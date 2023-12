A maffiára gyanakodtak az olasz kisvárosban, de amit a biztonsági kamera rögzített, arra senki sem számított

Vastogirardinak hívják azt az olasz kistelepülést, ahol július óta valaki folyamatosan kilyukasztotta a helyiek autójának gumijait. A lakosok már az olasz maffia leszámolására is gondoltak, azonban most kiderült, nincs ok a pánikra.

A tettes Billy volt, az egyik helyi lakos kutyája, akit a biztonsági kamerák fel is vettek, ahogy a gumiabroncsokat rágcsálja. Azonban nem volt véletlen a kutyus harapdálása, ugyanis

az eb fogínygyulladásban szenvedett.

A Guardian cikke szerint Billy gazdájára komoly büntetés vár, ugyanis neki kell megtérítenie a helyi autósoknak okozott károkat.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Mihádák Zoltán/MTI