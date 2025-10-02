Kúria: jogszerű a polgári engedetlenség miatt kirúgott kölcseys tanárok elbocsátása

A Kúria szerdai döntésével helybenhagyta a másodfokú ítéletet, és elutasította a Kölcsey Ferenc Gimnázium négy tanárának kérelmét, akiket polgári engedetlenségi akciókban való részvétel miatt bocsátottak el.

Az ítélet értelmében a pedagógusoknak perköltséget is fizetniük kell, további jogorvoslatra pedig nincs lehetőség.

Az indoklás

Az ítélet kimondta: a tanárok ugyan politikai véleménynyilvánításként cselekedtek, de a polgári engedetlenség nem jogi kategória, így jogkövetkezményekkel járhat. A bíró hangsúlyozta, hogy a pedagógusok alapfeladata a tanórák megtartása, amelyet mulasztásaikkal megszegtek. A munkavállalók követeléseiket jogszerűen sztrájkkal érvényesíthetik, más eszközök azonban munkajogi szankciókat vonhatnak maguk után.