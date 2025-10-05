Az orvosi kamara esete a rezidens hölgyekkel és a félremagyarázott államtitkári mondatokkal

(azért az megérne egy körkérdést, hogy mekkora volt a felháborodás, amikor annak idején Gyurcsány Ferencék a betegeknek fizetőssé is akarta tenni a háziorvos látogatását, vagy százmilliárdokat vontak ki az alapellátásból).
Ám az atombombát csak ezután dobta le mosolyogva doktor, aki egyébként nem győzte hangsúlyozni, hogy ő annak idején summa cum laude végzett az egyetemen. Megtudhattuk, hogy neki van egy „tündéri háziorvos rezidens doktornője”, aki nála volt gyakorlaton, és a hölgy „elintézte”, hogy személyesen ő legyen a mentora. Azt is egyértelművé tette, hogy kellett küzdenie érte, mivel „van egy másik mentoráltja, egy másodéves, nagyon tehetséges fiú.”
Szóval van a tündéri nő, aki örüljön, hogy a summa cum laudéval végzett doktor úrnál rezidenskedhet! Feminista körökben divatos a mansplaining kifejezés, vagyis annak meghatározása, amikor egy férfi kioktató, fölényes hangnemben magyaráz el valamit egy nőnek. Ez a gyakorlat csupán egy dologról szól: a hatalmi pozíciók kijelöléséről.
Ezt láthatjuk most is: a fiatalabb kolléganőt atyáskodva terelgeti a doktor úr, aki még figyelmezteti is a hölgyet: legyen tisztában azzal, mekkora kegy ez a részéről, hiszen ott van már mellette egy okos fiú is!
(A teljesség kedvéért: mindkettőjükkel kapcsolatban elhangzott, hogy nagyon okosak). Lehet, hogy a szándék nemes, de az ilyen gyakorlat csak azt erősíti, hogy a nők tudása és szakértelme másodlagos, a lényeg: a férfi a főnök!