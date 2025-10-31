„Ha én ellenzéki politikus lennék, közös szerencsénkre ugye nem vagyok az, de ha esetleg az lennék, akkor a minapi történések arra vezetnének, hogy legalább a maradék ellenzékhű sajtómat NE BASZOGASSAM. Mert fogy. Bár ehhez nem is ellenzéki politikusnak lenni, anno huszonkevés éves sajtóreferensként is ez volt az első szabály, amit megtanultam. Meg hát eleve: akitől kérek valamit, akitől támogatásra számítok, ahonnan pozitív részrehajlást, kiemelt figyelmet, friendly fektcsekket szeretnék, azt nem ütöm-vágom. Fura dolog ez, nagyon fura, kábé a birkanépezéshez hasonló (»szavazz rám, te buta vidéki!«). De érdekes kísérlet is: lehet-e propagandává kommentelni-bullyingolni a nyilvánosság eredetileg más ambícióval indult felületeit?”