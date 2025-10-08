Hiszti vagy komolyabb probléma? Így könnyíthetik meg életüket a szülők

gondoljunk csak például a TSMT-re (Tervezett Szenzomotoros Tréning) vagy a DSZIT-re (Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia) vagy az Alapozó Terápiára, melyek nagyon finoman skálázni tudják a neurológiai hátteret” – emeli ki. Hozzáteszi, hogy rengeteg „fantasztikus fejlődést” látott ezeknek a terápiáknak hála. „Ezt nyilván nem úgy kell elképzelni, hogy az ADHD-s vagy az autizmus spektrumzavarral küzdő gyermek a folyamat végére megváltozik és nem lesz diagnózisa, de mindenképpen lehet fejleszteni a szenzoros feldolgozást és a gyermek működésmódját” – hangsúlyozza.

Ami pedig az eredményeket illeti: „volt olyan táplálkozási problémával küzdő páciensem, akit háromszor elvittek TSMT-zni, és elkezdett enni” – mutat rá Badacsonyi Jácinta. Hozzáteszi, az sem ritka, hogy a fejlesztés eleinte nagyon komoly visszaesést (regressziót) hoz, például a gyermek elkezd bepisilni – ez is mutatja, hogy milyen mélyen bele tud nyúlni egy látszólag egyszerű torna a gyermek idegrendszerébe – ám a kitartó szülők számára a kezdeti regresszió után az eredmény sem marad el.

„Az idegrendszeri struktúrák képesek az újraszerveződésre, és Magyarország ezen a területen különösen erős szakmai háttérrel rendelkezik”

– emeli ki.

Neuroturizmus indult el Magyarországra

Olyannyira megnőtt az érdeklődés, hogy egyfajta „neuroturizmus” indult el: „hozzám is rengeteg gyereket hoznak külföldről, hogy felméressék a kicsik idegrendszeri- és pszichés működését, valamint átlássák, milyen fejlesztési terv válna leginkább a gyermek javára. Van páciensem Svájcból, Németországból, Ausztriából de még Észak-Karolinából is”. Badacsonyi Jácinta szerint ennek a nagy külföldi keresletnek az az oka, hogy ott egyszerűen nincsenek megfelelő fejlesztések.

„Magyarországon számos olyan fejlesztő módszerrel dolgozunk, amelyek külföldön nem érhetők el.

Sok országban inkább elfogadásfókuszú a szemlélet, ami önmagában nagyon értékes, de nem helyettesítheti a fejlesztést ott, ahol javulás érhető el. Hiszen, ha eltörik a karom, nem azt várom a traumatológustól, hogy elfogadjon így is engem, hanem hogy begipszelje és segítse a gyógyulásomat. Ugyanez igaz a gyermekek fejlődésére is: az elfogadás és a fejlesztés együtt adhatja meg számukra a legjobb esélyt”.

Magyarországon a szenzoros integrációs szakértő szerint azért ennyire erős a gyógypedagógiai és fejlesztő vonal, mert akadt néhány egészen kivételes talentum, akik maradandót alkottak. Gondoljunk csak Dévény Annára, a TSMT kidolgozójára, Lakatos Katalinra, vagy éppen a Katona-módszer az Alapozó terápia vagy a Sarlós-módszer megalkotóira. Hihetetlen, milyen mélységig dolgozták ki ezeket a módszereket, és mennyire kiváló eredményeket értek el – hangsúlyozza. Hozzáteszi:

„azért tisztelem ennyire a gyógypedagógusokat, mert fantasztikus gyakorlati tudás birtokában vannak”.

Rámutat ugyanakkor arra is, hogy ez az elképesztő tudás sokszor nem jelenik meg a tudományos vérkeringésben, mivel a gyógypedagógusok ritkábban végeznek kutatásokat. A pszichológusoknál viszont erős a kutatási kötelezettség, de sokszor nem a gyakorlati problémákból indulnak ki. Badacsonyi hangsúlyozza: „Számos módszer hatékonyságát már igazolták, de szükség volna több hosszabb távú, longitudinális vizsgálatra is.” Hozzáteszi: „ha a pszichológusok mélyebben értenének a gyógypedagógiához, egészen más minőségben látnák a gyerekeket – és ebből a két terület együttműködéséből hatalmas előrelépés születhetne”.

