10. 05.
vasárnap
MOK Tisza Takács Péter háziorvos

Az orvosi kamara esete a rezidens hölgyekkel és a félremagyarázott államtitkári mondatokkal

2025. október 05. 12:05

Megtudtuk: van a tündéri nő, aki örüljön, hogy a summa cum laudéval végzett doktor úrnál rezidenskedhet!

2025. október 05. 12:05
null
Szalai Laura
Szalai Laura

Nem akart hinni a fülének Keczéry Attila zuglói háziorvos, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) titkára, a testület háziorvosi munkacsoportjának elnökségi tagja, amikor a Takács Péterrel készült podcastbeszélgetésben az egészségügyi államtitkár szavait hallgatta. Ezt a háziorvosok érdekképviselőjétől az Egyenes beszédben tudhattuk meg, miután a MOK és Tisza a héten nekiesett Takácsnak egy kijelentése miatt. 

Miről is beszélt az államtitkár? Sok mindenről, például a háziorvosi szakmáról, amellyel kapcsolatban önkritikára szólította fel az orvos szakmát.

A szakpolitikus arról értekezett: a háziorvos eddig úgymond maradékelven választódott ki az egyetem után, tehát az ment háziorvosnak, aki máshova a klinikumban nem fért be,

s így az elmúlt évtizedekben lesüllyedt a háziorvosi szakma presztízse; szerinte ebben az orvostársadalomnak is van felelőssége. Pedig, mint fogalmazott, a jó háziorvos aranyat ér. Vagyis ő az évtizedek alatt kialakult helyzetet kárhoztatja, javítani akar rajta, nem pedig elismeri. De erre még visszatérünk!

Több sem kellett, Magyar Péter azonnali lemondásra szólította fel Takács Pétert, a Tisza szerény érdeklődést kiváltó egészségügyi „konferenciáján” is nekimentek az államtitkárnak, a MOK pedig bocsánatkérést vár. Ennek részeként pedig Keczéry Attila bement az ATV-be nyomatékosítani, hogy „ekkora felháborodással még nem találkoztak”

(azért az megérne egy körkérdést, hogy mekkora volt a felháborodás, amikor annak idején Gyurcsány Ferencék a betegeknek fizetőssé is akarta tenni a háziorvos látogatását, vagy százmilliárdokat vontak ki az alapellátásból).

Ám az atombombát csak ezután dobta le mosolyogva doktor, aki egyébként nem győzte hangsúlyozni, hogy ő annak idején summa cum laude végzett az egyetemen. Megtudhattuk, hogy neki van egy „tündéri háziorvos rezidens doktornője”, aki nála volt gyakorlaton, és a hölgy „elintézte”, hogy személyesen ő legyen a mentora. Azt is egyértelművé tette, hogy kellett küzdenie érte, mivel „van egy másik mentoráltja, egy másodéves, nagyon tehetséges fiú.”

Szóval van a tündéri nő, aki örüljön, hogy a summa cum laudéval végzett doktor úrnál rezidenskedhet! Feminista körökben divatos a mansplaining kifejezés, vagyis annak meghatározása, amikor egy férfi kioktató, fölényes hangnemben magyaráz el valamit egy nőnek. Ez a gyakorlat csupán egy dologról szól: a hatalmi pozíciók kijelöléséről.

Ezt láthatjuk most is: a fiatalabb kolléganőt atyáskodva terelgeti a doktor úr, aki még figyelmezteti is a hölgyet: legyen tisztában azzal, mekkora kegy ez a részéről, hiszen ott van már mellette egy okos fiú is!

(A teljesség kedvéért: mindkettőjükkel kapcsolatban elhangzott, hogy nagyon okosak). Lehet, hogy a szándék nemes, de az ilyen gyakorlat csak azt erősíti, hogy a nők tudása és szakértelme másodlagos, a lényeg: a férfi a főnök!

Tehát egyenjogúsági kérdésekből is feladta a leckét Keczéry doktor, de azért még ejtsünk szót a szakmai vádakról is. Nyilvánvaló, hogy ha mondjuk elment volna vitázni Takáccsal az MCC Fesztre a Tisza képviselője, lett volna alkalom beszélgeti a háziorvosok helyzetéről – amibe akár utólag a MOK is bekapcsolódhatott volna.

Nem így lett, hiszen tudjuk: Kulja Andrást az első leszereplése után már nem engedte szakmai vitát folytatni a Tisza vezetője.

Takács Péter így egyedül beszélt például arról, hogyan lehetne javítani a háziorvosi pálya presztízsét. Az államtitkár akkor is elismerte: az egyik legszélesebb körű ismeretanyaggal kell rendelkezniük a háziorvosoknak, s a kormány motiváltáttá szeretné őket tenni, többek között azzal, hogy orientációs ösztöndíjat indítanak, hogy a frissen végzett szakemberek abban a járásban legyenek háziorvosok, ahol születettek. „A háziorvosi rendszer finanszírozását is át kell alakítani: 3-400 fős minipraxisokat tartunk fent, pedig üzemképtelenek, működésképtelenek” – hívta fel a figyelmet. Leszögezte: a cél az, hogy az orvos érdekelt legyen a praxisban. Persze aki mindent is félre akar érteni, úgysem veszi a lapot!

Nyitókép: AFP/Ina Fassbender

