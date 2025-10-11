Magyar Péter beismerte: hatalmas kudarc az akciójuk

Arra használta ‘56 emlékét Magyar Péter legújabb Facebook-bejegyzésében, hogy pénzt kérjen pártja szimpatizánsaitól.

Legújabb Facebook-videójához ugyanis azt írta: „Már 33 ezer felett van a rendszerváltó kártya tulajdonosok száma. Csatlakozz te is, járul [sic!] hozzá, akár ezer forinttal havonta a közös célunk eléréséhez!”.

Ezzel egyébként gyakorlatilag elismerte, hogy a rendszerváltó kártya óriási bukás, hiszen az elmúlt hónapokban teljesen megfeneklett a projekt a kártyatulajdonosok száma alapján.

Júniusban ugyanis közel harmincezres tagsága volt a rendszerváltó kártyának, ami egy teljes év alatt jött össze, tavaly júniusban indította el ugyanis a Tisza ezt a pénzszerzési módszert.

Idén júniushoz képest tehát körülbelül mindössze háromezerrel több kártyatulajdonost számolt össze Magyar Péter. Nem csoda, hogy még az ‘56-os forradalom emlékét is arra használja, hogy újabb „előfizetőket” szerezzen politikai projektjének. Posztjában ugyanis így fogalmazott: „1956 forradalom - 2026 rendszerváltás”.

Utóiratként pedig hozzátette: „kérlek oszd meg és kommenteld a videót, hogy minél többekhez eljusson!”.