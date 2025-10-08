Ft
10. 08.
szerda
Tisza Párt Magyar Péter Európai Parlament Orbán Viktor

Anyanyelve a hazugság! – beszédes összefüggésre lettek figyelmesek Magyar Péterrel kapcsolatban (VIDEÓ)

2025. október 08. 17:49

Az Európai Parlament nem függesztette fel Magyar Péter mentelmi jogát, amiről korábban még azt ígérte lemond, de csak egy feltétellel.

2025. október 08. 17:49
null

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, az európai parlamenti képviselők nem függesztették fel sem Magyar Péter, sem pedig Ilaria Salis mentelmi jogát. Mint ismert: a Tisza Párt elnöke ellen garázdaság és rongálás gyanújával indult eljárás a 2024-es „diszkóbotrány” után, amikor Magyar egy budapesti szórakozóhelyen összetűzésbe keveredett egy férfival.

„Anyanyelve a hazugság!” – ezzel a gondolattal osztottak meg egy videót az X-en még kedden, amiben egy összefüggésre hívta fel a figyelmet a videó alkotója.

Magyar Péter tegnap a szavazás előtt még közösségi-oldalán többek között arról írt: „A Fidesz hazugságával szemben a mentelmi jogomról nem tudok lemondani.” 

A magyar országgyűlési képviselők mentelmi jogáról a Magyar Országgyűlés, az európai parlamenti képviselők mentelmi jogáról pedig az Európai Parlament dönt”

 – fogalmazott a Tisza Párt elnöke, majd hozzátette, hogy „minden más csak a szokásos fideszes hazugság.”

Ezzel szemben Magyar Péter még június 24-én közzétett bejegyzésében kiemelte: 

Megismétlem, hogy haladéktalanul lemondok mentelmi jogomról, ha Orbán Viktor teljesíti a magyar emberek többségének akaratát és Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez.”

***

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2025. október 08. 19:45
Majd a bűnöző megmondja, hogy ki vádolhatja?
Válasz erre
0
0
maximalista
2025. október 08. 18:27
A Magyar Péter-paradoxon: azt hiszi, alkalmasabb Orbán Viktornál – és ezzel bizonyítja, hogy nem az.
Válasz erre
5
0
figyelő4322
2025. október 08. 18:09
"Szokásos fideszes hazugság..." Ez a poloska- szekta vezetőjének szokásos hazugsága! Most még nyeregben érzi magát az emberke, de jövőre megtanulja, hol lakik a Magyarok Istene! Petőfitől). A szektája egyre gyérül, végül csak a teljesen agyhalottak meg az eltökélt DS csicskák maradnak...
Válasz erre
6
0
Ízisz
•••
2025. október 08. 18:02 Szerkesztve
Z. magyar péter szándékosan előre megfontolt szándékkal, szemrebbenés nélkül hazudik, csal a globalisták érdekében a magyar emberek kárára!!! Az ilyeneket nevezik nemzetbiztonsági kockázatnak, nemzet és hazaáruló férgeknek!!! 💯❗👎🤬
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!