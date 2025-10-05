„Ha nyer a Tisza, HULLHAT magyar katonák vére!” – Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Hotel Lentulaiban

Váczi Zoltán sajátos magyarázatot adott a horogkeresztes tetoválására
A volt focista, aki a Tisza rendezvényén szónokolt, elmondta, miért viseli magára tetováltatva a tömeggyilkos náci rezsim jelképét.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter volt a Hotel Lentulai vendége. Az interjúban kifejtette, miért jelenthet Ruszin-Szendi Romulusz nemzetbiztonsági kockázatot.
A miniszter Magyar Pétert „politikai influenszernek”, Ruszin-Szendi Romuluszt pedig „veszélyesnek” nevezte, aki szerinte akár nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet.
Szalay-Bobrovniczky beszélt Ruszin-Szendi Romulusz leváltásáról, rangjától való megfosztásáról, nyilvános viselkedéséről, valamint Magyar Péter rágalmairól és az orosz–ukrán háborúról is.
Hangsúlyozta, hogy miniszterként a magyar katonákkal egységben mindent megtesz Magyarország biztonságáért, de a Tisza háborús politikája szerinte veszélybe sodorhatja az országot.
