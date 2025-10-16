Bevégeztetett: Hont András vitte be Magyar Péternek a kegyelemdöfést

Úgy égett Magyar Péter jobbkeze, mint a Reichstag: Ruszin-Szendi szerint Orbán a háborút támogatja (FOTÓ)
Csütörtökön is „áradt” a szeretet a tiszásoknál.
A publicista görbe tükröt tartott a liberális politikus elé.
Hónapokkal ezelőtt megjósoltuk, hogy Magyar Péter előre menekül. Ha nem tudja megakadályozni hogy Budapest, Magyarország és így Orbán Viktor is történelmet írjon, akkor megpróbál a dolgok élére állni és úgy tesz, mintha az egészet ő kezdeményezte volna – írtuk még augusztusban. Így történt ez a frissen bejelentett budapesti Trump–Putyin találkozó kapcsán is.
Nos, az idő igazolta a fentieket, Magyar Péter a nagy bejelentés után azonnal igyekezett magára irányítani a figyelmet a közösségi oldalán, miszerint ők is javasolták a budapesti tárgyalást!
Ezt Hont András sem hagyta szó nélkül, rögvest lecsapta a magas labdát.
Így van! Sőt Trump megvárta a nyírbátori fórum végét, és csak utána jelentette be a találkozót, egyben érdeklődik, hogy melyik Tisza-sziget vállalja a szervezést!”
– fogalmazott a publicista.
Ezt is ajánljuk a témában
Csütörtökön is „áradt” a szeretet a tiszásoknál.
Nyitókép: Hont András Facebook-oldala
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Csütörtökön is „áradt” a szeretet a tiszásoknál.
„Magyarország történelmet csinál” – fogalmazott Lázár János.
„Az előkészületeket megkezdtük” – fogalmazott a miniszterelnök.