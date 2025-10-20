Ft
Ft
12°C
1°C
Ft
Ft
12°C
1°C
10. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 20.
hétfő
Rendkívüli!

Zelenszkij először beszélt Orbánról a budapesti békecsúcs bejelentése óta – de a nevét nem mondta ki

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
villamos VIAR látássérült

Jönnek a beszélő villamosok

2025. október 20. 14:57

Jóval egyszerűbbé válik a közösségi közlekedés a látássérült utasok számára is.

2025. október 20. 14:57
null

Jóval egyszerűbbé válik a közösségi közlekedés a látássérült utasok számára is, hiszen jönnek a beszélő villamosok – adta hírül a Metropol

Az új találmány az úgynevezett VIAR (Visually Impaired - Access Receiver) technológiával működik majd, melynek lelke leegyszerűsítve egy vevőegység. Az eszköz jelentős mértékben megkönnyíti a vakok és gyengén látók közösségi közlekedését, ehhez pedig mindössze egy gomb megnyomása szükséges. A látássérült utasok ennek köszönhetően aktiválják a beszélő funkciót, ami azt jelenti, hogy a megállóba érkező jármű bemondja, hogy melyik járat érkezik éppen és milyen irányba közlekedik tovább. 

A technológia segítségével a látássérült utasok a felszállás után az utastérben újabb információkat kapnak az átszállási lehetőségekről, a forgalmi változásokról és a villamosok esetében az ajtónyitás irányáról is.

Nyitókép: BKK/Facebook

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
red-bullshit
2025. október 20. 15:52
Jó Hír!
Válasz erre
0
0
uszoda
2025. október 20. 15:46
Képzelem mit mondhatnak.: Minden kedves utasunknak jó munkát kívánok és erre figyelmeztessék Lázár Jánost is.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!