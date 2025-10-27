Ft
Móna Márk mandiner adomány Beregszász Kárpátalja

Megható pillanatok Beregszászról – a Mandiner átadta a gyűjtés eredményét Mária néninek

2025. október 27. 19:40

A Mandiner olvasói és nézői összefogtak, hogy segítsenek Rosinec Máriának, a kárpátaljai nagymamának, aki fiát a háborúban veszítette el. A gyűjtés eredményeként közel hatmillió forint jutott el hozzá és két unokájához.

2025. október 27. 19:40
null

A Mandiner stábja Beregszászra utazott, hogy átadja a közösség által összegyűjtött adományt Rosinec Máriának, annak a nagymamának, aki az orosz–ukrán háborúban elveszítette fiát, és egyedül neveli két unokáját.
 

Az olvasók és nézők összefogásának köszönhetően hatmillió forint gyűlt össze a család megsegítésére, az összeg már megérkezett Mária néni számlájára.

Borzasztó nagy előny ez a gyerekeknek, hogy el tudnak indulni az életben

– mondta Mária néni, aki könnyeivel küszködve köszönte meg az adományt és a jószívű emberek támogatását.

 

A Mandiner számára ez az összefogás bizonyította, hogy még a háború árnyékában is van helye a reménynek, az együttérzésnek és az emberi jóságnak.

Nézze meg a beregszászi riportunkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

dejavu
2025. október 27. 21:37 Szerkesztve
átfogalmazom a kérdést, álszent barom vidékiek. Mária néni tudja hogy putyinisták vagytok?
Takagi
2025. október 27. 20:58
Jó egeszséget és kitartás kívánok. Csak el ne vegyek tőle a banderisták.
Welszibard
2025. október 27. 20:49
Kívánok Mária néninek 76 évesen sok erőt és egészséget, hogy a két árván maradt unokát fel tudja nevelni. Elég szomorú, hogy ilyen helyzetbe kellett ennek a derék családnak kerülnie. A Mandíner pedig emberségből nagyon szépen vizsgázott, mert gyűjtést rendeztek a munkájuk mellett és még el is vitték a sok jószívű ember adományát Beregszászra. Köszönet mindenkinek.
dejavu
2025. október 27. 20:05
Mária néni is putyinista?
