Magyar Péter leígérte a csillagokat is az égről, de jött a miniszterhelyettes, és szembesítette a valósággal (VIDEÓ)

Magyar Péter országjárása egyik állomásán arról beszélt, hogy az uniós forrásokból el fognak indítani egy 1000 milliárd forintos energetikai fejlesztési programot.

A Tisza-vezér ennek kapcsán azt ígérte, hogy minden család – a vályogházban, a Kádár-kockában a családi házban, a lakótelepi vagy a tömbházban élő is – tud majd élni ezzel. Majd felsorolta, hogy a programban lehetőség nyílik majd hőszigetelésre, nyílászáró cserére, illetve napelem, hőszivattyú, okosmérő beszerzésére, továbbá gépcserére is.

Erre a kijelentésre reagált Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes közösségi oldalán. Mint fogalmazott,

nincs olyan energiahatékonysági program, ami egy négyszeres piaci árkörnyezetből lehetővé teszi, hogy elérjük a jelenlegi rezsicsökkentett árakat.

Czepek felhívta arra is a figyelmet, hogy a Tisza Párt által hirdetett ezer milliárd forint azt jelenti, hogy háztartásonként 250 ezer forint jutna, amiből jó esetben egy ablak vagy két négyzetméter fal szigetelése jönne ki.