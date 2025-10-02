Kúria: jogszerű a polgári engedetlenség miatt kirúgott kölcseys tanárok elbocsátása

A tanárok érvei
Az elbocsátott pedagógusok – Törley Katalin, Sallai Katalin, Palya Tamás és Molnár Barbara – azzal védekeztek, hogy intézkedésük aránytalan, és sérti a véleménynyilvánítás szabadságát. Ügyvédjük, Tóth Balázs, a Magyar Helsinki Bizottság jogásza szerint a döntés súlyosan érinti a pedagógusok jogait.
A döntés nyomán a Kölcsey Ferenc Gimnázium elbocsátott tanárai jogilag többé nem kereshetnek igazságszolgáltatást ügyükben.
Az ügy jogi előzményei
Elsőfok (2023. november): a Fővárosi Törvényszék több pontban a tanároknak adott igazat, részben kártérítést és perköltséget is megítélve számukra.
Másodfok (2024. május): a Fővárosi Ítélőtábla négy pedagógus azonnali elbocsátását jogszerűnek találta, és perköltséget rótt ki rájuk.
Kúria (2024. október): végső döntésében fenntartotta a másodfokú ítéletet, ezzel lezárva az ügyet.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd