Macronnak le kéne mondania, ehelyett bedöntheti az EU-t – Kiszelly Zoltán a Kontextuson (VIDEÓ)

Menczer Tamás kimondta a lényeget: A Tiszának Ukrajna a fontos, nekünk meg Magyarország
Magyar Péter szerint Ukrajnát a győzelemig kell támogatni.
Franciaország az államcsőd felé menetel, a megoldás kulcsa Emmanuel Macron kezében van – derül ki A jólértesült optimista legújabb részéből. Műsorában Kiszelly Zoltán elemzi az ukrajnai háborús helyzetet, foglalkozik a Fidesz aláírásgyűjtésével és a „vészesen” apadó Tisza Párttal is.
A jólértesült optimista legújabb részében Kiszelly Zoltán – szokásához híven – részletes elemzést ad az ukrajnai katonai- és fronthelyzetről és kitér arra is: Donald Trump megfontolja a Tomahawk-cirkálórakéták Ukrajnába küldését – válaszul viszont
Putyin elnök orosz rakéták Kubába és Venezuelába telepítését fontolgatja.
Ha már Venezuela, Kiszelly Zoltán kitér a Nobel-békedíjra is, amit a venezuelai ellenzék vezetője kapott; a Századvég politikai elemzési igazgatója szerint ez azért fontos, mert az USA rezsimváltást akar elérni az országban.
A jólértesült optimistában szóba kerül a cseh választás kimenetele, vagyis a második patrióta kormány hivatalba lépése. Az elemző kiemelten foglalkozik a franciaországi politikai, gazdasági és adósságválsággal is; ezt Kiszelly Zoltán szerint
csak Macron lemondásával és előrehozott elnökválasztással lehetne megoldani, csakhogy erre a francia elnök nem hajlandó.
A piacok borítékolható támadása után várhatóan az Európai Központi Bank kell hogy mentőövet dobjon az EU második legnagyobb gazdaságának.
Kiszelly Zoltán műsorában foglalkozik a Fidesz békepárti aláírásgyűjtésével, illetve az egyre apadó Tisza Párttal is.
A jólértesült optimista legújabb epizódja a Kontextuson itt, vagy az alábbiakban elérhető: