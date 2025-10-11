Ez a várakozás sem jött be a kormány ellenfeleinek: létszámleépítések helyett újabb autóipari kapacitások érkeznek Magyarországra

Az elmulasztott utak
A szakszervezeti vezető szerint egyértelműen örülni kell a fejleményeknek, hiszen a gyártócégeknél 2025 és 2026 is a stabilitásról szól majd, így leépítésekre sem lesz szükség.
A járműiparban korábban attól tartottak, hogy 2025 végére hullámszerűen érkeznek majd a csoportos létszámleépítések, ehhez képest egy másik hullám söpörhet végig az ágazaton: a Mercedes-Benz mellett egyre több német gyártócég költöztetné Magyarországra a kapacitásait – írja a 24.hu.
A Mercedes-Benz 2027-ig azt tervezi, hogy gyártási kapacitásait Németországból Magyarországra, a kecskeméti üzembe helyezi át – idézi fel az áprilisi híreket a portál.
A 24.hu azt írja, ezenkívül egy kompakt modellt a jövőben Magyarországon gyártanak majd, nem pedig Németországban. Arról is hírt adtak, hogy
a jelenleginél körülbelül 100 ezer járművel többet gyártanak majd összességében Magyarországon.
A portál szerint a német cég azért kezd bele az átszervezésbe, mert ezzel reagál az európai autóipar válságára, amit többek között a kínai autógyártás okozott.
A német szakszervezetek nem meglepő módon hevesen tiltakoznak, még a szokásos kártyát is elővették Magyarországgal szemben: azt harsogták, hogy Orbán Viktor és kabinetje figyelmen kívül hagyja a demokratikus szabályokat.
A magyar szakszervezetek viszont értelemszerűen örülnek a fejleményeknek.
A Munkástanácsok versenyszféráért felelős alelnöke azt nyilatkozta a 24.hu-nak, hogy
a Mercedesen kívül más járműipari vállalat is azt tervezi, hogy további gyártókapacitásokat hoz Magyarországra.
Kozma Zsolt elmondta, a gyártócégeknél 2025 és 2026 is a stabilitásról fog szólni, aminek örülni kell, hiszen
a vállalatok tartani tudják majd a létszámot, nem lesz szükség leépítésekre.
Nyitókép: a Mercedes-Benz kecskeméti gyára
Fotó: MTI/Bús Csaba