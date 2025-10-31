Gumicsere: eljött az idő? Mutatjuk, megéri-e már most télire váltani, de mi a helyzet a négyévszakos gumikkal? 

Október második feléhez méltó időjárás van jelenleg a Kárpát-medencében, azaz a nappali kellemes időjárás mellé már megérkeztek a késő esti és az éjjeli órákban a mínuszok is. Ebben az időben jó igazán gumisnak lenni, hiszen minden autós ilyenkor hozza meg a döntést, miszerint a nyári gumit érdemes téli abroncsra cserélni, itt a hagyományos gumicsere ideje. A szakértők szerint 7 Celsius-fok alatt már indokolt a téli gumik felszerelése, míg tavasszal akkor válthatunk nyárira, ha tartósan 10 fok felett marad a hőmérséklet.

Gumicsere: fontos megnézni, milyen abroncs kerül fel. Fotó: Sóki Tamás/MTI

Ez egy fontos biztonsági kérdés is, hiszen a nyári abroncs tapadása messze elmarad a téli gumi hatásfokától, így a féktáv akár a kétszeresére is nőhet egy megkeményedett, merev nyári abronccsal. Rossz szokása a hazai autósoknak, hogy akkor rohannak már a szervizbe, amikor késő: az első havazáskor. A szakemberek szerint az ideális éppen a jelenlegi, október végi gumicsere időpont.

Fontos azonban, hogy mindig figyeljünk a kerekeinkre, hiszen kockázatot jelent, ha nem figyelünk a gumikban lévő légnyomásra, nincsenek jól meghúzva a kerékcsavarok vagy éppen egy öreg, túlhasznált abronccsal futkosunk.

Komoly áremelkedés azonban nem tapasztalható a tavalyihoz képest, hiszen az idei évben átlagosan 15–20 ezer forint között alakul a gumicsere, ez természetesen méret- és autófüggő, hiszen egy SUV, azaz városi terepjáró esetében akár 25 ezer forint is lehet lecserélni a gumikat.