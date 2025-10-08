Anyanyelve a hazugság! – beszédes összefüggésre lettek figyelmesek Magyar Péterrel kapcsolatban (VIDEÓ)

„Anyanyelve a hazugság!” – ezzel a gondolattal osztottak meg egy videót az X-en még kedden, amiben egy összefüggésre hívta fel a figyelmet a videó alkotója.

Magyar Péter tegnap a szavazás előtt még közösségi-oldalán többek között arról írt: „A Fidesz hazugságával szemben a mentelmi jogomról nem tudok lemondani.”