Budapesti békecsúcs Donald Trump Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

Előbb Trump, pénteken Putyin – újabb telefonos egyeztetés vár Orbán Viktorra

2025. október 17. 09:05

Égnek a vonalak – írta a kormányfő.

2025. október 17. 09:05
null

Sűrű napjai vannak Orbán Viktornak. A magyar kormányfő azt írta közösségi oldalán, hogy Égnek a vonalak – miután csütörtökön Donald Trump amerikai elnökkel egyeztetett a budapesti békecsúcsról, pénteken pedig már Vlagyimir Putyin orosz elnökkel fog.

Mint arról csütörtökön beszámoltunk, Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozik, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására.

Fotó: Kremlin Press Office / Handout / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP

