Fontos segítséget kapnak a KKV-k – új lendület a gazdaságnak

Új lendületet adhat a gazdaságnak a kormány 3 százalékos vállalati hitelprogramja. A kormány által októbertől bevezetett, 3 százalékos kamatozású kedvezményes vállalati hitelprogram jelentős segítséget nyújthat a magyar kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára.

A legfeljebb 150 millió forintig igényelhető hitel a vállalkozások pénzügyi mozgásterét bővíti, és a szakértők szerint a gazdaság egészére is élénkítő hatást gyakorolhat.

„A piaci vállalati hitelek jelenleg jellemzően 4,5 százalékos kamatszint mellett érhetők el, így a 3 százalékos konstrukció érzékelhető könnyebbséget jelenthet a cégeknek” – emelte ki Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője ezzel kapcsolatban a Világgazdaságnak.

A kedvezményes kamat a kormány fiskális ösztönző eszköztárába illeszkedik, célja pedig, hogy a vállalkozások számára olcsóbb forrást biztosítson működésük és fejlesztéseik finanszírozásához.