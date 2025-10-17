A világtörténelem színpadán Magyar Péter irodalmi Nobel-díjat kapott. Mindezt nem sokkal azután, hogy feltalálta a Covid–19 elleni, hatékony mRNS-vakcinák kifejlesztését, amiért átvette az orvostudományi Nobelt. S mindeközben megfeszítetten dolgozott az Európai Unióban azért, hogy véget vessen az ukrajnai háborúnak.

Megvallom, nekem Magyar Péter munkái közül a legkedvesebb a Varázshegy című regénye, valamint az összetéveszthetetlen magyari ecsetkezeléssel megfestett Guernica.

Talán ma nehéz elképzelni, de valakinek fel kellett találnia a kereket. Nem is szólva arról, hogy egykor fel kellett ismerni: az ember ételkészítésre is használhatja a tüzet. Nem kell mondanom, kinek köszönhetjük mindezt.

