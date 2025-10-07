„Most akkor képzeljük el, hogy egy vezető fideszes politikus (az analógia szerint maga Orbán Viktor, de legyen mondjuk Lázár János vagy Szijjártó Péter) egy vidéki fórumon, a szimpatizánsai körében a színpadról egy egész órán keresztül becsmérel és felkérdez egy ellenzéki újságírót, fejéhez vágja az összes kritikáját, vádját, amit az ellentétes politikai oldallal kapcsolatban gondol, és közben heccelteti az érintett riportert körbeállókat, olyan megjegyzésekkel, mint hogy »nyugi, nem fognak az árokba lökni«.

Lenne purparlé, MÚOSZ-közlemény, petíció, Guardian-cikk és rendkívüli Partizán-live? Lenne hát!

Na, a minap fordítva pont ez történt – leszámítva az említett reakciókat: