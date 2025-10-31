Ft
téligumicsere Gumiipari Szakszervezeti Szövetség gumiabroncs gumicsere

Gumicsere: eljött az idő? Mutatjuk, megéri-e már most télire váltani, de mi a helyzet a négyévszakos gumikkal? 

2025. október 31. 10:18

Megérkezett az ősz, beköszöntöttek a reggeli mínuszok. Ez azt jelenti, minden autós életében elérkezett a döntés és le kell tenni a garast a gumicsere mellett. Hómentes, napos, de hideg időben is nagy előnyt jelent már a téli gumi.

2025. október 31. 10:18
null

Október második feléhez méltó időjárás van jelenleg a Kárpát-medencében, azaz a nappali kellemes időjárás mellé már megérkeztek a késő esti és az éjjeli órákban a mínuszok is. Ebben az időben jó igazán gumisnak lenni, hiszen minden autós ilyenkor hozza meg a döntést, miszerint a nyári gumit érdemes téli abroncsra cserélni, itt a hagyományos gumicsere ideje. A szakértők szerint 7 Celsius-fok alatt már indokolt a téli gumik felszerelése, míg tavasszal akkor válthatunk nyárira, ha tartósan 10 fok felett marad a hőmérséklet. 

Gumicsere: fontos megnézni, milyen abroncs kerül fel. Fotó: Sóki Tamás/MTI
Ez egy fontos biztonsági kérdés is, hiszen a nyári abroncs tapadása messze elmarad a téli gumi hatásfokától, így a féktáv akár a kétszeresére is nőhet egy megkeményedett, merev nyári abronccsal. Rossz szokása a hazai autósoknak, hogy akkor rohannak már a szervizbe, amikor késő: az első havazáskor. A szakemberek szerint az ideális éppen a jelenlegi, október végi gumicsere időpont. 

Fontos azonban, hogy mindig figyeljünk a kerekeinkre, hiszen kockázatot jelent, ha nem figyelünk a gumikban lévő légnyomásra, nincsenek jól meghúzva a kerékcsavarok vagy éppen egy öreg, túlhasznált abronccsal futkosunk. 

Komoly áremelkedés azonban nem tapasztalható a tavalyihoz képest, hiszen az idei évben átlagosan 15–20 ezer forint között alakul a gumicsere, ez természetesen méret- és autófüggő, hiszen egy SUV, azaz városi terepjáró esetében akár 25 ezer forint is lehet lecserélni a gumikat. 

A gumicsereárak Budapesten általában magasabbak, vidéken 10–15 százalékkal kedvezőbbek lehetnek.

Sokan a spórolás végett otthon végzik el a kerékcserét, azonban a szakértők szerint a műveletet inkább a profikra kell bízni, hiszen az otthoni gumicsere korántsem kockázatmentes. Arra kérik az otthon cserélőket, hogy csak a megfelelő emelővel és nyomatékkulccsal vágjanak bele az amúgy nem egyszerű műveletbe. 

Egy rosszul rögzített kerék életveszélyes lehet”

– emelték ki. 

Nagyon nem mindegy, a gumicsere során mi kerül fel az autóra

Természetesen téli gumi és téli gumi között is óriási különbség van, a legfrissebb téli gumi teszteken az idei évben a Continental, a Dunlop és a Hankook gumijai végeztek az élvonalban. Pénztárcabarát hír továbbá, hogy az infláció ellenére a téli gumi árak nem változtak számottevően, a piacon nagyjából stagnálás van. 

  • Fontos továbbá a gumik profilmélységének rendszeres ellenőrzése, hiszen a 4 milliméter alatti profilmélység már nem biztosít kellő tapadást, főleg nem a nedves, nyirkos, hideg, csúszós utakon. A szakma álláspontja szerint egy abroncs 3 éves korig frissen gyártottnak minősül. 5 éves korig újnak. Ez azt jelenti, hogy egy legfeljebb 5 éven át szakszerűen tárolt abroncs megfelel egy új abroncs specifikációinak, és nem veszít a felhasználhatóságából. 
  • Fontos megvizsgálni minden esetben, hogy az a gumi, amit fel akarunk rakni a személyautóra, az tudja-e hozni azt a minőséget, amit elvárhatunk tőle. A Magyar Gumiabroncs Szövetség szerint nem az évjáratot nézzük, hanem az állapotot, a kopást és a sérüléseket. 

Morenth Péter, a szervezet elnöke korábban a Mandinernek elmondta, a lelkiismeretes gumis már a leszereléskor jelzi, hogy a következő szezonban a lecserélt szettet nem lenne szerencsés visszatenni. 

Ilyenkor kapunk egy fél évet, hogy pénzt gyűjtsünk az új garnitúrára, utánanézzünk a vezetési szokásainknak, illetve az autónk típusának legmegfelelőbb típusnak, teszteket bogarásszunk”

– tette hozzá.

Örök dilemma és vitatéma az autósok körében a négyévszakos abroncs, aminek az előnye, hogy évente kétszer nem kell gumishoz járni, azaz spórolhatunk az autógumi cserével, viszont sokkal hamarabb elkopnak az intenzívebb terhelés miatt, így hamarabb kell új garnitúrát venni. 

Szakértők szerint még a legjobb négyévszakos gumi teszteredményeiből látni, hogy ezek nem teljesítenek úgy a kemény, téli hidegben, mint egy gyengébb minőségű hagyományos téli gumi, pláne a legjobb téli gumik. Egy hozzáértő korábban azzal szemléltette a kérdést: ugyanazt a ruhát hordjuk télen, mint nyáron?

Jellemzően azoknak alternatíva a termék, akik a városban közlekednek, viszont ha valaki már a hegyekbe is merészkedik, hosszabb utakra, ott javasolt a klasszikus téli-nyári váltás. Fontos tényező szokott lenni az autósok körében a négyévszakos gumi ára is, hiszen ezekkel akár spórolni is lehet összességében. 

Ha valakit igazán érdekel a téma, annak felettébb javasoljuk a lentebbi videót: 

Nyitókép: Sóki Tamás/MTI

 

Levinya
2025. október 31. 11:25
milyen 15-25 ezer? Budapesten 8-ért cserélték le a gumim, igaz felnin van mindkettő.
Válasz erre
0
0
LittleGreg
2025. október 31. 10:47
Nemrég rakattam fel a harmadik garnitúra négyévszakos gumit. Városban és országúton egyaránt közlekedek, évente kb. 6-7 ezer kilométert. Havat nem nagyon látok. Eg-két centi szokott esni, az legkésőbb másnapra elolvad. Nekem teljesen jó ez az abroncs típus. Nem értem miért akarják egyesek lebeszélni róla a másikat.
Válasz erre
0
0
hakapeszim
2025. október 31. 10:41
A nyáron, júliusban, Tirolban egy reggelen 3 fok volt. Mondtam is a cégemnek, én el nem indulok! Míg nem éri el a 7 fokot... Vicc, természetesen, kamionokon 4 évszakos gumik vannak.
Válasz erre
0
0
qwsqws
2025. október 31. 10:35
A Gumiipari Szakszervezeti Szövetség reklámját olvashattuk.
Válasz erre
3
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!