felmérés Magyar Péter Nézőpont Intézet Orbán Viktor

Megjöttek a legfrissebb kutatási eredmények, és mindenki várakozását felülmúlták – kiderült, mit akarnak a magyarok

2025. október 22. 15:04

Magyar Péternek nem sikerült teljesítenie legfőbb célkitűzését.

2025. október 22. 15:04
null

Orbán Viktort lényegesen többen tartják legalkalmasabbnak a miniszterelnöki pozícióra, mint bármelyik kihívóját – derül ki a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából.

A felmérésből kiderül:

Magyar Péter a magyarok kétharmadát nem tudta meggyőzni, hogy képes a miniszterelnöknél jobb munkát végezni.

A magyar választókat tehát a kutatás adatai szerint nem tudta meggyőzni Magyar Péter, hogy a regnáló miniszterelnöknél alkalmasabb személy lenne az ország vezetésére.

A Budapestre tervezett amerikai-orosz békecsúcs bejelentése minden bizonnyal hozzájárult, hogy a következetes békepárti álláspontot képviselő Orbán Viktor alkalmasságáról vannak legtöbben meggyőződve kihívóival szemben – teszi hozzá közleményében a Nézőpont Intézet.

Ahogy a lenti grafikonon látható adatok mutatják, a magyarok relatív többsége (45 százaléka) szerint továbbra is Orbán Viktor a legalkalmasabb a kormányfői poszt betöltésére; aktuális ellenzéki kihívójáról mindössze 34 százalék gondolja ugyanezt.

Forrás: Nézőpont Intézet

Nyitókép: Facebook

llnnhegyi
2025. október 22. 16:41
Magyar 🐒🐓 Júdás Péter a TISZA párt őrjöngő elnökének bebaszott a bocsi búcsú! Ganyé, becstelen ember!
akitiosz
2025. október 22. 16:27
A magyarok azt akarják, hogy ne a Nézőpont Intézet mondja meg nekik, hogy mit akarnak.
lendvaiildiko
2025. október 22. 15:56
Csak nem dohányzik? Felül nikotintól büdös és ujja sárga, alul is büdös és sárga. Még disznópásztornak is alkalmatlan lenne, nemhogy miniszterelnöknek....
nyafika
2025. október 22. 15:51
belbuda 2025. október 22. 15:27 - Minek örülsz debil? Van lóvéd okostelcsire, előfizetésre, anyádnál laksz, ingyen a mekis kaja, migráns nem kúrja szét a segged?
