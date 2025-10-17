Ft
10. 17.
péntek
A világtörténelem színpadán Magyar Péter irodalmi Nobel-díjat kapott

2025. október 17. 09:46

Mindezt nem sokkal azután, hogy feltalálta a Covid–19 elleni, hatékony mRNS-vakcinák kifejlesztését, amiért átvette az orvostudományi Nobelt.

2025. október 17. 09:46
null
Petri Lukács Ádám
Petri Lukács Ádám
Mandiner

A világtörténelem színpadán Magyar Péter irodalmi Nobel-díjat kapott. Mindezt nem sokkal azután, hogy feltalálta a Covid–19 elleni, hatékony mRNS-vakcinák kifejlesztését, amiért átvette az orvostudományi Nobelt. S mindeközben megfeszítetten dolgozott az Európai Unióban azért, hogy véget vessen az ukrajnai háborúnak.

Megvallom, nekem Magyar Péter munkái közül a legkedvesebb a Varázshegy című regénye, valamint az összetéveszthetetlen magyari ecsetkezeléssel megfestett Guernica.

Talán ma nehéz elképzelni, de valakinek fel kellett találnia a kereket. Nem is szólva arról, hogy egykor fel kellett ismerni: az ember ételkészítésre is használhatja a tüzet. Nem kell mondanom, kinek köszönhetjük mindezt.

Nyitókép: Facebook

 

Ernest01
2025. október 17. 11:16
Nem nagy ügy ! Nála minden kamu, már ö is csak egy kamu a sok közül.
konzekvencia
2025. október 17. 11:09
magyar peti szeretne Norrisra hasonlítani. CSAK Norris ezerszer értelmesebb. 😂
tinodi-lightos-sebestyen
2025. október 17. 10:47
Ki kell monnyani: Péter Magyar a magyar Chuck Norris! Sőt! Chuck Norris csak hitvány utánzata Péter Magyarnak.
Bigbeeeee
2025. október 17. 10:45
Már "Illetékes Elvtárs" (Koltai Róbert) is megmondta anno: Hányszor kell még elmondani, hogy minden énhozzám tartozik!
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!