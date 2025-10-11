Ft
Ft
18°C
9°C
Ft
Ft
18°C
9°C
10. 11.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 11.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kecskeméti járműiparban Magyarország Mercedes-Benz Orbán Viktor

Ez a várakozás sem jött be a kormány ellenfeleinek: létszámleépítések helyett újabb autóipari kapacitások érkeznek Magyarországra

2025. október 11. 13:11

A szakszervezeti vezető szerint egyértelműen örülni kell a fejleményeknek, hiszen a gyártócégeknél 2025 és 2026 is a stabilitásról szól majd, így leépítésekre sem lesz szükség.

2025. október 11. 13:11
null

A járműiparban korábban attól tartottak, hogy 2025 végére hullámszerűen érkeznek majd a csoportos létszámleépítések, ehhez képest egy másik hullám söpörhet végig az ágazaton: a Mercedes-Benz mellett egyre több német gyártócég költöztetné Magyarországra a kapacitásait – írja a 24.hu.

A Mercedes-Benz 2027-ig azt tervezi, hogy gyártási kapacitásait Németországból Magyarországra, a kecskeméti üzembe helyezi át – idézi fel az áprilisi híreket a portál.

A 24.hu azt írja, ezenkívül egy kompakt modellt a jövőben Magyarországon gyártanak majd, nem pedig Németországban. Arról is hírt adtak, hogy 

a jelenleginél körülbelül 100 ezer járművel többet gyártanak majd összességében Magyarországon.

A portál szerint a német cég azért kezd bele az átszervezésbe, mert ezzel reagál az európai autóipar válságára, amit többek között a kínai autógyártás okozott.

A német szakszervezetek nem meglepő módon hevesen tiltakoznak, még a szokásos kártyát is elővették Magyarországgal szemben: azt harsogták, hogy Orbán Viktor és kabinetje figyelmen kívül hagyja a demokratikus szabályokat.

A magyar szakszervezetek viszont értelemszerűen örülnek a fejleményeknek.

A Munkástanácsok versenyszféráért felelős alelnöke azt nyilatkozta a 24.hu-nak, hogy 

a Mercedesen kívül más járműipari vállalat is azt tervezi, hogy további gyártókapacitásokat hoz Magyarországra.

Kozma Zsolt elmondta, a gyártócégeknél 2025 és 2026 is a stabilitásról fog szólni, aminek örülni kell, hiszen 

a vállalatok tartani tudják majd a létszámot, nem lesz szükség leépítésekre.

Nyitókép: a Mercedes-Benz kecskeméti gyára
Fotó: MTI/Bús Csaba

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szantofer
2025. október 11. 14:24
Mindeközben 7%-al csökkent az ipari termelés. 12 negyedévből 7-ben volt katasztrofális a GDP, a befektetésre ajánlott sávba még éppenhogy belefért az ország, még mindig itt a legkisebb az EU-ban a vásárlóerő, és újra meg újra csúcsokat dönt az államadósság. (egy főre jutóan meg pláne) Az állam meg súlyos tízmilliárdokkal támogat olyan beruházásokat, amelyek megtérülési esélye minimális. Egy dolog az hogy egy gyár mire képes ha teljes kapacitással működik, a másik meg az hogy mennyi megrendelése lesz a következő években.
Válasz erre
0
0
Szamóca bácsi
2025. október 11. 14:12
hallelujah!
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2025. október 11. 13:51
Keserű pirula ez a libsinek:DDDD
Válasz erre
1
0
neszteklipschik
2025. október 11. 13:17
Gyásznap a lippsiknek, gyásznap a tiszáskúrvának. :-)
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!