Beszoktatás: rémálom, de muszáj, hogy így legyen?

Én érzem, hogy az én gyerekemnek ez nem jó. Ha belül helyén van ez a mérce bennem, mondhat akárki akármit, akkor is elviszem őt kivizsgálásra, maximum fölöslegesen jártam ott”.

Nagyon fontos leszögezni, hogy a szenzoros érzékenység nem betegség, hanem az idegrendszer működésmódja, ami folyamatosan változik – emeli ki a pszichológus. Jelei lehetnek például, hogy a gyermeknek nem esik jól a simogatás, a ringatás, ezekben az esetekben a taktilis rendszer, vagy az egyensúlyrendszer is lehet érintett. Intő jel lehet az is, ha a gyermeket nehéz öltöztetni, méghozzá azért, mert arra panaszkodik, hogy nem esnek jól neki bizonyos ruhák érzete a testén. Gyanús például, ha a gyermek rendszerint például rövidnadrágban szeretne kimenni télen, vagy kötött pulóverben 35 fokban.

„Nem egyszer volt már a praxisomban olyan gyermek, aki nehezen érez fájdalmat, markáns jel lehet, ha elesik, és egyáltalán nem reagál rá. Vannak olyan végletek is a fájdalomérzet terén, ahol a törést sem érzik a gyerekek”, vagy ennek ellentétje, a legkisebb fájdalomra is nagyon érzékenyen reagálnak – mondja. Vannak gyerekek, akik agresszíven reagálnak helyzetekre, de sok esetben ez sem valós agresszió, hanem auditív túlterhelésből vagy feldolgozási problémából fakadó, idegrendszeri érésből adódó probléma húzódik a háttérben.

További intő jel lehet,

ha a gyermek túl vakmerő, gyakran leveri a poharat az asztalról, amiért nyúl,

vagy valamilyen eltérés látszik a mozgásában, fennmaradtak csecsemőkori reflexei,

nagyon rámarkol például a ceruzára, és nehezen tudja elengedni azt.

Mint a pszichológus fogalmaz: nagyon fontos azonban azt is kiemelni, hogy a gyerekek kognitív érettsége nem feltétlenül függ össze az idegrendszeri érettségükkel.

„Sőt, nagyon sok esetben kiemelkedően jól funkcionáló, rettenetesen okos gyerekekről van szó,

tehát elválhat a kettő egymástól, és rengeteg esetben el is válik” – erősíti meg.

Mint mondja, ha tehetné, az összes háromévest felméretné, hogy hol tart az idegrendszere, és akinek szüksége van rá, már ebben az időszakban megkapná a megfelelő fejlesztést, mert minél korábbi életszakaszban kezdődik el ez a folyamat, annál nagyobb valószínűséggel lehet a gyermekeken segíteni. A probléma tehát valós, a számok aggasztóak, előbb-utóbb ez az oktatásba is be fog gyűrűzni és megkerülhetetlen problémává válik – véli.

Nem egyszerű tehát a beszoktatás, a reggeli szülőknek szóló hisztitől kezdve a komolyabb problémákig bármivel találkozhatunk. Nagyon fontos ebben a nehéz élethelyzetben szem előtt tartani, amit a nyilatkozónk hangsúlyozott: bízzunk magunkban, a saját szülői kompetenciánkban. Itt további érdekes tanulmányokat olvashat.