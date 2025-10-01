Az oroszok Trump mellé álltak – nem is akármilyen kérdésben
Azt kívánják, hogy megvalósuljon az amerikai elnök terve.
A legújabb Tempóban a Kijev számára vesztes orosz-ukrán háborúról és a Zelenszkij-rezsim árváiról értekezett Kohán Mátyás.
Dmitro Kuleba korábbi ukrán külügyminiszter Lengyelországba menekült Zelenszkij rendszere elől. A volt külügyér leszögezte:
Ukrajna EU-csatlakozása tönkretenné az európai gazdákat, és szétverné az Európai Uniót.
Ezt ugyanattól a politikustól halljuk, aki tavaly még Ukrajna uniós csatlakozásáról úgy vélekedett: történelmi igazságot szolgáltat.
Valerij Zaluzsnij, az ukrán hadsereg volt főparancsnoka és Olekszij Aresztovics egykori elnöki tanácsadó Zelenszkij-ellenes és a kijevi vezetést kritizáló nyilatkozatairól is szót ejtett a Tempóban Kohán Mátyás.
Nézze vissza a videót a Mandiner YouTube-csatornáján!