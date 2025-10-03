Ft
Ft
14°C
4°C
Ft
Ft
14°C
4°C
10. 03.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 03.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Ukrajna Kijev Koppenhága Szerbia Európai Unió csúcsértekezlet

Magyarország elvi és gyakorlati okokból is ellenáll a háborús kupaktanácsnak

2025. október 03. 05:48

Brüsszel a jelenlegi tagállamokkal – így hazánkkal – szemben tisztességtelen és demokráciaellenes módon akarja elérni a célját.

2025. október 03. 05:48
null
Szőcs László
Szőcs László
Magyar Nemzet

„Látták esetleg a Születésnap című dán művészfilmet? Jó az persze, ha összegyűlik a család apraja-nagyja, de az már kevésbé, ha a nagy áhítatban óhatatlanul kiborul a bili, ami ugyan senkinek nincs kedvére, viszont nagyon nem egyeznek az álláspontok. Valahogy így alakult márpedig az Európai Unió mostani dániai csúcsértekezlete, amely szerencsénkre csak informális összejövetel volt – Koppenhága az EU tanácsának soros elnöke –, ám október végén már buzgó íródeákok vésnék kőbe: Európa így és így döntött…

Magyarország ellenáll a háborús kupaktanácsnak, elvi és gyakorlati okokból egyaránt. Ukrajna háborús támogatása, ami önmagában sem áll érdekünkben, egyre nyíltabban egészül ki Kijev gyorsított, erőltetett, idő előtti uniós csatlakoztatásával. Brüsszelben kezdetben suttogták, aztán csevegtek róla, most már harsogják annak módozatait, hogyan tudnák őket a háború elől a Nyugat keblére ölelve az Európai Unióba menekíteni. Miközben a zseniális francia találmányként létrehozott, de nehezen értelmezhető Európai Politikai Közösség tegnapi csúcsértekezletére Koppenhágába csődített »körüllakóknak«, elsődlegesen a nyugat-balkáni országokat, köztük a számunkra különösen fontos Szerbiát Brüsszelben továbbra is előszobáztatják, az uniós tagként számos szempont szerint is vállalhatatlan Kijev képviselőinek lába elé vörös szőnyeget gördítenének. Félreértés ne essék, már az EU ­2028–34-es keretköltségvetését is ennek jegyében vázolták fel.

Nem riogatás, de Ausztria a hitleri Németországhoz való hozzácsatolása, amelyet a köznyelv csak Anschlussként emleget, a szó alapjelentésében nem több csatlakoz(tat)ásnál. Bizton állíthatjuk, hogy egy háborúban álló vagy abból épp kikecmergő, korrupt, ráadásul hatalmas – Franciaország európai részénél is nagyobb – állam kényszerű, a jelen tagok kárára történő csatlakoztatása az egész közösség érdekét sem szolgálná. Az EU-fősodor már euró-százmilliárdokra ígérkezett el Ukrajna javára (ennek egy részét ki is fizette), és Kijev uniós csatlakozása lehetővé tételével valójában a saját pénze után fut, mert így gondolja a legjobban az ellenőrzése alatt tartani az ottani folyamatokat. Ha viszont a háború és/vagy Zelenszkij elnök bukása után Ukrajna káoszba fullad, akkor a százmilliárdok pocsékba mentek. Amennyiben viszont Kijevet be tudják terelni az uniós akolba, abban az esetben a markukban tarthatják – nyilván további százmilliárdokkal.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: STR / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!