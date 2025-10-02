Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 02.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyar Péter Karácsony Gergely vélemény

Magyar Péternek meszeltek

2025. október 02. 10:02

Karácsony lett a végzete a politikusférjből bohóccá vedlett tragikus sorsú ügyvédbojtárnak.

2025. október 02. 10:02
null
Tóth Tamás Antal
Tóth Tamás Antal
Magyar Nemzet

„Figyelem Karácsony Gergely mozgását, és van ebben valami szörnyű, valami félelmetes. Karácsony Gergely, aki két éve még a fiainkat vitte volna az ukrán frontra, most leválthatja Magyar Pétert, mert bene látja Brüsszel a saját háborújának biztonságát. Hetek óta figyelem a mozgását, a nyilatkozatait, az új ruhatárát. Karácsony Gergely arra készül, hogy leváltsa Magyar Pétert. Leváltja, hogy belevigye Magyarországot az orosz–ukrán háborúba. 

Magyar Péter felett ezek szerint pálcát törtek a gazdái, többé már nem kell. Meg is értem, hiszen Péter annyira lezüllesztette az ellenzéket, hogy már nincs többé rá szükség. Ruszin-Szendi Romulusz nem lehet az ellenzék vezetője, mert ő bábjátékos, ő a tartótiszt, ha még valakinek eddig nem esett le. Jaj, ne már, valaki elhitte, hogy Magyar Péter a vezető és a volt katontiszt a második vonal?! Ugyan már! Gondolkodjunk már el egy kicsit. Magyar Péter, amihez nyúlt eddig, minden sikertelen volt. Ő pont ezért volt jó ember, akit kiültettek az első sorba. Ha kell, hazudik is, csak fizessék meg jól. A baj most van, már úgy értem Magyar Péternek, mert hogy Karácsony Gergely bejelentkezett a helyére. Bár brüsszeli ismerőseim szerint ez nem így volt, hanem Karigerit keresték meg Brüsszelből, hogy Magyar Péter eszeveszett öntömjénező, mindenki számára közveszélyes száguldását akarják megállítani. Már Weber sem tudja uralni a Tisza Párt vezetőjét.

Rövidesen lefokozzák Magyar Pétert

Azt is rebesgetik, hogy érkezik a lefokozás. Magyar Péter a választások hajrájába fordulva megy a lecsóba. Magyar Péter megy, Karácsony jön, visszajön. Magyar Péter esélytelen, és ez már az ítélet. Nem, nem az én ítéletem, hanem a brüsszeli gazdáinak a döntése. A Magyar Péter-terv bedőlt, enyi volt, itt a vége. A fiú olyan szinten errodálódott, hogy szinte már a kutyának sem kell.”

Kapcsolódó vélemény

undefined

Ceglédi Zoltán

Facebook

Idézőjel

A Fidesznél eleve bárki jobb lenne, de Magyar még egy csodalény is, úgyhogy kuss

Gondolom, akkor innentől úgy kell emlékezni, hogy én az elmúlt másfél évben kritikátlan rajongással, zajos hőbörgéssel ráerőltettem Magyar Pétert az ellenzékre.

Nyitókép: Nyitókép forrása: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2025. október 02. 11:47
Nem jó. Poloska nélkül nincs Tisza. Karácsony is nyálas pöcs, de semmi karizmája.
Válasz erre
0
0
pollip
2025. október 02. 11:45
Karácsonyt ( mi a f@szért vállaltam el) akármikor elütheti a villamos!
Válasz erre
1
0
statiszta
2025. október 02. 11:39
Nem hiszem, hogy tavaszi -választási- bukásáig lecserélik MaPöti-t. Sőt szerintem utána is megpróbálják majd puccsal hatalomba juttatni, másmiért nem hergelnék a 20%-nyi tökhülye-agyhalott szavazóját.
Válasz erre
0
0
szilvarozsa
2025. október 02. 11:35
Na, ez aztán nagy húzás lenne! :)) Versenghetnek, hogy kivel bukik nagyobbat a balfasz tábor. :))
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!