Mi zajlik itt? Amerikai bombázó szállt le Debrecenben!

Nagyon le akarják zárni: Zelenszkij telefonon kérlelte Donald Trumpot
Véget szeretne vetni a háborúnak az ukrán elnök.
Egy második világháborús legenda érkezett a repülőtérre.
A haon.hu arról ír, hogy
különleges, amerikai gyártmányú, második világháborús Douglas A-26 típusú katonai repülőgép,
becenevén a Sweet Eloise II érkezett pénteken a debreceni repülőtérre, karbantartás céljából.
Hozzáteszik: a kétmotoros könnyűbombázó típus, amelyet korábban a Flightradaron is észleltek, rövid időre landolt Debrecenben. A repülés iránt érdeklődők figyelmét felkeltette, hogy a gép koreai háborús festést visel, és amerikai lajstromban szerepel. A típus rendszeresen feltűnik légi bemutatókon – írják.
A lap szerint
már kilométerekről lehetett hallani a hangját.
A Douglas A-26 Invader (1948 és 1965 között B-26 jelöléssel) amerikai fejlesztésű, kétmotoros könnyűbombázó és földi támogató repülőgép. A típust a Douglas Aircraft Company gyártotta, első felszállására 1942. július 10-én került sor – tudjuk meg.
Emlékeztetnek: a gép részt vett a második világháború harcaiban, és az utolsó amerikai dugattyús motoros bombázó volt, amely harci bevetéseket hajtott végre a hidegháború több konfliktusában, így a koreai és a vietnámi háborúban is. Két, egyenként 2000 lóerős Pratt & Whitney R-2800-as csillagmotorral volt felszerelve,
maximális sebessége elérte az 570 km/órát, és jelentős fegyverzettel, belső bombakamrával, valamint szárny alatti géppuskákkal és rakétákkal rendelkezett.
Szolgálati ideje alatt sebességének és megbízhatóságának köszönhetően az egyik legsokoldalúbb bombázóként tartották számon – írják.
Ezt is ajánljuk a témában
Véget szeretne vetni a háborúnak az ukrán elnök.
Nyitókép: Facebook