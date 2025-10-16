Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 17.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
nárcisztikus gólpassz Lentulai Krisztián Magyar Péter trump konyhakés

És Lisszabonban ő adta a gólpasszt Szoboszlainak

2025. október 16. 22:35

Aszongya a félnótás, konyhakéssel mászkáló nárcisztikus pszichopata, hogy kb. ő intézte a Trump/Putyin-randit.

2025. október 16. 22:35
null
Lentulai Krisztián
Lentulai Krisztián
Facebook

„Aszongya a félnótás, konyhakéssel mászkáló nárcisztikus pszichopata, hogy kb. ő intézte a Trump/Putyin-randit. És Lisszabonban ő adta a gólpasszt Szoboszlainak.”

Nyitókép: Magyar Nemzet/Hatlaczki Balázs

***

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
glensi
2025. október 17. 00:13
Magyar Péter nem hiszi azt, hogy ő az Isten jobbkeze. Azt hiszi, hogy az Isten az ő jobbkeze.
Válasz erre
0
0
evass816
2025. október 16. 23:52
Egy valami egészen biztos: mindig az ő lapátját vették el a többiek a homokozóban, és azóta kénytelen folyamatosan kompenzálni...
Válasz erre
0
0
states-2
2025. október 16. 23:48
Jó lesz, ha titkosszolgálatok résen lesznek, mert ha a pszichopata beleőrül a jelentéktelenségébe, akkor még akár hagyományőrző huszárlónak is álcázhatja magát a parlament előtti fogadáson, csakhogy jelen lehessen.
Válasz erre
0
0
robertdenyiro
2025. október 16. 22:55
Tévedés. Lisszabonban ő lőtte a győztes gólt. Szoboszlai ott se volt, azt csak a fideszpropaganda hazudja és a közmédia közvetítette mintha úgy lett volna.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!