Palya Tamás Sallai Katalin pedagógus polgári engedetlenség Magyar Helsinki Bizottság Kölcsey Ferenc Gimnázium Törley Katalin

Kúria: jogszerű a polgári engedetlenség miatt kirúgott kölcseys tanárok elbocsátása

2025. október 02. 10:40

A Kúria fenntartotta a másodfokú bírósági ítéletet.

null

A Kúria szerdai döntésével helybenhagyta a másodfokú ítéletet, és elutasította a Kölcsey Ferenc Gimnázium négy tanárának kérelmét, akiket polgári engedetlenségi akciókban való részvétel miatt bocsátottak el. 

Az ítélet értelmében a pedagógusoknak perköltséget is fizetniük kell, további jogorvoslatra pedig nincs lehetőség.

Az indoklás

Az ítélet kimondta: a tanárok ugyan politikai véleménynyilvánításként cselekedtek, de a polgári engedetlenség nem jogi kategória, így jogkövetkezményekkel járhat. A bíró hangsúlyozta, hogy a pedagógusok alapfeladata a tanórák megtartása, amelyet mulasztásaikkal megszegtek. A munkavállalók követeléseiket jogszerűen sztrájkkal érvényesíthetik, más eszközök azonban munkajogi szankciókat vonhatnak maguk után.

A Kúria nem talált bizonyítékot sem diszkriminációra, sem joggal való visszaélésre.

A tanárok érvei

Az elbocsátott pedagógusok – Törley Katalin, Sallai Katalin, Palya Tamás és Molnár Barbara – azzal védekeztek, hogy intézkedésük aránytalan, és sérti a véleménynyilvánítás szabadságát. Ügyvédjük, Tóth Balázs, a Magyar Helsinki Bizottság jogásza szerint a döntés súlyosan érinti a pedagógusok jogait.

A döntés nyomán a Kölcsey Ferenc Gimnázium elbocsátott tanárai jogilag többé nem kereshetnek igazságszolgáltatást ügyükben.

Az ügy jogi előzményei

Elsőfok (2023. november): a Fővárosi Törvényszék több pontban a tanároknak adott igazat, részben kártérítést és perköltséget is megítélve számukra.

Másodfok (2024. május): a Fővárosi Ítélőtábla négy pedagógus azonnali elbocsátását jogszerűnek találta, és perköltséget rótt ki rájuk.

Kúria (2024. október): végső döntésében fenntartotta a másodfokú ítéletet, ezzel lezárva az ügyet.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

 

Dixtroy
2025. október 02. 11:59
" a polgári engedetlenség nem jogi kategória, így jogkövetkezményekkel járhat" Nem járhat, hanem jár, hiszen tudatos jogsértésről van szó.
kbs-real
2025. október 02. 11:55
Könyörgöm: ne írjuk már a címbe, hogy "polgári engedetlenség", amikor épp az a jogerős ítélet lényege, hogy ez a munkavégzés megtagadása volt, ami jogszerű indok volt az azonnali hatályú felmondásra. (A "polgári engedetlség" fogalmának még a balliberális értelmezés szerint sem felel meg ez az akció. Aki ugyanis polgári engedetlenséget tanúsít, azt tudja és elismeri, hogy jogszabályt szeg meg, de ezt erkölcsi okokkal magyarázza - ugyanakkor vállalja a jogsértése következményeit. Ezek nem vállaltak semmit, annyira nem, hogy pereltek a felmondással szemben, sőt az első fokú ítéletet is megfellebbezték.)
zrx8
2025. október 02. 11:54
Vajon a többi tanárnak is lesz jól fizető politikai posztja, mint Törley 'Epstein' Katalinnak, aki belerángatta őket a hisztikébe ?
regi-nyarakon21
2025. október 02. 11:44
Jobb is, ha az ilyenek nem tanítanak, már így is teljesen meg vannak vadítva a fiatalok
