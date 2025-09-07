„Ukrajnára nincs szükség!” – mondta Thürmer Gyula a Kontextusnak adott interjúban (VIDEÓ)

Hamarosan jön Orbán Viktor beszéde, a győzelmi tervvel
Nagy neveket és jelölteket nem jelentett be Magyar Péter, hiába ígért ilyesmit. Tömeg se volt, az adóemelési botrány pedig kezd ráégni a Tiszára.
A Magyar Munkáspárt „mozgalmas” múltjáról és konszolidált jelenéről, a klasszikus baloldal és a jobboldal közös értékeiről – a nemzetállamról, a családról és a békéről – beszélgetett a Kontextus műsorában Megadja Gábor és vendége, Thürmer Gyula. A Munkáspárt elnöke elárulta azt is, mit szokott javasolni az embereknek Magyar Péterrel kapcsolatban...
A Munkáspárt nem a kormányhoz közel álló politikai tényező, „mégis vannak olyan kormányzati döntések, célkitűzések, amikre azt mondjuk: igen, ezt támogatjuk!” – mondta Megadja Gábor Kontextus című podcastjában Thürmer Gyula. A Magyar Munkáspárt elnöke az interjúban elismerte: a konzervatívok sok hasonlóságot láthatnak a Fidesz és a Munkáspárt programjában, ilyen – többek közt – a nemzetállam fogalma, a migráció elutasítása vagy a családok, a gyermekek védelme. Utóbbival kapcsolatban
Thürmer Gyula kijelentette: a család igenis férfi és nő szövetsége, és „az lenne a furcsa”, ha ezt nem így gondolnák.
A pártelnök szerint az idei Pride egy kormányellenes politikai rendezvény volt.
Magyar Péter kormányfői ambícióival kapcsolatban leszögezte: az embereknek teljesen felesleges rá szavazniuk, hiszen az Orbán-kormány mindent megtesz a magyarok érdekében, amire csak lehetősége van – márpedig Magyar Péternek ennél jóval kevesebb lehetőség állna rendelkezésére.
„Honnan lenne például pénze?” – tette fel az alapvető kérdést Thürmer Gyula, aki szerint az Európai Unió nem tudna, Kína pedig nem akarna pénzt adni Magyarnak.
Szerinte a Tisza-elnök „járhatja a kórházakat és panaszkodhat” is arra, hogy minden milyen rossz,
de ha ők győznének, az első lépésük az lenne, hogy totálisan privatizálnák az egészségügyet”.
Azt is leszögezte: miután Magyar Péternek nincs mozgástere,
azonnal belevonná Magyarországot az orosz-ukrán háborúba is.
Az oroszok nem akartak háborút, a háborús „megoldást” a Nyugat erőltette, a pofont a Nyugat provokálta ki – fűzte hozzá. „Undorítónak és elfogadhatatlannak” nevezte a kárpátaljai magyar kisebbség elleni ukrán atrocitásokat és a nyelvtörvényt is, egyúttal vázolt egy szerinte reális helyzetet:
mi történik, ha tovább nő a feszültség Ukrajna és Magyarország között, és – akár nyugati nyomásra – az ukránok egyszer csak csapatokat vezényelnek a magyar határra?
Thürmer Gyula kijelentette: „ukrán-ügyben” Magyarország csak keleti partnerekben bízhat, illetve szerinte „nem kellene félnünk az oroszokkal közös határoktól sem”, Ukrajnára pedig egyszerűen nincs szükség.
Megadja Gábor és Thürmer Gyula beszélgetését a Kontextus-csatornán, itt nézheti meg:
Nyitókép: Kontextus