Ft
Ft
11°C
7°C
Ft
Ft
11°C
7°C
10. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyar Péter szégyen Hír TV

A miniszterelnöknek készülő Magyar Péter egy órán át becsmérelte a színpadról a Hír TV riporterét

2025. október 07. 14:47

Official The Man láthatóan az átlagosnál is idegesebb.

2025. október 07. 14:47
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Most akkor képzeljük el, hogy egy vezető fideszes politikus (az analógia szerint maga Orbán Viktor, de legyen mondjuk Lázár János vagy Szijjártó Péter) egy vidéki fórumon, a szimpatizánsai körében a színpadról egy egész órán keresztül becsmérel és felkérdez egy ellenzéki újságírót, fejéhez vágja az összes kritikáját, vádját, amit az ellentétes politikai oldallal kapcsolatban gondol, és közben heccelteti az érintett riportert körbeállókat, olyan megjegyzésekkel, mint hogy »nyugi, nem fognak az árokba lökni«.

Lenne purparlé, MÚOSZ-közlemény, petíció, Guardian-cikk és rendkívüli Partizán-live? Lenne hát!

Na, a minap fordítva pont ez történt – leszámítva az említett reakciókat:

 a miniszterelnöknek készülő Magyar Péter egy órán át becsmérelte a színpadról a Hír TV riporterét.

Ezt is ajánljuk a témában

Jó, tudjuk, fel is lökhette volna. De ez maga a szégyen, még akkor is, ha az egyre több ukrán kapcsolódás lelepleződése miatt Official The Man láthatóan az átlagosnál is idegesebb. Nem kicsit, nagyon!”

Nyitókép: Facebook / Kacsoh Dániel

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balatontihany-25
2025. október 07. 15:53
Rögeszmés beteg, mániákus őrült...
Válasz erre
0
0
balatontihany-25
2025. október 07. 15:51
Egy órán át a Hír TV-ről "szónokolni"... Ez komoly? Mert akkor ez a fószer elmebetegebb annál is, mint gondoltam... Már azt sem veszi észre, hogy hülyét csinál magából és totál nevetség tárgyává válik...
Válasz erre
1
0
balbako_
2025. október 07. 15:46
A kérdésekre nem válaszolt ehelyett a riportert gyalázta. ( De legalább nem énekelt...)
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. október 07. 15:45
Mit tett eddig Magyar Péter? Mocskolódott, rágalmazott, gyűlöletet szított, fenyegetőzött továbbá, nőverő, arrogáns, impertinens, korrupt, hazudik, lopott és még rabolt is. Aki egy ilyen hitvány alakot támogat, az nem különb nála. Magyar Péter súlyos szocializációs és erkölcsi deficittel küzd. Nem képes az erkölcsileg helyes és helytelen között különbséget tenni. Szociopata és/vagy infantilis. Magyar Péter a "bármilyen hazugság megteszi, ha elhiszik" elv alapján politizál. Ez a felelőtlen, erkölcstelen, hazug politizálás legalja.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!