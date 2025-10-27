Megható pillanatok Beregszászról – a Mandiner átadta a gyűjtés eredményét Mária néninek

A Mandiner stábja Beregszászra utazott, hogy átadja a közösség által összegyűjtött adományt Rosinec Máriának, annak a nagymamának, aki az orosz–ukrán háborúban elveszítette fiát, és egyedül neveli két unokáját.



Az olvasók és nézők összefogásának köszönhetően hatmillió forint gyűlt össze a család megsegítésére, az összeg már megérkezett Mária néni számlájára.

Borzasztó nagy előny ez a gyerekeknek, hogy el tudnak indulni az életben

– mondta Mária néni, aki könnyeivel küszködve köszönte meg az adományt és a jószívű emberek támogatását.