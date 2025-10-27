Megható pillanatok Beregszászról – a Mandiner átadta a gyűjtés eredményét Mária néninek

Kocsis Máté nem kertelt: a Mandiner rendezvényén törölte fel a padlót Magyar Péterrel
Ezúttal is rengetegen jöttek el a rendezvényünkre. Ilyen volt a Mandiner Klubest Székesfehérváron.
A Mandiner olvasói és nézői összefogtak, hogy segítsenek Rosinec Máriának, a kárpátaljai nagymamának, aki fiát a háborúban veszítette el. A gyűjtés eredményeként közel hatmillió forint jutott el hozzá és két unokájához.
A Mandiner stábja Beregszászra utazott, hogy átadja a közösség által összegyűjtött adományt Rosinec Máriának, annak a nagymamának, aki az orosz–ukrán háborúban elveszítette fiát, és egyedül neveli két unokáját.
Az olvasók és nézők összefogásának köszönhetően hatmillió forint gyűlt össze a család megsegítésére, az összeg már megérkezett Mária néni számlájára.
Borzasztó nagy előny ez a gyerekeknek, hogy el tudnak indulni az életben
– mondta Mária néni, aki könnyeivel küszködve köszönte meg az adományt és a jószívű emberek támogatását.
A Mandiner számára ez az összefogás bizonyította, hogy még a háború árnyékában is van helye a reménynek, az együttérzésnek és az emberi jóságnak.
Nézze meg a beregszászi riportunkat a Mandiner YouTube-csatornáján!