10. 03.
péntek
10. 03.
péntek
háború Tisza Párt Brüsszel Magyar Péter

A Tisza alelnöke megint elszabadult

2025. október 03. 07:47

Lassan a brüsszeli országjelentések összes ajánlása megjelenik a lépten-nyomon szivárgó Tisza programjában.

2025. október 03. 07:47
Orbán Viktor
Orbán Viktor
Facebook

„A Tisza alelnöke megint elszabadult. Amíg mi Koppenhágában álltunk ellen a háborús ellenszélben, addig a Tisza-adó után újabb szög kandikált ki Magyar Péter brüsszeli tornazsákjából.

Tarr Zoltán legújabb értekezésében a kórházak, kórházi férőhelyek és az iskolák “újragondolását” helyezi kilátásba. Lassan a brüsszeli országjelentések összes ajánlása megjelenik a lépten-nyomon szivárgó Tisza programjában. Jól ismerjük ezt a fajtát a történelemkönyvekből. Ők azok, akik mindig valaki mástól várják, hogy utat mutasson az országnak.

Mi azért nem tévesztjük el a célt. Ők Brüsszelnek, mi a magyar embereknek akarunk megfelelni. És meg is fogunk. Megcsináljuk azt, ami nem sikerült az elődeinknek. Kívül tartjuk Magyarországot a háborún, és megvédjük a magyar családok biztonságát. Mert nekünk Magyarország az első!”

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

gyzoltan-2
2025. október 03. 08:31
Aggódással tölt el az, ami történik Magyarországon! -mindenki látja, tudja, érzékeli az Orbán Viktorhoz köthető Fidesz vezetés kihasználható hiányosságait, akár hibáit is, hát van belőle bőven... Méltósággal kezelni a hatalmat, ritka erény az embereknél... A globalista, multikulturálissá tett Magyarországon, a ránk kényszerített játékszabályok alapján, a még mindig többségi magyarság állásfoglalása befolyásolhatja a történéseket.., ha meg nem is határozhatja..! -mert az alaphelyzet adott..! Mérlegeljünk! Jelentsük ki, hogy a Fidesz hibát hibára halmoz, jelentsük ki, hogy mocskos a Fidesz! Félreértés nélkül! DE! De, miféle ígérvény van a másik oldal, a botrányhőssé avatott Magyar Péter oldalán?! A felkészületlenség, az esetlegesség, az alkalmatlanság, a méltóság hiánya, a biztos bizonytalanság, az elkerülhetetlen kiszámíthatatlanság, mely akár a a teljes káoszig vezethet el! -nagy eséllyel! -és bár nem kötődöm a Fideszhez, mérlegelve, mégis a "Mocskos Fidesz" kapja meg a szavazatom...
belbuda
2025. október 03. 07:54
Imádom,hogy ennyire beszart a Tiszától a “doktorminiszterelnökúr” 😂😂😂😂😂
