„Figyelem Karácsony Gergely mozgását, és van ebben valami szörnyű, valami félelmetes. Karácsony Gergely, aki két éve még a fiainkat vitte volna az ukrán frontra, most leválthatja Magyar Pétert, mert bene látja Brüsszel a saját háborújának biztonságát. Hetek óta figyelem a mozgását, a nyilatkozatait, az új ruhatárát. Karácsony Gergely arra készül, hogy leváltsa Magyar Pétert. Leváltja, hogy belevigye Magyarországot az orosz–ukrán háborúba.

Magyar Péter felett ezek szerint pálcát törtek a gazdái, többé már nem kell. Meg is értem, hiszen Péter annyira lezüllesztette az ellenzéket, hogy már nincs többé rá szükség. Ruszin-Szendi Romulusz nem lehet az ellenzék vezetője, mert ő bábjátékos, ő a tartótiszt, ha még valakinek eddig nem esett le. Jaj, ne már, valaki elhitte, hogy Magyar Péter a vezető és a volt katontiszt a második vonal?! Ugyan már! Gondolkodjunk már el egy kicsit. Magyar Péter, amihez nyúlt eddig, minden sikertelen volt. Ő pont ezért volt jó ember, akit kiültettek az első sorba. Ha kell, hazudik is, csak fizessék meg jól. A baj most van, már úgy értem Magyar Péternek, mert hogy Karácsony Gergely bejelentkezett a helyére. Bár brüsszeli ismerőseim szerint ez nem így volt, hanem Karigerit keresték meg Brüsszelből, hogy Magyar Péter eszeveszett öntömjénező, mindenki számára közveszélyes száguldását akarják megállítani. Már Weber sem tudja uralni a Tisza Párt vezetőjét.

Rövidesen lefokozzák Magyar Pétert

Azt is rebesgetik, hogy érkezik a lefokozás. Magyar Péter a választások hajrájába fordulva megy a lecsóba. Magyar Péter megy, Karácsony jön, visszajön. Magyar Péter esélytelen, és ez már az ítélet. Nem, nem az én ítéletem, hanem a brüsszeli gazdáinak a döntése. A Magyar Péter-terv bedőlt, enyi volt, itt a vége. A fiú olyan szinten errodálódott, hogy szinte már a kutyának sem kell.”