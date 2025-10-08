Magyar Péter leígérte a csillagokat is az égről, de jött a miniszterhelyettes, és szembesítette a valósággal (VIDEÓ)

Vastag a bőr Magyar Péter ukrán barátjának arcán: bírósággal fenyegeti Orbán Viktort Tseber Roland
Czepek Gábor miniszterhelyettes elmondta, hogy a Tisza Párt által beharangozott nagy szavak valójában csak keveseknek nyújtanának valós segítséget.
Magyar Péter országjárása egyik állomásán arról beszélt, hogy az uniós forrásokból el fognak indítani egy 1000 milliárd forintos energetikai fejlesztési programot.
A Tisza-vezér ennek kapcsán azt ígérte, hogy minden család – a vályogházban, a Kádár-kockában a családi házban, a lakótelepi vagy a tömbházban élő is – tud majd élni ezzel. Majd felsorolta, hogy a programban lehetőség nyílik majd hőszigetelésre, nyílászáró cserére, illetve napelem, hőszivattyú, okosmérő beszerzésére, továbbá gépcserére is.
Erre a kijelentésre reagált Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes közösségi oldalán. Mint fogalmazott,
nincs olyan energiahatékonysági program, ami egy négyszeres piaci árkörnyezetből lehetővé teszi, hogy elérjük a jelenlegi rezsicsökkentett árakat.
Czepek felhívta arra is a figyelmet, hogy a Tisza Párt által hirdetett ezer milliárd forint azt jelenti, hogy háztartásonként 250 ezer forint jutna, amiből jó esetben egy ablak vagy két négyzetméter fal szigetelése jönne ki.
„Hőszivattyú, teljes ház szigetelése, okosmérő? Látható hogy ha mindenkinek segíteni akar a program, akkor senkinek nem segít igazán.
Ha pedig érdemi segítséget kíván nyújtani, akkor csak a lakosság egy kis szelete részesül belőle”
– magyarázta a miniszterhelyettes.
Ehhez képest a rezsicsökkentés mindenkinek és egész évben jár – zárta gondolatait Czepek Gábor.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép illusztráció. Fotó: Charly TRIBALLEAU / AFP