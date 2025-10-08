Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
számok program Magyar Péter energiahatékonyság segítség lakosság Czepek Gábor ígéret

Magyar Péter leígérte a csillagokat is az égről, de jött a miniszterhelyettes, és szembesítette a valósággal (VIDEÓ)

2025. október 08. 22:43

Czepek Gábor miniszterhelyettes elmondta, hogy a Tisza Párt által beharangozott nagy szavak valójában csak keveseknek nyújtanának valós segítséget.

2025. október 08. 22:43
null

Magyar Péter országjárása egyik állomásán arról beszélt, hogy az uniós forrásokból el fognak indítani egy 1000 milliárd forintos energetikai fejlesztési programot.

A Tisza-vezér ennek kapcsán azt ígérte, hogy minden család – a vályogházban, a Kádár-kockában a családi házban, a lakótelepi vagy a tömbházban élő is – tud majd élni ezzel. Majd felsorolta, hogy a programban lehetőség nyílik majd hőszigetelésre, nyílászáró cserére, illetve napelem, hőszivattyú, okosmérő beszerzésére, továbbá gépcserére is.

Erre a kijelentésre reagált Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes közösségi oldalán. Mint fogalmazott, 

nincs olyan energiahatékonysági program, ami egy négyszeres piaci árkörnyezetből lehetővé teszi, hogy elérjük a jelenlegi rezsicsökkentett árakat.

Czepek felhívta arra is a figyelmet, hogy a Tisza Párt által hirdetett ezer milliárd forint azt jelenti, hogy háztartásonként 250 ezer forint jutna, amiből jó esetben egy ablak vagy két négyzetméter fal szigetelése jönne ki.

„Hőszivattyú, teljes ház szigetelése, okosmérő? Látható hogy ha mindenkinek segíteni akar a program, akkor senkinek nem segít igazán. 

Ha pedig érdemi segítséget kíván nyújtani, akkor csak a lakosság egy kis szelete részesül belőle”

– magyarázta a miniszterhelyettes.

Ehhez képest a rezsicsökkentés mindenkinek és egész évben jár – zárta gondolatait Czepek Gábor.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép illusztráció. Fotó: Charly TRIBALLEAU / AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!