10. 15.
szerda
Nehéz helyzetben a Tisza: már a szövetséges média sem tudja leplezni a párt lendületvesztését

2025. október 15. 16:43

Az alábbiakban 5 pontban foglaltam össze a legfontosabb megállapításokat.

2025. október 15. 16:43
Orbán Balázs
„Nehéz helyzetben a Tisza: már a szövetséges média sem tudja leplezni a párt lendületvesztését.

A 444 végiglátogatta azokat a Zala vármegyei településeket, ahol Magyar Péter az országjárása során korábban megfordult. A riport alapján az ellenzéki párt hervasztó képet kapott az eddigi teljesítményéről. Az alábbiakban 5 pontban foglaltam össze a legfontosabb megállapításokat:

1. Megjelentek a kiábrándult tiszás szavazók

Egyre több korábbi támogatót fordít el Magyar Péter agresszív és antipatikus viselkedése. Többen is úgy látják, Magyar csak gyűlöletet kelt, ezért nem hajlandók rá szavazni. Egy csesztregi férfi arról beszélt, hogy év elején még tiszás volt, de Ruszin-Szendi botránya és az adóemelésről szóló hírek után teljesen elbizonytalanodott.

2. Magyar Péter fórumai kudarcot vallanak

Még a helyi Tisza-szimpatizánsok is elismerik, hogy Magyar Péter rendezvényei nem váltották ki a várt sikert. Söjtörön például alig mentek el néhányan, és azok közül is sokan kíváncsi fideszesek voltak. A helyi szervezők sem számítanak érdemi növekedésre.

3. A Tisza Párt botrányai elbizonytalanították a választókat

Többen is arról számoltak be a 444-nek, hogy tisztában vannak a Tisza zűrös ügyeivel, és felháborítónak tartják azokat. Ruszin-Szendi fegyveres ügyét érthetetlennek tartják (»Mit akart azzal a fegyverrel?«), de Tarr Zoltánról sincsenek jobb véleménnyel: »Az is miket beszélt! Hogy mindent meg lehet csinálni, csak előbb választást kell nyerni. Na, még mit nem!«.

4. Az emberek nem tartják megbízhatónak Magyar Pétert

Egy pákai nyugdíjas úgy fogalmazott: azért tart ki a Fidesz mellett, mert Orbán eddig minden évben megadta a nyugdíjemelést. Magyarnál ez nem biztos. A botrányok elbizonytalanították a billegő szavazókat, akiket az is zavar, hogy nem ismerik a Tisza jelöltjeit, és nem bíznak a pártelnök ígéreteiben sem.

5. Orbán Viktor komoly ember, Magyar Péter pojáca

A letenyei vállalkozó szavai sokatmondók: »Orbánnak mégiscsak barátja a világ két legfontosabb vezetője, Trump és Putyin. Magyar Péter meg csak egy pojáca«. A Tisza nem tudja hiteles, súlyos szereplőként pozicionálni magát – és ezt már a saját terepükön is érzékelni lehet.

Természetesen Magyar Péter nem tudta szó nélkül hagyni a liberális lap riportját, így a 444 szerkesztősége meg is kapta a napi fejmosást. Csak elképzeléseink vannak arról, hogy mi történhetett a közvetlen kollégákkal…”

Fotó: /NurPhoto/Balint Szentgallay

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

