arról számoltak be a 444-nek, hogy tisztában vannak a Tisza zűrös ügyeivel, és felháborítónak tartják azokat. Ruszin-Szendi fegyveres ügyét érthetetlennek tartják (»Mit akart azzal a fegyverrel?«), de Tarr Zoltánról sincsenek jobb véleménnyel: »Az is miket beszélt! Hogy mindent meg lehet csinálni, csak előbb választást kell nyerni. Na, még mit nem!«.

4. Az emberek nem tartják megbízhatónak Magyar Pétert

Egy pákai nyugdíjas úgy fogalmazott: azért tart ki a Fidesz mellett, mert Orbán eddig minden évben megadta a nyugdíjemelést. Magyarnál ez nem biztos. A botrányok elbizonytalanították a billegő szavazókat, akiket az is zavar, hogy nem ismerik a Tisza jelöltjeit, és nem bíznak a pártelnök ígéreteiben sem.