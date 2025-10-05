Az orvosi kamara esete a rezidens hölgyekkel és a félremagyarázott államtitkári mondatokkal

Nem akart hinni a fülének Keczéry Attila zuglói háziorvos, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) titkára, a testület háziorvosi munkacsoportjának elnökségi tagja, amikor a Takács Péterrel készült podcastbeszélgetésben az egészségügyi államtitkár szavait hallgatta. Ezt a háziorvosok érdekképviselőjétől az Egyenes beszédben tudhattuk meg, miután a MOK és Tisza a héten nekiesett Takácsnak egy kijelentése miatt.

Miről is beszélt az államtitkár? Sok mindenről, például a háziorvosi szakmáról, amellyel kapcsolatban önkritikára szólította fel az orvos szakmát.

A szakpolitikus arról értekezett: a háziorvos eddig úgymond maradékelven választódott ki az egyetem után, tehát az ment háziorvosnak, aki máshova a klinikumban nem fért be,

s így az elmúlt évtizedekben lesüllyedt a háziorvosi szakma presztízse; szerinte ebben az orvostársadalomnak is van felelőssége. Pedig, mint fogalmazott, a jó háziorvos aranyat ér. Vagyis ő az évtizedek alatt kialakult helyzetet kárhoztatja, javítani akar rajta, nem pedig elismeri. De erre még visszatérünk!

Több sem kellett, Magyar Péter azonnali lemondásra szólította fel Takács Pétert, a Tisza szerény érdeklődést kiváltó egészségügyi „konferenciáján” is nekimentek az államtitkárnak, a MOK pedig bocsánatkérést vár. Ennek részeként pedig Keczéry Attila bement az ATV-be nyomatékosítani, hogy „ekkora felháborodással még nem találkoztak”