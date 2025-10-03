Ft
Ft
14°C
4°C
Ft
Ft
14°C
4°C
10. 03.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 03.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
rendőrség Magyarország razzia akció telefon Országos Rendőr-főkapitányság biztonsági öv

Betelt a pohár a rendőrségnél: hamarosan országos razzia veszi kezdetét

2025. október 03. 18:21

Mutatjuk, mire figyeljenek a sofőrök.

2025. október 03. 18:21
null

Országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten, elsősorban a vezetés közbeni telefonálást és a biztonsági öv használatát ellenőrzik – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon pénteken.

Azt írták, a rendőrség megismétli az idén szeptemberben tartott közlekedésbiztonsági akciót, mert az akkori ellenőrzések negatív tapasztalatokat hoztak:

továbbra is sok sofőr tartja vezetés közben a kezében a mobiltelefonját, és a biztonsági öv használatát is többen elmulasztják.

Magyarország egész területét érinti az ellenőrzés

A rendőrök október 6. és 12. között Magyarország egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon-használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.

A Figyelj az útra! elnevezésű akció része az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (Roadpol) által szervezett közlekedésbiztonsági ellenőrzésnek, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség.

A nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Csudai Sándor

(MTI)

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Asperrimus
2025. október 03. 18:58
Ha nem csak egyfajta adószedésről volna szó, mint a gyorshajtás esetében, hatékonyabban is fel lehetne lépni. Persze, ha nem lennének gyorshajtók és szabálytalankodók, akkor nem lehetne ilyen jogcímen pénzt szedni, ezt értjük. Ám ha tényleg meg akarnák oldani ezeket a dolgokat, nem kellene egy kanyit sem begyűjteni hozzá. Elég lenne a szabálytalankodó sofőrnek egy hétre, másodszor egy hónapra, harmadszorra egy évre elvenni a jogosítványát. De az idő lejárta után visszaadni, nem pedig azzal szemétkedni, hogy újra végezze el a tanfolyamot és vizsgázzon le! Ez még azokra is hatna, akik akár milliós büntetéseket is ki tudnak fizetni.
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
2025. október 03. 18:38
Akkor nem elég jók a számai a költségvetésnek. Miniszterelnökök lövöldözhetnek a színpadon. Az nem üldözendő. Utólag derül ki, a művészi szabadság része volt e a tett, vagy valaki az övébe hordott fegyverrel lövöldözz a színpadon. Mintegy önkifejezésébe belebolondult. Az ő művészi lövöldözési szabadsága.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!