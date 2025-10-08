Anyanyelve a hazugság! – beszédes összefüggésre lettek figyelmesek Magyar Péterrel kapcsolatban (VIDEÓ)

Annyira örült Daniel Freund, hogy az EP ismét bevédte Magyar Pétert, még egy közleményt is kiadott
Az európai parlamenti képviselők továbbra sem függesztették fel a Tisza-vezér mentelmi jogát.
Az Európai Parlament nem függesztette fel Magyar Péter mentelmi jogát, amiről korábban még azt ígérte lemond, de csak egy feltétellel.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, az európai parlamenti képviselők nem függesztették fel sem Magyar Péter, sem pedig Ilaria Salis mentelmi jogát. Mint ismert: a Tisza Párt elnöke ellen garázdaság és rongálás gyanújával indult eljárás a 2024-es „diszkóbotrány” után, amikor Magyar egy budapesti szórakozóhelyen összetűzésbe keveredett egy férfival.
„Anyanyelve a hazugság!” – ezzel a gondolattal osztottak meg egy videót az X-en még kedden, amiben egy összefüggésre hívta fel a figyelmet a videó alkotója.
Magyar Péter tegnap a szavazás előtt még közösségi-oldalán többek között arról írt: „A Fidesz hazugságával szemben a mentelmi jogomról nem tudok lemondani.”
A magyar országgyűlési képviselők mentelmi jogáról a Magyar Országgyűlés, az európai parlamenti képviselők mentelmi jogáról pedig az Európai Parlament dönt”
– fogalmazott a Tisza Párt elnöke, majd hozzátette, hogy „minden más csak a szokásos fideszes hazugság.”
A tárgyaláson a Tisza Párt vezetőjét a bíróság kétszer is rendreutasította.
Ezzel szemben Magyar Péter még június 24-én közzétett bejegyzésében kiemelte:
Megismétlem, hogy haladéktalanul lemondok mentelmi jogomról, ha Orbán Viktor teljesíti a magyar emberek többségének akaratát és Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez.”
Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP