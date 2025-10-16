Magyar Péter ezúttal sem viselte jól, hogy még az ellenzéki Publicus is Fidesz erősödésről írt – azonnal jött a komment (FOTÓ)

Aggódhat Magyar Péter: már a Publicus is a Fidesz erősödését méri
Megjelentek a kiábrándult tiszások is.
Természetesen a jól megszokott sírva röhögős emoji sem maradt le a hozzászólásból.
Ahogy arról már korábban beszámoltunk, még az ellenzéki Publicus Intézet felmérése szerint is a Fidesz erősödött az elmúlt időszakban: a teljes népesség 27, a biztos szavazók 31, a biztosan szavazó pártválasztók 38 százaléka támogatja, míg a Tisza Párt 32, 35, illetve 45 százalékon áll, tehát 5, 4 és 7 százalékponttal vezet.
A Pulai András által vezetett közvélemény-kutató intézet szerint a Fidesz szeptemberhez képest 1-2 százalékkal javított.
Ahogy az ilyenkor már többször előfordult, úgy ezúttal is megjelent Magyar Péter, aki láthatóan nem viselte jól, hogy az ellenzéki felmérés szerint is csökken pártjának népszerűsége.
Publicus Szerintem a DK igazából 50 % felett van”
– írta a Tisza Párt elnöke a Telex posztja alatti kommentben.
