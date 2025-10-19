Ft
10. 19.
vasárnap
Márki-Zay Péter DK Tisza Gréczy Zsolt Gyurcsány Ferenc

Gyurcsány jobbkeze rendesen odacsapott Magyar Péternek

2025. október 19. 15:39

Gréczy kifakadt, borította a bilit.

2025. október 19. 15:39
Gréczy Zsolt
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„A DK, ahogy pestiesen szokták mondani: küzd, mint malac a jégen. A bejutási küszöb elérése a cél Dobrevéknek. A mérések alapján nem állnak fényesen, hiszen a Tisza gyakorlatilag felzabálta a komplett baloldalt.

A Momentum és Márki-Zay formációja már kapitulált is, nem indulnak a jövő évi választáson. A DK egyelőre még talpon van. Gréczy Zsolt, a párt egyik prominense, Gyurcsány egykori jobbkeze egy vitriolos Facebook-posztban csapott oda Magyar Péternek:

Hogy a Tisza nem indult időközi választáson, ezért nem győzhetett? Ha a nekik kedvező cégeknek igazuk van, és hatalmas előnnyel vezetnek, miért nem indultak? Nem akarták legyőzni a Fideszt?

Gréczy írásában azt bizonygatta, hogy ők bizony értek el eredményeket, bezzeg a Tisza nem méretteti meg magát egyetlen időközi választáson sem. A legfontosabb azonban az a DK-s politikus posztjában az az, hogy felveti annak a lehetőségét, hogy a Tiszának kedvező közvélemény-kutatási adatok nem biztos, hogy valósak.”

Nyitókép forrása: Gréczy Zsolt Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

szilvarozsa
2025. október 19. 17:48
"Gyurcsány jobbkeze rendesen odacsapott Magyar Péternek" Nem akarom tudni, hogy mi volt abban a jobb kézben!
gullwing
2025. október 19. 17:26
Ondóbácsi...🤣🤣
hátakkor
2025. október 19. 17:08
Út a börtönbe..
llnnhegyi
2025. október 19. 16:30
Zsóti bácsi előtűnt!!! Greczy Zsolt a DK frakcióvezetője. Internetes szatír,abuzátor, pöcsverőgép!! Magyar 🐒 🐓 Júdás Péter a TISZA párt őrjöngő elnökének jövendő koalíciós társa!!
