Tisza Párt rendszerváltó tagság Magyar Péter

Magyar Péter beismerte: hatalmas kudarc az akciójuk

2025. október 11. 09:44

Még ‘56 emlékét is arra használná Magyar Péter, hogy előfizetőket szerezzen politikai kalandjához. Mint kiderült, nem véletlenül szánta rá magát ilyen kétségbeesett lépésre: saját szimpatizánsai se nagyon akarnak a zsebükbe nyúlni Magyar Péter kedvéért.

2025. október 11. 09:44
null

Arra használta ‘56 emlékét Magyar Péter legújabb Facebook-bejegyzésében, hogy pénzt kérjen pártja szimpatizánsaitól.

Legújabb Facebook-videójához ugyanis azt írta: „Már 33 ezer felett van a rendszerváltó kártya tulajdonosok száma. Csatlakozz te is, járul [sic!] hozzá, akár ezer forinttal havonta a közös célunk eléréséhez!”.

Ezzel egyébként gyakorlatilag elismerte, hogy a rendszerváltó kártya óriási bukás, hiszen az elmúlt hónapokban teljesen megfeneklett a projekt a kártyatulajdonosok száma alapján.

Júniusban ugyanis közel harmincezres tagsága volt a rendszerváltó kártyának, ami egy teljes év alatt jött össze, tavaly júniusban indította el ugyanis a Tisza ezt a pénzszerzési módszert.

Idén júniushoz képest tehát körülbelül mindössze háromezerrel több kártyatulajdonost számolt össze Magyar Péter. Nem csoda, hogy még az ‘56-os forradalom emlékét is arra használja, hogy újabb „előfizetőket” szerezzen politikai projektjének. Posztjában ugyanis így fogalmazott: „1956 forradalom - 2026 rendszerváltás”.
Utóiratként pedig hozzátette: „kérlek oszd meg és kommenteld a videót, hogy minél többekhez eljusson!”.

Több mint egy év alatt sem jött össze annyi, amennyit Magyar Péter kitűzött

Magyar Péternek a 33 ezer támogatónál jóval ambiciózusabb tervei voltak tavaly júniusban, amikor elindította a rendszerváltó tagságot.

„Ma elindítunk egy olyan kezdeményezést, ami Magyarországon egyedülálló és korábban elképzelhetetlen volt! Kísérletet tesszük arra, hogy a magyar emberekkel közösen írjunk történelmet! 

Keressük azt az 50.000 rendszerváltó honfitársunkat, akikkel együtt változtatjuk meg Magyarországot. 

Célunk, hogy a rendszerváltó állampolgárok támogatásával, átlátható elszámolással váltsuk le együtt a jelenlegi kormányt! 

Legyél az 50 000 rendszerváltó egyike! Fizess elő a rendszerváltásra, és töltsd le a személyre szabott kártyádat” 

– írta akkori Facebook-posztjában.

Hiába írta e kétszer is a vágyott 50 ezres számot, az több mint egy év alatt sem jött össze neki

De hiába írta le kétszer is a vágyott 50 ezres számot, az több mint egy év alatt sem jött össze neki.

Ahogy arról annak idején beszámoltunk

Magyar Péter már a rendszerváltó kártya elindításakor is a magyar történelemhez nyúlt vissza, hogy pénzt kérjen szimpatizánsaitól. 

Ezt is ajánljuk a témában

„Hunyadi, Petőfi és Mansfeld Péter sem a fotelből akarta megvédeni a hazát” – fogalmazott élő közvetítésében a politikus.

A következő percben a Facebook-on streamelt élő videó jobb sarkában felugrott a hirdetés, mely arra buzdította a nézőket, fizessenek elő „rendszerváltó tagságra”, hogy ők is a „rendszerváltó kártya-tulajdonosok” legyenek.

Nyitókép: Mediaworks/Markovics Gábor

