10. 31.
péntek
Ceglédi Zoltán Magyar Péter sajtó vélemény

Ha én ellenzéki politikus lennék, akkor a minapi történések arra vezetnének, hogy legalább a maradék ellenzékhű sajtómat NE BASZOGASSAM

2025. október 31. 16:41

Mert fogy.

2025. október 31. 16:41
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Ha én ellenzéki politikus lennék, közös szerencsénkre ugye nem vagyok az, de ha esetleg az lennék, akkor a minapi történések arra vezetnének, hogy legalább a maradék ellenzékhű sajtómat NE BASZOGASSAM. Mert fogy. Bár ehhez nem is ellenzéki politikusnak lenni, anno huszonkevés éves sajtóreferensként is ez volt az első szabály, amit megtanultam. Meg hát eleve: akitől kérek valamit, akitől támogatásra számítok, ahonnan pozitív részrehajlást, kiemelt figyelmet, friendly fektcsekket szeretnék, azt nem ütöm-vágom. Fura dolog ez, nagyon fura, kábé a birkanépezéshez hasonló (»szavazz rám, te buta vidéki!«).  De érdekes kísérlet is: lehet-e propagandává kommentelni-bullyingolni a nyilvánosság eredetileg más ambícióval indult felületeit?”

Nyitókép: Mátrai Dávid/Mandiner-archív

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Box Hill
2025. október 31. 16:56
Van ellenzékhű sajtó, Azt hittem eddig, hogy csak igazsághű sajtó van.
Héja
2025. október 31. 16:47
A kis kopasz ezútal fején találta a szöget.
