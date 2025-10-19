„A DK, ahogy pestiesen szokták mondani: küzd, mint malac a jégen. A bejutási küszöb elérése a cél Dobrevéknek. A mérések alapján nem állnak fényesen, hiszen a Tisza gyakorlatilag felzabálta a komplett baloldalt.

A Momentum és Márki-Zay formációja már kapitulált is, nem indulnak a jövő évi választáson. A DK egyelőre még talpon van. Gréczy Zsolt, a párt egyik prominense, Gyurcsány egykori jobbkeze egy vitriolos Facebook-posztban csapott oda Magyar Péternek:

Hogy a Tisza nem indult időközi választáson, ezért nem győzhetett? Ha a nekik kedvező cégeknek igazuk van, és hatalmas előnnyel vezetnek, miért nem indultak? Nem akarták legyőzni a Fideszt?

Gréczy írásában azt bizonygatta, hogy ők bizony értek el eredményeket, bezzeg a Tisza nem méretteti meg magát egyetlen időközi választáson sem. A legfontosabb azonban az a DK-s politikus posztjában az az, hogy felveti annak a lehetőségét, hogy a Tiszának kedvező közvélemény-kutatási adatok nem biztos, hogy valósak.”

Nyitókép forrása: Gréczy Zsolt Facebook-oldala