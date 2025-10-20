Budapest a világpolitikai nagytérképre került – Replika Hoppál Hunorral (VIDEÓ!)

„A miniszterelnök rocksztár volt” – így zajlott a Harcosok Klubja edzőtábor (VIDEÓ)
Menczer Tamás szerint óriási siker volt a hétvégi Harcosok Klubja edzőtábor.
Donald Trump amerikai elnök Budapesten fog tárgyalni Vlagyimir Putyinnal az orosz-ukrán háború lezárásáról. Ezt jártuk körül a legújabb Replikában.
A legfrissebb Replikában Hoppál Hunor a budapesti békecsúcs témájáról értekezett – abból a szemszögből, ahonnan mások még nem.
A balsajtó és Magyar Péter romokban, Orbán Viktor és Budapest a világpolitika színpadán. És hogy mit is jelent ez valójában? Kiderül a Replika új adásából.
Nézze vissza a videót a Kontextus YouTube-csatornáján!