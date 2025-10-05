Ft
10. 05.
vasárnap
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelem rágalomhadjárat Szalay-Bobrovnicky Kristóf Tisza Lentulai Krisztián orosz–ukrán háború

„Ha nyer a Tisza, HULLHAT magyar katonák vére!” – Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Hotel Lentulaiban

2025. október 05. 09:54

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter volt a Hotel Lentulai vendége. Az interjúban kifejtette, miért jelenthet Ruszin-Szendi Romulusz nemzetbiztonsági kockázatot.

2025. október 05. 09:54
null

A miniszter Magyar Pétert „politikai influenszernek”, Ruszin-Szendi Romuluszt pedig „veszélyesnek” nevezte, aki szerinte akár nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet.

Szalay-Bobrovniczky beszélt Ruszin-Szendi Romulusz leváltásáról, rangjától való megfosztásáról, nyilvános viselkedéséről, valamint Magyar Péter rágalmairól és az orosz–ukrán háborúról is.

Hangsúlyozta, hogy miniszterként a magyar katonákkal egységben mindent megtesz Magyarország biztonságáért, de a Tisza háborús politikája szerinte veszélybe sodorhatja az országot.

Nézd meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!


 

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
domdodom-3
2025. október 05. 11:29
1. MI a KANKÓS kurva anyátokért írtok NAGYBETŰVEL random szavakat? 2. Csád. 3. Jelenleg magyar titkárnők vére hullott, nem feltételes módban, miután ez a felszarvazott balfasz elküldte őket gránátot dobálni.
Válasz erre
0
2
zsugabubus-2
2025. október 05. 10:58
Igazad is Honvédelmi miniszter uram! Jól mondod! Védjük meg a katonáinkat! A magyar katona szent és sérthetetlen, ha kell, az életünk árán is megvédjük mindet! Civilek, irány a front!
Válasz erre
0
0
Lilyana2
•••
2025. október 05. 10:09 Szerkesztve
Én nyilvánossá tenném a szavazást! Azok az idióta barmok, akik a Tiszára szavaznak, már szedelőzködjenek is és induljanak a háborúba harcolni és meghalni Ukrajnáért, ha már a saját katonáik nem akarnak! Hiszen hálával tartozunk Ukrajnának a második világháborúban tanusított gaztetteikért és a magyar honfitársaink üldözéséért, jogfosztásáért!
Válasz erre
0
0
gyozoporgorugasa
•••
2025. október 05. 10:06 Szerkesztve
a Tisza háborús politikája szerinte veszélybe sodorhatja az országot." Igen persze🤣🤣😂Minden 4 ik évben így van ez Marki Zay is ezt akarta ,most Magyart Péter szeretné,aztán körte dániel .🤣🤣😂😂 Fidesz ennek most vége, ezt nem megy a végtelenségig, egyszer lebuktok mint a csaló férj a feleség elött.🤣🤣😂👍
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!