Megjöttek a legfrissebb kutatási eredmények, és mindenki várakozását felülmúlták – kiderült, mit akarnak a magyarok

Újabb nagyon fontos részleteket közöltek Moszkvából a budapesti békecsúcsról! (VIDEÓ)
A csúcsot alaposan elő kell készíteni.
Magyar Péternek nem sikerült teljesítenie legfőbb célkitűzését.
Orbán Viktort lényegesen többen tartják legalkalmasabbnak a miniszterelnöki pozícióra, mint bármelyik kihívóját – derül ki a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából.
A felmérésből kiderül:
Magyar Péter a magyarok kétharmadát nem tudta meggyőzni, hogy képes a miniszterelnöknél jobb munkát végezni.
A magyar választókat tehát a kutatás adatai szerint nem tudta meggyőzni Magyar Péter, hogy a regnáló miniszterelnöknél alkalmasabb személy lenne az ország vezetésére.
A Budapestre tervezett amerikai-orosz békecsúcs bejelentése minden bizonnyal hozzájárult, hogy a következetes békepárti álláspontot képviselő Orbán Viktor alkalmasságáról vannak legtöbben meggyőződve kihívóival szemben – teszi hozzá közleményében a Nézőpont Intézet.
Ahogy a lenti grafikonon látható adatok mutatják, a magyarok relatív többsége (45 százaléka) szerint továbbra is Orbán Viktor a legalkalmasabb a kormányfői poszt betöltésére; aktuális ellenzéki kihívójáról mindössze 34 százalék gondolja ugyanezt.
