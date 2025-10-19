Ft
irodalom Bayer Zsolt politika

Egy kis irodalom

2025. október 19. 13:14

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

2025. október 19. 13:14
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Már eltelt néhány év azóta, hogy az akkoriban érettségiző egyik fiam kérésére a magyar irodalom érettségi tételekről beszéltem neki. Közben megszületett az ötlet, hogy vegyük is fel, hátha másoknak is jól jöhet. Így készült el ez a sorozat. Gondoltuk, a mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom. Csend és irodalom. Hát ezért ismételjük meg vasárnaponként itt, a blogon ezeket a kis szubjektív, mini előadásokat – kizárólag irodalomról.

Jó szórakozást!”

Nyitókép forrása: Mandiner / Ficsor Márton 

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

..--..
2025. október 19. 13:57
-zsoltkom- "Jó szórakozást!" Hát a Bayer tahó-miliő után irodalmi szórakozás, nagyjából a használt WC papír reklámozásának felel meg. Valahogy, olyan mértékadás, mintha Hitler moralizálna.
Gubbio
•••
2025. október 19. 13:54 Szerkesztve
Nehéz kirúgni a politikát a művészet(ek)ből, amelyet (is) teljesen átitatott a liberális aktivizmus. A gyerekek agyát is megfertőzte a politika, szinte minden gondolatuk a politika körül forog, amit persze nem helyesen értenek - de erről nem ők tehetnek. Zsonganak a lázadástól, természetesen Orbán és a kormány ellen, mert arra vannak felhergelve a szellemmegrontó, liberális-cukrosbácsiktól. Nehéz feladat, persze, a reményt nem szabad feladni... A "KLASSZIKUS" zene lehet(ne) kiút ebből az útvesztőből, jobb esetben hangszertanulással párosítva. Nehezen tudom elképzelni Bachot, Schubertet, Bartókot, stb. LGBTQ+ és brüsszeli ideológiával értelmezetten előadni.
fortissima
2025. október 19. 13:49
Helyes! Mindenki jobban jár,Zsolt!
