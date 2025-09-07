Ft
„Ukrajnára nincs szükség!” – mondta Thürmer Gyula a Kontextusnak adott interjúban (VIDEÓ)

2025. szeptember 07. 14:24

A Magyar Munkáspárt „mozgalmas” múltjáról és konszolidált jelenéről, a klasszikus baloldal és a jobboldal közös értékeiről – a nemzetállamról, a családról és a békéről – beszélgetett a Kontextus műsorában Megadja Gábor és vendége, Thürmer Gyula. A Munkáspárt elnöke elárulta azt is, mit szokott javasolni az embereknek Magyar Péterrel kapcsolatban...

2025. szeptember 07. 14:24
null

A Munkáspárt nem a kormányhoz közel álló politikai tényező, „mégis vannak olyan kormányzati döntések, célkitűzések, amikre azt mondjuk: igen, ezt támogatjuk!” – mondta Megadja Gábor Kontextus című podcastjában Thürmer Gyula. A Magyar Munkáspárt elnöke az interjúban elismerte: a konzervatívok sok hasonlóságot láthatnak a Fidesz és a Munkáspárt programjában, ilyen – többek közt – a nemzetállam fogalma, a migráció elutasítása vagy a családok, a gyermekek védelme. Utóbbival kapcsolatban 

Thürmer Gyula kijelentette: a család igenis férfi és nő szövetsége, és „az lenne a furcsa”, ha ezt nem így gondolnák.

A pártelnök szerint az idei Pride egy kormányellenes politikai rendezvény volt.

Magyar Péter: Se pénz, se mozgástér...

Magyar Péter kormányfői ambícióival kapcsolatban leszögezte: az embereknek teljesen felesleges rá szavazniuk, hiszen az Orbán-kormány mindent megtesz a magyarok érdekében, amire csak lehetősége van – márpedig Magyar Péternek ennél jóval kevesebb lehetőség állna rendelkezésére. 

„Honnan lenne például pénze?” – tette fel az alapvető kérdést Thürmer Gyula, aki szerint az Európai Unió nem tudna, Kína pedig nem akarna pénzt adni Magyarnak.

Szerinte a Tisza-elnök „járhatja a kórházakat és panaszkodhat” is arra, hogy minden milyen rossz, 

de ha ők győznének, az első lépésük az lenne, hogy totálisan privatizálnák az egészségügyet”.

Azt is leszögezte: miután Magyar Péternek nincs mozgástere, 

azonnal belevonná Magyarországot az orosz-ukrán háborúba is.

Az oroszok nem akartak háborút, a háborús „megoldást” a Nyugat erőltette, a pofont a Nyugat provokálta ki – fűzte hozzá. „Undorítónak és elfogadhatatlannak” nevezte a kárpátaljai magyar kisebbség elleni ukrán atrocitásokat és a nyelvtörvényt is, egyúttal vázolt egy szerinte reális helyzetet: 

mi történik, ha tovább nő a feszültség Ukrajna és Magyarország között, és – akár nyugati nyomásra – az ukránok egyszer csak csapatokat vezényelnek a magyar határra?

Thürmer Gyula kijelentette: „ukrán-ügyben” Magyarország csak keleti partnerekben bízhat, illetve szerinte „nem kellene félnünk az oroszokkal közös határoktól sem”, Ukrajnára pedig egyszerűen nincs szükség.

Megadja Gábor és Thürmer Gyula beszélgetését a Kontextus-csatornán, itt nézheti meg:

Nyitókép: Kontextus

 

