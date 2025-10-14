Ft
Macronnak le kéne mondania, ehelyett bedöntheti az EU-t – Kiszelly Zoltán a Kontextuson (VIDEÓ)

2025. október 14. 17:18

Franciaország az államcsőd felé menetel, a megoldás kulcsa Emmanuel Macron kezében van – derül ki A jólértesült optimista legújabb részéből. Műsorában Kiszelly Zoltán elemzi az ukrajnai háborús helyzetet, foglalkozik a Fidesz aláírásgyűjtésével és a „vészesen” apadó Tisza Párttal is.

A jólértesült optimista legújabb részében Kiszelly Zoltán – szokásához híven – részletes elemzést ad az ukrajnai katonai- és fronthelyzetről és kitér arra is: Donald Trump megfontolja a Tomahawk-cirkálórakéták Ukrajnába küldését – válaszul viszont 

Putyin elnök orosz rakéták Kubába és Venezuelába telepítését fontolgatja.

Ha már Venezuela, Kiszelly Zoltán kitér a Nobel-békedíjra is, amit a venezuelai ellenzék vezetője kapott; a Századvég politikai elemzési igazgatója szerint ez azért fontos, mert az USA rezsimváltást akar elérni az országban. 

A jólértesült optimistában szóba kerül a cseh választás kimenetele, vagyis a második patrióta kormány hivatalba lépése. Az elemző kiemelten foglalkozik a franciaországi  politikai, gazdasági és adósságválsággal is; ezt Kiszelly Zoltán szerint 

csak Macron lemondásával és előrehozott elnökválasztással lehetne megoldani, csakhogy erre a francia elnök nem hajlandó.

A piacok borítékolható támadása után várhatóan az Európai Központi Bank kell hogy mentőövet dobjon az EU második legnagyobb gazdaságának.

Kiszelly Zoltán műsorában foglalkozik a Fidesz békepárti aláírásgyűjtésével, illetve az egyre apadó Tisza Párttal is.

A jólértesült optimista legújabb epizódja a Kontextuson itt, vagy az alábbiakban elérhető:

 

Csigorin
2025. október 14. 18:32
Akkor az lesz az elso jocselekedete.
neszteklipschik
2025. október 14. 18:06 Szerkesztve
Az EU bedöntése közös cél, Macron a mi "hasznos idiótánk". :-)
akitiosz
2025. október 14. 17:55
"Macronnak le kéne mondania" Már miért kellene? Nem létezik ilyen lemondási törvény. Tehát nem kell lemondania.
nempolitizalok-0
2025. október 14. 17:51
Döntse csak be.
