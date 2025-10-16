Ft
háború Háború Ukrajnában Magyarország béke Hont András Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Orbán Viktor

Bevégeztetett: Hont András vitte be Magyar Péternek a kegyelemdöfést

2025. október 16. 22:54

A publicista görbe tükröt tartott a liberális politikus elé.

2025. október 16. 22:54
null

Hónapokkal ezelőtt megjósoltuk, hogy Magyar Péter előre menekül. Ha nem tudja megakadályozni hogy Budapest, Magyarország és így Orbán Viktor is történelmet írjon, akkor megpróbál a dolgok élére állni és úgy tesz, mintha az egészet ő kezdeményezte volna – írtuk még augusztusban. Így történt ez a frissen bejelentett budapesti Trump–Putyin találkozó kapcsán is.

Nos, az idő igazolta a fentieket, Magyar Péter a nagy bejelentés után azonnal igyekezett magára irányítani a figyelmet a közösségi oldalán, miszerint ők is javasolták a budapesti tárgyalást!

Hont András reakciója

Ezt Hont András sem hagyta szó nélkül, rögvest lecsapta a magas labdát.

Így van! Sőt Trump megvárta a nyírbátori fórum végét, és csak utána jelentette be a találkozót, egyben érdeklődik, hogy melyik Tisza-sziget vállalja a szervezést!”

– fogalmazott a publicista.

Nyitókép: Hont András Facebook-oldala

 

Nyitókép: Hont András Facebook-oldala

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

apoa
2025. október 17. 00:12
Megjegyzem, mondott valami ilyesmit-ha jól emlékszem, de mondott annyi mindent...A Putyinék biztosan olvasgatják a FB-t
states-2
2025. október 16. 23:39
Várható volt, hogy azonnal hülyét csinál magából a pojáca.
Frenk
2025. október 16. 23:19
Tisza Sziget ? Ugyan már emberek...fostenger közepén egy szarkupac, középen a zsebmessiásal...oszt jó napot:)
petike21
2025. október 16. 23:18 Szerkesztve
Akkor mától Magyar Péter világpokitikai tényező lett. Minden jelentős külföldi lap holnap az ő fotójával lesz tele, mivel megtudtuk az ő szellemi terméke a találkozó. A törtélemkönyvek lesznek tele a nevével. Hát igen. Valahogy így kell történelmet írni.
