Gumicsere: eljött az idő? Mutatjuk, megéri-e már most télire váltani, de mi a helyzet a négyévszakos gumikkal? 

Gumicsere? Határozottan itt az ideje, pedig az első havazás nincs is a láthatáron!
A kora reggeli órákban már lehűl a levegő, nappal pedig már nincs olyan meleg, hogy nagyon kopjon az abroncs, ideje felkeresni a gumisunkat!
Megérkezett az ősz, beköszöntöttek a reggeli mínuszok. Ez azt jelenti, minden autós életében elérkezett a döntés és le kell tenni a garast a gumicsere mellett. Hómentes, napos, de hideg időben is nagy előnyt jelent már a téli gumi.
Október második feléhez méltó időjárás van jelenleg a Kárpát-medencében, azaz a nappali kellemes időjárás mellé már megérkeztek a késő esti és az éjjeli órákban a mínuszok is. Ebben az időben jó igazán gumisnak lenni, hiszen minden autós ilyenkor hozza meg a döntést, miszerint a nyári gumit érdemes téli abroncsra cserélni, itt a hagyományos gumicsere ideje. A szakértők szerint 7 Celsius-fok alatt már indokolt a téli gumik felszerelése, míg tavasszal akkor válthatunk nyárira, ha tartósan 10 fok felett marad a hőmérséklet.
Ez egy fontos biztonsági kérdés is, hiszen a nyári abroncs tapadása messze elmarad a téli gumi hatásfokától, így a féktáv akár a kétszeresére is nőhet egy megkeményedett, merev nyári abronccsal. Rossz szokása a hazai autósoknak, hogy akkor rohannak már a szervizbe, amikor késő: az első havazáskor. A szakemberek szerint az ideális éppen a jelenlegi, október végi gumicsere időpont.
Fontos azonban, hogy mindig figyeljünk a kerekeinkre, hiszen kockázatot jelent, ha nem figyelünk a gumikban lévő légnyomásra, nincsenek jól meghúzva a kerékcsavarok vagy éppen egy öreg, túlhasznált abronccsal futkosunk.
Komoly áremelkedés azonban nem tapasztalható a tavalyihoz képest, hiszen az idei évben átlagosan 15–20 ezer forint között alakul a gumicsere, ez természetesen méret- és autófüggő, hiszen egy SUV, azaz városi terepjáró esetében akár 25 ezer forint is lehet lecserélni a gumikat.
A gumicsereárak Budapesten általában magasabbak, vidéken 10–15 százalékkal kedvezőbbek lehetnek.
Sokan a spórolás végett otthon végzik el a kerékcserét, azonban a szakértők szerint a műveletet inkább a profikra kell bízni, hiszen az otthoni gumicsere korántsem kockázatmentes. Arra kérik az otthon cserélőket, hogy csak a megfelelő emelővel és nyomatékkulccsal vágjanak bele az amúgy nem egyszerű műveletbe.
Egy rosszul rögzített kerék életveszélyes lehet”
– emelték ki.
Természetesen téli gumi és téli gumi között is óriási különbség van, a legfrissebb téli gumi teszteken az idei évben a Continental, a Dunlop és a Hankook gumijai végeztek az élvonalban. Pénztárcabarát hír továbbá, hogy az infláció ellenére a téli gumi árak nem változtak számottevően, a piacon nagyjából stagnálás van.
Morenth Péter, a szervezet elnöke korábban a Mandinernek elmondta, a lelkiismeretes gumis már a leszereléskor jelzi, hogy a következő szezonban a lecserélt szettet nem lenne szerencsés visszatenni.
Ilyenkor kapunk egy fél évet, hogy pénzt gyűjtsünk az új garnitúrára, utánanézzünk a vezetési szokásainknak, illetve az autónk típusának legmegfelelőbb típusnak, teszteket bogarásszunk”
– tette hozzá.
Ezt is ajánljuk a témában
A kora reggeli órákban már lehűl a levegő, nappal pedig már nincs olyan meleg, hogy nagyon kopjon az abroncs, ideje felkeresni a gumisunkat!
Örök dilemma és vitatéma az autósok körében a négyévszakos abroncs, aminek az előnye, hogy évente kétszer nem kell gumishoz járni, azaz spórolhatunk az autógumi cserével, viszont sokkal hamarabb elkopnak az intenzívebb terhelés miatt, így hamarabb kell új garnitúrát venni.
Szakértők szerint még a legjobb négyévszakos gumi teszteredményeiből látni, hogy ezek nem teljesítenek úgy a kemény, téli hidegben, mint egy gyengébb minőségű hagyományos téli gumi, pláne a legjobb téli gumik. Egy hozzáértő korábban azzal szemléltette a kérdést: ugyanazt a ruhát hordjuk télen, mint nyáron?
Jellemzően azoknak alternatíva a termék, akik a városban közlekednek, viszont ha valaki már a hegyekbe is merészkedik, hosszabb utakra, ott javasolt a klasszikus téli-nyári váltás. Fontos tényező szokott lenni az autósok körében a négyévszakos gumi ára is, hiszen ezekkel akár spórolni is lehet összességében.
Ha valakit igazán érdekel a téma, annak felettébb javasoljuk a lentebbi videót:
Nyitókép: Sóki Tamás/MTI