Bajban a háborúpárti ukrán vezetés – Tempó Kohán Mátyással (VIDEÓ!)

2025. október 01. 07:07

A legújabb Tempóban a Kijev számára vesztes orosz-ukrán háborúról és a Zelenszkij-rezsim árváiról értekezett Kohán Mátyás.

2025. október 01. 07:07
Dmitro Kuleba korábbi ukrán külügyminiszter Lengyelországba menekült Zelenszkij rendszere elől. A volt külügyér leszögezte:

Ukrajna EU-csatlakozása tönkretenné az európai gazdákat, és szétverné az Európai Uniót.

Ezt ugyanattól a politikustól halljuk, aki tavaly még Ukrajna uniós csatlakozásáról úgy vélekedett: történelmi igazságot szolgáltat.

Valerij Zaluzsnij, az ukrán hadsereg volt főparancsnoka és Olekszij Aresztovics egykori elnöki tanácsadó Zelenszkij-ellenes és a kijevi vezetést kritizáló nyilatkozatairól is szót ejtett a Tempóban Kohán Mátyás.

Nézze vissza a videót a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
belbuda
2025. október 01. 07:40
NER-takony Matykó,te is már Moszkvából írsz,mint az MCC-s propagandista kollégád?! 🤮🤮🤮
Válasz erre
0
1
pemahe
2025. október 01. 07:12
Mint te is akit a Fidesz Matyiz meg percenként. (annyi különbséggel, hogy Te az olcsóbb lengyel kurvánál (kohánka) is olcsóbb vagy kohánka)
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!