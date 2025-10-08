Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gyógypedagógus hiszti pszichológus dackorszak

Hiszti vagy komolyabb probléma? Így könnyíthetik meg életüket a szülők

2025. október 08. 20:22

A dackorszak életkori sajátosság, van, hogy egyszerűen túl kell élni, ám az sem ritka manapság, hogy elkerülhetetlen a szakértő bevonása. Hogyan kezeljük hisztit és mikor érdemes azonnal szakértőhöz fordulni, és melyikhez? Erről a nehéz kérdésről beszélgettünk Badacsonyi Jácinta pszichológussal, szenzoros integrációs szakértővel.

2025. október 08. 20:22
null
Konopás Noémi
Konopás Noémi

„Nem akarom” – akinek van gyermeke, különösen, ha az két-hároméves, egészen biztosan sűrűn hallja ezt a szülőkben nem igazán kellemes érzeteket kiváltó mondatot, különösen, ha hiszti is társul hozzá. Nem ritka látvány a bolt közepén visító angyalarcú, vagy a bölcsődében a reggeli kezdőhangulatot megadó zilálthajú kicsi sem, aki azért borult ki, mert az édesanyja nem őt, hanem a testvérét vette ki először a kocsiból.

Hiszti: Mikor érdemes szakértőhöz fordulni?
Mikor kell a hisztivel szakértőhöz fordulni?
Forrás: Wikipédia

 

Ezt is ajánljuk a témában

Akinek nincs gyermeke, jellemzően azt gondolja, na, erre is ráférne egy kiadós nevelés. Csakhogy a helyzet nem ilyen egyszerű, hiszen a dackorszak életkori sajátosság, van, hogy egyszerűen túl kell élni, ám az sem ritka manapság, hogy elkerülhetetlen a szakértő bevonása. De mégis, honnan tudja a szülő, hogy gyermekének reakciója még belefér a „normálisba” – ha egyáltalán van ilyen – vagy azonnal vegye a telefont, és irány a gyermekpszichológus vagy a gyógypedagógus. Erre kerestük a választ Badacsonyi Jácinta pszichológussal, szenzoros integrációs szakértővel.

„A dackorszak a személyiségfejlődés nagyon fontos állomása, életkori sajátosság, ami jellemzően két- és négyéves kor között jelenik meg. 

Nem jó, ha ez az időszak kimarad a gyermeknél, ahogy az sem, ha idővel fejlődése nem haladja meg azt” 

– szögezi le lapunknak a pszichológus. Ez az az korszak, amikor a kicsi rájön, van saját akarata, és azt előszeretettel érvényesíti is. De még hogyan: ha nem vagyunk résen, nem figyelünk az apróbb jelekre, képes a végletekig belehergelni magát, pedig csak annyi történt, hogy a kék helyett a piros bögrét tettük elé.

Hiszti ellen: biztonságos keretek

Badacsonyi Jácinta szerint a kulcs a kritikus helyzetek megelőzésén van, amihez elengedhetetlen, hogy a szülők biztonságos kereteket szabjanak a gyermekeiknek. A tapasztalatok szerint a gyerekek többségének sokat segít a kiszámítható napirend – mondja, bár vannak, akik nagyobb szabadság mellett is kiegyensúlyozottak maradnak, és jól viselik a változásokat. Ebben az idegrendszeri érettség és a temperamentum jellemzői is meghatározóak lehetnek. Bizonyos gyermekeknél a szünetek idején is különösen fontosak a kapaszkodót adó keretek.

Elsősorban a napirendre vezethető vissza az a gyakran megfigyelhető jelenség, hogy a bölcsődében, óvodában a gyermekek sokkal fegyelmezettebbek, mint otthon. „Az óvodában nem kérdés, hogy ebéd után csapatostul kezet mosunk, hiszen az elmúlt három hónapban is mindig így volt. A gyermek fejében meg sem fordul, hogy lehetne ez akár másképp is, és érdemes volna ezen a ponton dacolni vagy feszegetni a határokat” – mutat rá a pszichológus. A napirend mellett fontos szerepe van a tudatos étkezésnek, a megfelelő tápanyag- és vitaminellátottságnak, a minőségi alvásnak és a rendszeres testmozgásnak is.

Ami mindezeknél még előrébb való az az érzelmi biztonság és a szeretet – emeli ki a szenzoros integrációs szakértő. Mint fogalmaz: „elengedhetetlen, hogy a gyermek tudja, a szülőhöz bármikor fordulhat”. Különösen akkor kell ezt éreztetni, amikor a gyermek meg sem hallja a hisztijére adott szülői instrukciókat, mert egyszerűen nem megy be már semmi információ. 

„Ilyenkor csak szeretni kell a gyereket és túl kell élni ezt az időszakot, különösen, ha nem hisztiről, hanem idegrendszeri túltelítődésről, úgynevezett meltdown-ról beszélünk” 

– hangsúlyozza Badacsonyi Jácinta. Mint a pszichológus rámutat: ez az a jelenség, ami bár egyszerű hisztinek néz ki, nem az. A meltdown-nál egyszerűen nem lehet kapcsolatot létesíteni a másik emberrel, teljesen feleslegesek az észérvek, hiszen el sem jutnak a gyermekhez. „El kell fogadni, hogy vannak ilyen helyzetek, igyekezzünk ezeket megelőzni, ha pedig bekövetkezik, egészen egyszerűen: szeretettel legyünk jelen. Van olyan helyzet is, amikor valahogy túl kell élni azt és ez nagyon megterhelő a szülő számára” – teszi hozzá a pszichológus. 

Sok esetben ez az idegrendszeri túltelítődés is elkerülhető, 

a fent említett napirenddel, kiegyensúlyozott étkezéssel, pihentető alvással, de nem mindig. Sokat segíthet ebben a pedagógus is, ha jelzi a szülőnek, ha a gyermek nem aludt vagy nem evett, hiszen ezek az apró tényezők is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy délután, hazamenetelkor könnyebben kiboruljon.

Mikor érdemes lépni?

Ember legyen a talpán, aki orvosi, pszichológiai vagy gyógypedagógiai végzettség nélkül megállapítja, hogy az adott gyermeknél bizony már nem biztos, hogy csak egyszerű dackorszakos hisztiről beszélünk. Badacsonyi Jácinta arra biztatja a szülőket, merjenek hallgatni az ösztöneikre, és ha úgy érzik, valami nincs rendben, akkor ne habozzanak segítséget kérni. Ehhez a pszichológus támpontokat is ad: 

  • ha a probléma legalább hat hete fennáll
  • ha elkezd ismétlődni vagy súlyosbodni
  • ha otthon és a közösségben is jelentkezik
  • ha kezelésére nem elég a szülői vagy pedagógiai eszköztár
  • ha akadályozza az én, vagy a családom hétköznapi életvitelét, 

mindenképpen érdemes felkeresni szakértőt.

Neurológus, pszichológus, védőnő vagy gyerekorvos? Hová forduljunk?

Jó, de melyiket? – tehetjük fel a kérdést, hiszen ebben sem könnyű eligazodni. Badacsonyi Jácinta szerint a problémát észlelő szülők gyakran elsőként a neurológust keresik fel. A szakember szerepe kiemelt: organikus háttér gyanúja esetén ki tudja zárni például az epilepsziát, a súlyos mozgáskoordinációs zavarokat, a tartósan fennálló idegrendszeri tüneteket vagy a kifejezett egyoldaliságot. Ugyanakkor a nagyon finom idegrendszeri eltérések, működésbeli különbségek skálázása nem tartozik a neurológia feladatai közé.

Ez azt eredményezi, hogy kevesebb olyan gyermeket sikerül időben azonosítani, akinek idegrendszeri érése elmarad a korától. A szülő ilyenkor megnyugszik, hiszen nincs súlyos neurológiai eltérés, ugyanakkor a gyermek nem jut hozzá ahhoz a fejlesztéshez, amely minél korábban megkezdve hozhatna érdemi változást.

Sok szülő elsőként a gyermekorvoshoz fordul, ami természetes is, hiszen az ő feladatuk az organikus tünetek figyelése és kizárása. Ugyanakkor nem erre a területre specializálódtak, a mindennapi leterheltségük is nagy, és előfordul, hogy a képzésük vagy a gyakorlatuk kevésbé tudja követni a legújabb fejlődési-neurológiai ismereteket. 

A gyermekorvosi és védőnői hálózat rendkívül értékes, a védőnői rendszer pedig igazi hungarikum, amire büszkék lehetünk. Ugyanakkor az is látható, hogy 

regionálisan és egyénileg is nagy eltérések vannak abban, milyen tudás és tapasztalat érhető el. 

A legfrissebb ismeretek gyakran azokhoz jutnak el leggyorsabban, akik lehetőséget kapnak korszerű továbbképzésekre – ezek között pedig sokszor a fizetős képzések biztosítják a naprakész tudást.

Mint rámutat: a pszichológus sok esetben tud segíteni, különösen szorongásos, érzelmi vagy viselkedéses tünetek esetén. Ugyanakkor a pszichológusok jellemzően nem idegrendszeri fókuszból közelítik meg a problémákat, hanem pszichés és érzelmi oldalról, és különféle módszerekben lehetnek képzettek. Bizonyos esetekben – például tikkelés vagy súlyosabb szorongásos tünetek esetén – mindenképpen klinikai szakpszichológushoz, illetve gyermekpszichiáterhez érdemes fordulni. A pszichológusok pontosan tudják, mikor van szükség továbblépésre, és felelősen továbbküldik a kis pácienst.

Ha azonban nem ezek a súlyosabb kórképek állnak fenn, de a szülő mégis úgy érzi, hogy valami nincs rendben, érdemes mozgásterápiában jártas fejlesztő gyógypedagógust felkeresni. Ez különösen indokolt lehet abban az esetben, ha a gyermek már babakorában is részesült korai fejlesztésben – például aszimmetria, kötött izomzat vagy mozgásfejlődési problémák miatt, amikor Dévény-tornára járt.

„Nagyon nagyra tartom a gyógypedagógusokat. Magyarországon rengeteg nagyon jó módszer van, 

gondoljunk csak például a TSMT-re (Tervezett Szenzomotoros Tréning) vagy a DSZIT-re (Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia) vagy az Alapozó Terápiára, melyek nagyon finoman skálázni tudják a neurológiai hátteret” – emeli ki. Hozzáteszi, hogy rengeteg „fantasztikus fejlődést” látott ezeknek a terápiáknak hála. „Ezt nyilván nem úgy kell elképzelni, hogy az ADHD-s vagy az autizmus spektrumzavarral küzdő gyermek a folyamat végére megváltozik és nem lesz diagnózisa, de mindenképpen lehet fejleszteni a szenzoros feldolgozást és a gyermek működésmódját” – hangsúlyozza.

Ami pedig az eredményeket illeti: „volt olyan táplálkozási problémával küzdő páciensem, akit háromszor elvittek TSMT-zni, és elkezdett enni” – mutat rá Badacsonyi Jácinta. Hozzáteszi, az sem ritka, hogy a fejlesztés eleinte nagyon komoly visszaesést (regressziót) hoz, például a gyermek elkezd bepisilni – ez is mutatja, hogy milyen mélyen bele tud nyúlni egy látszólag egyszerű torna a gyermek idegrendszerébe – ám a kitartó szülők számára a kezdeti regresszió után az eredmény sem marad el. 

„Az idegrendszeri struktúrák képesek az újraszerveződésre, és Magyarország ezen a területen különösen erős szakmai háttérrel rendelkezik” 

– emeli ki.

Neuroturizmus indult el Magyarországra

Olyannyira megnőtt az érdeklődés, hogy egyfajta „neuroturizmus” indult el: „hozzám is rengeteg gyereket hoznak külföldről, hogy felméressék a kicsik idegrendszeri- és pszichés működését, valamint átlássák, milyen fejlesztési terv válna leginkább a gyermek javára. Van páciensem Svájcból, Németországból, Ausztriából de még Észak-Karolinából is”. Badacsonyi Jácinta szerint ennek a nagy külföldi keresletnek az az oka, hogy ott egyszerűen nincsenek megfelelő fejlesztések. 

„Magyarországon számos olyan fejlesztő módszerrel dolgozunk, amelyek külföldön nem érhetők el. 

Sok országban inkább elfogadásfókuszú a szemlélet, ami önmagában nagyon értékes, de nem helyettesítheti a fejlesztést ott, ahol javulás érhető el. Hiszen, ha eltörik a karom, nem azt várom a traumatológustól, hogy elfogadjon így is engem, hanem hogy begipszelje és segítse a gyógyulásomat. Ugyanez igaz a gyermekek fejlődésére is: az elfogadás és a fejlesztés együtt adhatja meg számukra a legjobb esélyt”.

Magyarországon a szenzoros integrációs szakértő szerint azért ennyire erős a gyógypedagógiai és fejlesztő vonal, mert akadt néhány egészen kivételes talentum, akik maradandót alkottak. Gondoljunk csak Dévény Annára, a TSMT kidolgozójára, Lakatos Katalinra, vagy éppen a Katona-módszer az Alapozó terápia vagy a Sarlós-módszer megalkotóira. Hihetetlen, milyen mélységig dolgozták ki ezeket a módszereket, és mennyire kiváló eredményeket értek el – hangsúlyozza. Hozzáteszi: 

„azért tisztelem ennyire a gyógypedagógusokat, mert fantasztikus gyakorlati tudás birtokában vannak”.

Rámutat ugyanakkor arra is, hogy ez az elképesztő tudás sokszor nem jelenik meg a tudományos vérkeringésben, mivel a gyógypedagógusok ritkábban végeznek kutatásokat. A pszichológusoknál viszont erős a kutatási kötelezettség, de sokszor nem a gyakorlati problémákból indulnak ki. Badacsonyi hangsúlyozza: „Számos módszer hatékonyságát már igazolták, de szükség volna több hosszabb távú, longitudinális vizsgálatra is.” Hozzáteszi:  „ha a pszichológusok mélyebben értenének a gyógypedagógiához, egészen más minőségben látnák a gyerekeket – és ebből a két terület együttműködéséből hatalmas előrelépés születhetne”.

Nyitókép: Wikipédia

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!