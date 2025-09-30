Még mindig csak nyomokban mutatkozik az a csapat, amelyiknek Magyar Péter a kapitánya, és ennek fényében nehéz eldönteni, hogy Magyar Péter van-e a Tiszáért, vagy a Tisza van-e Magyar Péterért. A Tisza Párt fővárosi és európai képviselői szinte egyáltalán nem mutatkoznak – holott a politika köztudottan csapatjáték. Amikor Magyar Péter úgy fogalmazott, nem biztos, hogy ő odafér a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltjei közé, akkor tényleg tisztelte a választóit? Van bárki ebben az országban, aki el tudja képzelni, hogy jövő tavasszal ne Magyar Péter legyen a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje? Mondhatta volna akár azt, hogy ambicionálja a miniszterelnök-jelöltséget, de azt akarja, hogy más erős jelöltek is induljanak – ez hihető, ugyanakkor államférfiúi megnyilatkozás lett volna. Nem volna hasznosabb és hitelesebb csapatot építenie, és vezetőként viselkednie?

9. Taktikai identitáshiány

Magyar Péter szuperpozícióban tartja magát a protestidentitás és a kormányzóképes alternatívaállítás között, ugyanis mindkét pozícióhoz tartozó szavazatra igényt tart – csakhogy legkésőbb 2026-ban eljön az igazság pillanata, amikor választania kell: azért akar-e rendszert váltani, hogy a hatalmat visszaadja a népnek, vagy azért, hogy új kurzust, új kormányt és új rendszert alakítson? Magyar Péternek kétféle alapállása lehetne. Egyik az, hogy a Tisza egy bontógolyó, ami felszámolja az Orbán-rendszert, és visszaadja a hatalmat a népnek. Másik az, hogy

Magyar Péter a Tisza-kormány megalakítására készül – és ezzel a saját ügyét összeláncolja a rendszerváltással.

E két lehetőség közül mindenesetre tisztességes volna választania. Amikor a Tisza Párt elnöke »út a börtönbe«-programot hirdet, az bizony ellentmondásban áll azzal a kijelentésével, amely szerint politikus nem számoltathat el politikust – Magyar Péter pedig nem feloldani, hanem elrejteni akarja ezt az ellentmondást. Ha valóban kormányt akar alakítani, akkor a Tisza Pártnak bizonyos világnézeti alapvetésre mindenképp szüksége volna, mert egy ország vezetése puszta protestindulatra biztosan nem építhető. A Tisza természetesen lehet O1G-projekt, de ahhoz nem kormányalakítási szándék, hanem az alaptörvény korrekciója, a Fidesz által megszállt intézmények felszabadítása, a választási törvény arányosítása és előrehozott választás kiírása tartozik.

10. Az államférfiúi emelkedettség hiánya

Antall József, Sólyom László, de nyomokban még Horn Gyula is hordozott egyfajta formátumot. Ezt Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor agresszív, egész pályás letámadása egyszer s mindenkorra elsöpörte, és a konszenzuskeresést az ellenség erkölcsi megsemmisítésének politikai gyakorlata váltotta fel. Az az erő, amelyik új korszakot akar nyitni Magyarország történelmében, fölé kell, hogy tudjon emelkedni a maga szűken értelmezett kurzusérdekeinek, hogy a magyarság megosztásának politikáját a nemzetegyesítés korszaka válthassa fel –

Magyar Péter ezzel szemben egy politikai terminátor, ami jó tulajdonság egy kampányban, de nem feltétlenül jó vezetői képesség.

Másra kellene osztania ezt a szerepet, hogy elemelkedhessen, és a magyar politika posványa felett lebeghessen, hogy perspektívát adhasson, és a nemzetnek jövőképet tervezhessen. Miért kell Magyar Péternek lépten-nyomon felülről lefelé, izomból kommunikálnia? Bizonyára ezt a szocializációt szerezte a Fideszben, az arroganciája azonban épphogy nem erőt sugároz. Nehéz megnevezni egy olyan pillanatot, amikor a Tisza Párt elnöke nagyvonalú volt, ez pedig nem a legjobb előjel. Magyar Péter legfőbb feladata a következő hónapokban az volna, hogy ne pankrációt, hanem párbeszédet folytasson, hogy ne ellenállhatatlan politikai bestia, hanem emelkedett államférfi legyen, akire egy ország rábízható.

A cikk eredetileg a Magyar Hang 2025/38. számában jelent meg szeptember 19-én.”

