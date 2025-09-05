„Csodálatos, hogy ma este az ATV-ben épp Petschnig Mária Zitát sikerült megtagadnia. Méghozzá a National Geographic-on látott ragadozó állatokra jellemző módon: megemelt hangon, előredöntött testtel, pillanatok alatt agresszívvé váló arckifejezéssel.

Leírni is unom, de a nárcisztikus szociopaták legtankönyvibb alaptulajdonsága, hogy mindenkit csak eszköznek tekintenek a saját céljaikhoz, és bárkin átgázolnak, bárkit lelkiismeret nélkül elárulnak, aki kellemetlenné válik a számukra.

Róka Rékáról (aki nem akárkije, hanem a Fejér megyei főkoordinátora volt), annyit vetett oda a sajtó kérdésére, hogy »nem tudunk több ezer aktivistát leellenőrzni«, és eldobta, mint egy használt óvszert, miután kiderült a pornós múltja.

Épeszű ember nem tagadja, hogy a Kéri-Petschnig házaspár egészen kiemelt szereplő a Tisza-univerzumban, a hírek szerint nagyon-nagyon meg is kérték az árát, hogy a tömérdek haknival és kampányolással szállítsák Petinek a régi baloldali szavazókat. Mégis onnantól, hogy Petschnig az egyik tiszás rendezvényen arról beszélt, hogy nem lehet egyszerre SZJA-t és ÁFÁ-t is csökkenteni, és ezzel veszélyeztette, hogy az emberek elhiggyék Magyar adócsökkentős választási hazugságát, a szociopata máris emelt hangon kéri ki magának, hogy bármi köze lenne a közgazdászhoz.

Ugyanígy árulta el a feleségét, a barátait, és a korábbi pártját is. És ugyanígy fog titeket is, kedves Tisza által elárasztott agyú honfitársaim, és a manöken úr talpát csókolgató színészek, zenészek, újságírók, celebek.”