Videó bizonyítja, Magyar Péter tényleg kipenderítette Tarr Zoltánt
A Tisza-adót lebuktató politikus Kulja András sorsára jutott.
Lassan a brüsszeli országjelentések összes ajánlása megjelenik a lépten-nyomon szivárgó Tisza programjában.
„A Tisza alelnöke megint elszabadult. Amíg mi Koppenhágában álltunk ellen a háborús ellenszélben, addig a Tisza-adó után újabb szög kandikált ki Magyar Péter brüsszeli tornazsákjából.
Tarr Zoltán legújabb értekezésében a kórházak, kórházi férőhelyek és az iskolák “újragondolását” helyezi kilátásba. Lassan a brüsszeli országjelentések összes ajánlása megjelenik a lépten-nyomon szivárgó Tisza programjában. Jól ismerjük ezt a fajtát a történelemkönyvekből. Ők azok, akik mindig valaki mástól várják, hogy utat mutasson az országnak.
Mi azért nem tévesztjük el a célt. Ők Brüsszelnek, mi a magyar embereknek akarunk megfelelni. És meg is fogunk. Megcsináljuk azt, ami nem sikerült az elődeinknek. Kívül tartjuk Magyarországot a háborún, és megvédjük a magyar családok biztonságát. Mert nekünk Magyarország az első!”
Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala