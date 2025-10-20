Jóval egyszerűbbé válik a közösségi közlekedés a látássérült utasok számára is, hiszen jönnek a beszélő villamosok – adta hírül a Metropol.

Az új találmány az úgynevezett VIAR (Visually Impaired - Access Receiver) technológiával működik majd, melynek lelke leegyszerűsítve egy vevőegység. Az eszköz jelentős mértékben megkönnyíti a vakok és gyengén látók közösségi közlekedését, ehhez pedig mindössze egy gomb megnyomása szükséges. A látássérült utasok ennek köszönhetően aktiválják a beszélő funkciót, ami azt jelenti, hogy a megállóba érkező jármű bemondja, hogy melyik járat érkezik éppen és milyen irányba közlekedik tovább.

A technológia segítségével a látássérült utasok a felszállás után az utastérben újabb információkat kapnak az átszállási lehetőségekről, a forgalmi változásokról és a villamosok esetében az ajtónyitás irányáról is.

Nyitókép: BKK/Facebook