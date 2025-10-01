Dmitro Kuleba korábbi ukrán külügyminiszter Lengyelországba menekült Zelenszkij rendszere elől. A volt külügyér leszögezte:

Ukrajna EU-csatlakozása tönkretenné az európai gazdákat, és szétverné az Európai Uniót.

Ezt ugyanattól a politikustól halljuk, aki tavaly még Ukrajna uniós csatlakozásáról úgy vélekedett: történelmi igazságot szolgáltat.

Valerij Zaluzsnij, az ukrán hadsereg volt főparancsnoka és Olekszij Aresztovics egykori elnöki tanácsadó Zelenszkij-ellenes és a kijevi vezetést kritizáló nyilatkozatairól is szót ejtett a Tempóban Kohán Mátyás.