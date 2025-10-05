„Ha nyer a Tisza, HULLHAT magyar katonák vére!” – Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Hotel Lentulaiban

A miniszter Magyar Pétert „politikai influenszernek”, Ruszin-Szendi Romuluszt pedig „veszélyesnek” nevezte, aki szerinte akár nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet.

Szalay-Bobrovniczky beszélt Ruszin-Szendi Romulusz leváltásáról, rangjától való megfosztásáról, nyilvános viselkedéséről, valamint Magyar Péter rágalmairól és az orosz–ukrán háborúról is.

Hangsúlyozta, hogy miniszterként a magyar katonákkal egységben mindent megtesz Magyarország biztonságáért, de a Tisza háborús politikája szerinte veszélybe sodorhatja az országot.

