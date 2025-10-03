Tarr Zoltán legújabb értekezésében a kórházak, kórházi férőhelyek és az iskolák “újragondolását” helyezi kilátásba. Lassan a brüsszeli országjelentések összes ajánlása megjelenik a lépten-nyomon szivárgó Tisza programjában. Jól ismerjük ezt a fajtát a történelemkönyvekből. Ők azok, akik mindig valaki mástól várják, hogy utat mutasson az országnak.

Mi azért nem tévesztjük el a célt. Ők Brüsszelnek, mi a magyar embereknek akarunk megfelelni. És meg is fogunk. Megcsináljuk azt, ami nem sikerült az elődeinknek. Kívül tartjuk Magyarországot a háborún, és megvédjük a magyar családok biztonságát. Mert nekünk Magyarország az első!”

