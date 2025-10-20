Ft
10. 20.
hétfő
10. 20.
hétfő
Rendkívüli!

Zelenszkij először beszélt Orbánról a budapesti békecsúcs bejelentése óta – de a nevét nem mondta ki

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Budapesti békecsúcs Donald Trump Vlagyimir Putyin Hoppál Hunor Orbán Viktor

Budapest a világpolitikai nagytérképre került – Replika Hoppál Hunorral (VIDEÓ!)

2025. október 20. 18:26

Donald Trump amerikai elnök Budapesten fog tárgyalni Vlagyimir Putyinnal az orosz-ukrán háború lezárásáról. Ezt jártuk körül a legújabb Replikában.

2025. október 20. 18:26
null

A legfrissebb Replikában Hoppál Hunor a budapesti békecsúcs témájáról értekezett – abból a szemszögből, ahonnan mások még nem.

A balsajtó és Magyar Péter romokban, Orbán Viktor és Budapest a világpolitika színpadán. És hogy mit is jelent ez valójában? Kiderül a Replika új adásából.

Nézze vissza a videót a Kontextus YouTube-csatornáján!

Összesen 8 komment

csulak
2025. október 20. 18:59
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
belbuda
2025. október 20. 18:52
Ez annak a félhülye kábelhúzgálónak a fia? 🫢
lofejazagyban-2
2025. október 20. 18:41
Hunor mínusz egy százalék a fidesznek.
nogradi
2025. október 20. 18:33
Sőt, a dundi szerint olcsóbb lesz a kenyér ha Putyinger és a Szőke Torgyán találkoznak. Hú b+.
