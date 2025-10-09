Ft
Fontos segítséget kapnak a KKV-k – új lendület a gazdaságnak

2025. október 09. 15:17

Lélegzetvételhez juthatnak a magyar vállalkozások.

2025. október 09. 15:17
Új lendületet adhat a gazdaságnak a kormány 3 százalékos vállalati hitelprogramja. A kormány által októbertől bevezetett, 3 százalékos kamatozású kedvezményes vállalati hitelprogram jelentős segítséget nyújthat a magyar kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára. 

A legfeljebb 150 millió forintig igényelhető hitel a vállalkozások pénzügyi mozgásterét bővíti, és a szakértők szerint a gazdaság egészére is élénkítő hatást gyakorolhat.

A piaci vállalati hitelek jelenleg jellemzően 4,5 százalékos kamatszint mellett érhetők el, így a 3 százalékos konstrukció érzékelhető könnyebbséget jelenthet a cégeknek” – emelte ki Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője ezzel kapcsolatban a Világgazdaságnak.

A kedvezményes kamat a kormány fiskális ösztönző eszköztárába illeszkedik, célja pedig, hogy a vállalkozások számára olcsóbb forrást biztosítson működésük és fejlesztéseik finanszírozásához.

A hitel szabad felhasználású, így a cégek nemcsak beruházásokra, hanem működési költségeik – például bér- vagy energiafinanszírozás – fedezésére is fordíthatják. 

Ez különösen fontos a jelenlegi gazdasági helyzetben, amikor a magas energiaárak, a növekvő munkaerőköltségek és a gyengülő kereslet miatt a KKV-szektor egész Európában nehézségekkel küzd.

Gazdasági élénkítő hatás várható

Pásztor szerint a kedvezményes hitel hozzájárulhat ahhoz, hogy a korábban elhalasztott beruházások újrainduljanak, ami pozitív láncreakciót indíthat el a munkaerőpiacon és a gazdasági növekedésben. „Amennyiben a cégek lélegzetvételhez jutnak, az nemcsak a foglalkoztatásban, hanem a fogyasztásban és a gazdasági teljesítményben is kedvező hatást hozhat” – fogalmazott az elemző a gazdasági portálnak.

A program különlegessége, hogy a pénzügyi mozgástér növelésével nemcsak az egyes ágazatokat, hanem a teljes gazdasági szerkezetet is pozitívan befolyásolhatja. 

A támogatott kamatszint mellett felvett hitelek lehetőséget teremthetnek digitalizációs, energiahatékonysági és exportbővítési beruházásokra is, amelyek hosszabb távon versenyképességi előnyt biztosíthatnak a magyar vállalkozásoknak.

A mikro- és kisvállalkozások lehetnek a legnagyobb nyertesek

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője is megszólalt a Világgazdaságnak: szerinte a 150 millió forintos felső korlát miatt elsősorban a mikro- és kisvállalkozások profitálhatnak az új lehetőségből, de a kisebb hitelcélok esetében a középvállalkozások is élhetnek vele.

A hitel a folyószámla- és forgóeszközhitelek esetében is alacsonyabb költséget eredményez, ami más fejlesztési célokra – például beruházásokra vagy bérfejlesztésre – szabadíthat fel forrásokat. A kormányzati számítások szerint a program évi mintegy 60 milliárd forint terhet jelent a költségvetésnek, ami ugyanakkor ugyanekkora pluszforrást hagy a KKV-szektorban.

Nyitókép: 123rf.com

 

