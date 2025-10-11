Ez a várakozás sem jött be a kormány ellenfeleinek: létszámleépítések helyett újabb autóipari kapacitások érkeznek Magyarországra

A járműiparban korábban attól tartottak, hogy 2025 végére hullámszerűen érkeznek majd a csoportos létszámleépítések, ehhez képest egy másik hullám söpörhet végig az ágazaton: a Mercedes-Benz mellett egyre több német gyártócég költöztetné Magyarországra a kapacitásait – írja a 24.hu.

A Mercedes-Benz 2027-ig azt tervezi, hogy gyártási kapacitásait Németországból Magyarországra, a kecskeméti üzembe helyezi át – idézi fel az áprilisi híreket a portál.

A 24.hu azt írja, ezenkívül egy kompakt modellt a jövőben Magyarországon gyártanak majd, nem pedig Németországban. Arról is hírt adtak, hogy

a jelenleginél körülbelül 100 ezer járművel többet gyártanak majd összességében Magyarországon.

A portál szerint a német cég azért kezd bele az átszervezésbe, mert ezzel reagál az európai autóipar válságára, amit többek között a kínai autógyártás okozott.