10. 12.
vasárnap
Debrecen Douglas A-26 könnyűbombázó géppuska világháború

Mi zajlik itt? Amerikai bombázó szállt le Debrecenben!

2025. október 12. 08:57

Egy második világháborús legenda érkezett a repülőtérre.

2025. október 12. 08:57
A haon.hu arról ír, hogy

 különleges, amerikai gyártmányú, második világháborús Douglas A-26 típusú katonai repülőgép,

 becenevén a Sweet Eloise II érkezett pénteken a debreceni repülőtérre, karbantartás céljából.

Hozzáteszik: a kétmotoros könnyűbombázó típus, amelyet korábban a Flightradaron is észleltek, rövid időre landolt Debrecenben. A repülés iránt érdeklődők figyelmét felkeltette, hogy a gép koreai háborús festést visel, és amerikai lajstromban szerepel. A típus rendszeresen feltűnik légi bemutatókon – írják.

A lap szerint 

már kilométerekről lehetett hallani a hangját.

A Douglas A-26 Invader (1948 és 1965 között B-26 jelöléssel) amerikai fejlesztésű, kétmotoros könnyűbombázó és földi támogató repülőgép. A típust a Douglas Aircraft Company gyártotta, első felszállására 1942. július 10-én került sor – tudjuk meg.

Emlékeztetnek: a gép részt vett a második világháború harcaiban, és az utolsó amerikai dugattyús motoros bombázó volt, amely harci bevetéseket hajtott végre a hidegháború több konfliktusában, így a koreai és a vietnámi háborúban is. Két, egyenként 2000 lóerős Pratt & Whitney R-2800-as csillagmotorral volt felszerelve, 

maximális sebessége elérte az 570 km/órát, és jelentős fegyverzettel, belső bombakamrával, valamint szárny alatti géppuskákkal és rakétákkal rendelkezett. 

Szolgálati ideje alatt sebességének és megbízhatóságának köszönhetően az egyik legsokoldalúbb bombázóként tartották számon – írják.

Nyitókép: Facebook

 

pandalala
2025. október 12. 11:30
brutális :-D
szabobela
2025. október 12. 11:18
Mi zajlana ? A büdös hitvány kattvadász hitvány fajtádat! Ti nem újságírók vagytok, ti is csak firkászok mint a másik oldalon! Csak a hangzatos nagy szavú címekkel tudtok operálni, tehetség hiányában!
NokiNokedli
2025. október 12. 11:15
A Stuka hangját messzebbről lehetett felismerni.
Naftalin
2025. október 12. 10:12
Annak azért örüljünk, hogy most nem bombázták le a vasútállomást.
